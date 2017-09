Pozdní léto u moře. Pět prověřených tipů v Evropě a blízkém okolí

Pokud vyrážíte v září či říjnu k moři a nechcete vydat desítky tisíc korun za vzdálené exotické destinace typu jižní Afriky či Bali, pak by vás mělo zajímat hlavně podnebí.

U pobřeží severní Itálie, Chorvatska či Bulharska moře s příchodem podzimu rychle vychládá a také přicházejí deště, někdy i masivní.

Co se pravděpodobného počasí týče, tak v září a říjnu nejlépe vycházejí oblasti na východě a jihu Středozemního moře a samozřejmě také celoročně příjemné Kanárské ostrovy.

Počítat v každém případě musíte s kratšími dny. Ale to, že se večer rychleji ochladí než ve vysokém létě, většina návštěvníků spíše přivítá.

1. Kypr

V rámci Středozemního moře představuje „Afroditin ostrov“, jak se Kypru přezdívá, jednu z největších jistot. Podnebí láká k návštěvě až do hlubokého podzimu (můžete tam klidně jet ještě v listopadu a moře bude s jistotou teplé).

Kypr je navíc nyní dopravně mnohem snáze dostupný než dříve. A když vyrazíte od moře na průzkum do vnitrozemí, rychle zjistíte, že na své si tu přijdou milovníci památek, fandové horských treků, gurmáni i ti, které baví „politická turistika“. Tedy vlastně všichni.

Na tzv. jižním Kypru, tedy té části ostrova, kterou reálně spravuje mezinárodně uznaná vláda, existují dvě hlavní turistické oblasti: východně od Larnaky na jihovýchodě ostrova a pak na opačném konci na jihozápadě, nedaleko města Pafos (o schizofrenii železné opony Kypru jsme psali zde).

Pokud hledáte dlouhé pláže a klasický „turistický byznys“ včetně nočního života, pak spíše zamíříte na východ, hlavním letoviskem je tu Agia Napa. Pafos sám a okolní střediska jsou klidnější.

Pohled z Kourionu, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit Kypru, k západu. Malebné ruiny kostela sv. Jiří ve Famagustě v severní (okupované) části Kypru

Na Kypru se hodí půjčit si auto, jen dejte pozor na levostranný provoz. Svoboda volantu a čtyř kol vám umožní mj. vyrazit do pohoří Troodos na horský trek (vhodné zejména, když je dole u moře vedro), prozkoumat odlehlejší části pobřeží jako je poloostrov Akamas, spatřit nádherné pravoslavné kostelíky se středověkými malbami (památka UNESCO) či si udělat snadný výlet do metropole Nikósie (Lefkosía). Pro výpravu na severní část Kypru, okupovanou Tureckem, spíše použijte veřejnou dopravu a hranici přejděte v Nikósii pěšky. I přes současnou stabilizovanou situaci to bude zážitek, na který se nezapomíná (o politické turistice na Kypru jsme psali zde.)

Poloha: východní Středomoří, 80 km jižně od tureckého pobřeží

Průměrné teploty/srážky v září a říjnu (Larnaca): 25 °C/ 7 mm, respektive 23 °C/ 14 mm.

Doprava do oblasti: Přímé letecké spojení zajišťují mezi Prahou a Larnacou do konce září aerolinky SmartWings (Travel Service), ale cenově se zapotíte. Mnohem lacinější jsou spoje Ryanairu, respektive Wizz Airu z okolních letišť (Krakov, Katovice, Budapešť).

Komunikace: anglicky mluví na jižním Kypru každý

Informace: www.visitcyprus.com

2. Tunisko

Země, která se v posledních letech stala několikrát dějištěm krvavých atentátů, snad překonala nejhorší a turisté se do Tuniska pomalu vracejí. Pro leckoho může Tunisko představovat jednu z nejsnáze dostupných „exotických“ destinací, navíc oproti dřívější praxi nyní při vstupu do země nemusí mít vízum ani individuálně cestující návštěvníci. Moře je, podobně jako na Kypru, teplé až do hlubokého podzimu.

Tunisko představuje jednu z mála destinací, kam může být i pro dobrodružnější povahy finančně výhodnější vydat se s cestovní kanceláří. Na českém trhu jde prakticky výhradně o pobyty. Pokud zvolíte tuto možnost a budete-li chtít z Tuniska vidět něco víc než resort a pláž, pak si spíše než ostrov Djerbu vyberte některé ze středisek ve střední části pobřeží, ideálně oblast kolem Monastiru a Sousse (proč se Sousse přezdívá tuniská perla, čtěte zde).

