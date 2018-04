Sierra Nevada: v pohorkách nejvyšším pohořím Pyrenejského poloostrova

Možná tam nahoře dostanete jupiterský komplex, snad se vám bude zdát, že svět pod vámi budete mít úplně pod kontrolou.

Vesnice šplhají nejvýše do 1 500 m n. m. a výš už jsou jenom hory: na jaře šťavnatě zelené, v létě a na podzim suše vyprahlé, v zimě jsou nejvyšší polohy pokryté sněhem, většinou však ne příliš dlouho. Pro horské turisty představuje Sierra Nevada pohoří pro všechny sezony.

Do království šunky

Ačkoli nejsnazší přístup do vysokých poloh Sierry Nevady vede od severu, z Granady, mnohem více doporučujeme vydat se do hor od jihu. V oblasti Alpujarras, vklíněné mezi hřeben Sierry Nevady a blíže pobřeží ležící masivy Sierra de la Contraviesa, respektive Sierra de Lújar, zažijete totiž vedle krásné přírody též jedinečnou atmosféru horských vesnic jakoby "připíchnutých" na strmé svahy.

Alpujarras bylo vždy špatně dostupnou krajinou, ostatně i dnes na cestu autem z Málagy počítejte nejméně se dvěma hodinami, a to se projevilo i v době po ukončení reconquisty, tedy po porážce Maurů koncem 15. století. Právě sem se totiž po dobytí Granady křesťany stáhli Moriskové, násilně pokřtění Maurové, a v této odlehlé oblasti znovu a znovu propukala povstání proti novým pánům.

Maurskou minulost připomínají vápnem obílené domy zdejších vesnic, které se ostře odrážejí od tmavých horských strání. Úbočí Sierry Nevady v Alpujarras dnes ale také křižuje množství turistických stezek, které umožňují mnoho kombinací výletů, záleží jen na kondici a času.

Jedna z nejpěknějších tras vede z krásné obce Capileira, položené ve slepém bočním údolím pod Pico de Veleta, do Trevélezu. Jde asi o sedmihodinovou túru, jejíž nejvyšší bod dosahuje 2 200 m n. m. a v zimě se tu proto občas můžete setkat se sněhem. Nejvhodnější dobou pro přechod je jaro nebo podzim, v létě je na jižních svazích velké vedro.

Z Capileiry (1 440 m n. m.) stoupáte nejprve mírně po prašné silničce až na vyhlídku Tajos del Ángel, odkud se otevírá první velkolepý výhled na hřeben Sierry Nevady. Cesta pak pokračuje po úzkých stezkách poněkud strměji vzhůru, vesměs řídkým borovicovým lesem, až na pastviny nad piknikovým místem Hoya del Portillo. Tady narazíte na pramen, kde se dá doplnit jinak vzácná voda, a můžete se potěšit dalekými výhledy k jihu – možná zpozorujete nějaké výletní lodě brázdící hladinu Středozemního moře o více než 2 000 výškových metrů pod vámi, možná si všimnete paraglidistů kroužících kolem oblíbeného masivu Lújar.

Zamrzlé jezírko u nejvyššího bodu trasy z Capileiry do Trevélezu

Druhá polovina trasy do Trevélezu vede většinou s kopce po pastvinách