Trochu jiné Tunisko. Pobřeží na severu země je porostlé šťavnatou vegetací. Snímek je z okolí Tabarky.

Odtud se totiž budete moci vypravit na vlastní pěst na jednodenní „výpady“ do řady zajímavých lokalit včetně hlavního města Tunisu, staroslavného Kairouanu či El Djemu s proslulým amfiteátrem. Obydlená část země má solidní dopravní infrastrukturu, cestovní časy jsou až překvapivě krátké (například vlak ze Sousse do Tunisu jede necelé dvě hodiny) a ceny zůstávají mírné.

Poloha: nejsevernější stát Afriky

Průměrné teploty/srážky v září a říjnu (Sousse): 25 °C/ 35 mm, respektive 21 °C/ 44 mm.

Doprava do oblasti: Nízkonákladové aerolinie zatím do Tuniska vesměs nedorazily a cenově zajímavých nabídek je tak poskrovnu. Při cestě do Tuniska není od věci poohlédnout se po zájezdu prostřednictvím některé cestovní kanceláře – dopravu a transfer budete mít v ceně.

Komunikace: Francouzština je po arabštině druhou volbou, mluví jí většina místních. S angličtinou, případně němčinou lze počítat jen v turistických resortech.

Specifikum: Vzhledem k ne zcela stabilizované bezpečnostní situaci v Tunisku sledujte doporučení k cestám vydávaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz).

Informace: www.tourismtunisia.com

3. Costa del Sol, Costa Blanca

„Sol“ znamená španělsky slunce, „blanca“ pak bílou barvu. Na Costa del Sol, nejvíce na jihu, máte šanci na sluneční svit po nějakých 300 dnů v roce, a pobřeží Costa Blanca nijak nezaostává, navíc se místy (ne všude) pyšní opravdu světlými plážemi. Potud tedy turistická klišé platí.

Pokud pro vás bude vedle teplého moře důležité také moře zábavy, co vás na jih Španělska přivádí, tak budete nejspíš mířit na Costa del Sol. Málaga je tu hlavním východištěm s tím, že pruh pobřeží západně od města se stal synonymem masové turistiky – střediska jako Torremolinos či Fuengirola jsou opravu obrovská. Na opačnou stranu od Málagy je o poznání klidněji a tamější přímořské lokality si uchovaly mnoho z původního šarmu, třeba Nerja či větší Salobreña.

Tady sami nebudete. Pláž Bajondillo v megaletovisku Torremolinos nedaleko Málagy V okolí San José východně od Almeríe je o poznání klidněji.

Ať tak nebo onak, pokaždé uvidíte z pláže na krásné hory zvedající se bezprostředně od pobřeží. Výlet aspoň do podhůří Sierry Nevady by neměl v itineráři chybět (proč se vesničkám mezi horami říká království šunky, čtěte zde).

Poměrně málo návštěvníků bývá na jižní části Costa Blanca, které je nejlépe dostupné z letiště v Almeríi. Oblast kolem Cabo de Gata patří mezi nejdelší úseky panenského pobřeží na Pyrenejském poloostrově. Severněji položené Alicante nabídne trochu více ruchu, také však jednu z nejlepších městských pláží Evropy, Playa del Postiguet – hlavní městský bulvár je od ní vzdálený jen pár desítek metrů.

Poloha: jižní Španělsko

Průměrné teploty/srážky v září a říjnu (Alicante): 24 °C/ 40 mm, respektive 20 °C/ 46 mm.

Doprava do oblasti: nejvýznamnějším leteckým přístavem na jihu Španělska je Málaga, následuje Alicante a Almería. Málagu nabízí přímými lety společnost SmartWings, od konce října startuje přímá linka Ryanairu z Prahy. Nízkonákladových kombinací s přestupem je mnoho, nejčastěji přes Milán, Brusel a Londýn.

Komunikace: V turistických oblastech většinou narazíte na (alespoň) lámanou angličtinu, mimo hlavní centra se hodí znát pár španělských slovíček.

Informace: www.spain.info.

4. Malta

Plochou (316 km2) i počtem obyvatel (420 000) sice Malta patří mezi nejmenší evropské státy, zajímavostmi však rozhodně nezaostává za většími konkurenty. Jedinečná je poloha souostroví, které tvoří skutečný mezistupeň mezi evropskou a africkou pevninou, stejně jako jeho historie. Do dějin Malty se totiž nesmazatelným způsobem zapsal Řád rytířů svatého Jana v Jeruzalémě (tzv. maltézští rytíři), který ostrovy ovládal v letech 1530–1798 a vtiskl jim jedinečný charakter.

Svoji pláž si na Maltě určitě najdete, ty u letoviska Mellieħa a zátoka Golden Bay patří k těm nejlepším. Nicméně míst prvoplánově vhodných ke koupání a slunění není tak mnoho – většinu maltského pobřeží lemují nízké útesy. A tak se Malta hodí hlavně pro ty, kdo chtějí vedle plážových radovánek prozkoumat také tamější jedinečné kulturní dědictví. To spočívá jednak v evropsky významných památkách z doby nadvlády rytířů a také v tajemných prehistorických lokalitách starých až pět tisíc let (přečtěte si, co v průvodcích o Maltě nenajdete a cestovky tají, nebo neví).

Maltská metropole Valletta uchvátí výstavností historických památek i malebnými výhledy. Tento se otevře ze zahrad Barracca Gardens. Zátoka Golden Bay na severozápadě Malty. Podobných míst ale na ostrově není mnoho.

Již prvních pár minut návštěvy Valletty vás utvrdí v tom, že toto je skutečně aristokratické město. Nádherné, slohově vytříbené stavby vesměs z 16.–18. století představují díla předních umělců své doby a třeba interiér vallettské katedrály má tak náročnou výzdobu, že mnohem slavnější kostely na evropském kontinentě by mohly blednout závistí. Valletta má navíc vynikající polohu na poloostrově mezi dvěma výraznými zátokami. Megalitické památky Malty pak mají podobu rozsáhlých ruin a byly vytvořeny dávnými společnostmi, o nichž toho mnoho nevíme. Jeden z největších megalitických komplexů Malty zvaný Ġgantija najdete na menším ostrově Gozo.

Poloha: centrální Středomoří mezi Sicílií a Afrikou

Průměrné teploty/srážky v září a říjnu (Valletta): 25 °C/ 59 mm, respektive 22 °C/ 83 mm.

Doprava do oblasti: Na Maltu se dostanete do konce října dvakrát týdně přímo z Prahy na křídlech Air Malta, táž společnost provozuje i lety z Vídně. Alternativně nabízejí společnosti Ryanair a Wizz Air přímé lety na Maltu např. z Norimberka, Vratislavi, Krakova či Budapešti.

Komunikace: anglicky mluví na Maltě každý (oficiální jazyk)

Informace: www.visitmalta.com.

5. Peloponés

Nejjižnější část pevninského Řecka, složitě strukturovaný poloostrov Peloponés, patří mezi evropské turistické stálice. Pláže kolem Korintu, Patrasu či Kalamaty jsou každoročně cílem milionů a názvy jako Epidauros, Olympia nebo Mykény patří k základům evropského kulturního dědictví.

Jak pro pobyt u moře, tak k poznávání vnitrozemí se výborně hodí některá z lokalit v okolí Korintu (letovisko Loutraki a další). Přes Korintskou šíji tu máte snadný přístup ke dvěma mořím a mnoha plážím, řada předních památek je v dosahu řádově desítek minut jízdy a ani do Athén to není daleko. Jen pozor na řídkou a často ne moc spolehlivou veřejnou dopravu – auto se bude hodit.

Někdejší posvátný okrsek Heraion nedaleko Korintu byl věnovaný bohyně Héře. Jde o méně známou starověkou lokalitu, klidně se může stát, že tam budete sami. V popředí jsou vidět základy sloupořadí (stoa) ve tvaru písmene L.

Zatímco v Epidauru či Mykénách se nevyhnete velkému počtu ostatních návštěvníků (a možná budete skřípat zuby nad nedávným drastickým zvýšením vstupného), horské oblasti Peloponésu zůstávají liduprázdné (dokonce tam narazíte i na lyžařské středisko). Řada vrcholů ležících jen kousek od moře zde přesahuje hranici 2000 metrů a právě podzim je nejvhodnější dobou k jejich návštěvě.

Poloha: jižní část Řecka

Průměrné teploty/srážky v září a říjnu (Patras): 23 °C/ 28 mm, respektive 19 °C/ 72 mm.

Doprava do oblasti: Pokud vynecháme charterové lety, tak nejbližším použitelné letiště pro pravidelné linky se nachází v Athénách (přímé lety z Prahy). Z Německa se nabízejí přímé spoje do Patrasu (např. TUI).

Komunikace: V turistických resortech se vesměs domluvíte anglicky, ve vnitrozemí ale dorozumění může být problém. Je praktické dokázat přečíst nápisy v řečtině, ne vše ve veřejném prostoru je také v latince.

Informace: www.visitgreece.gr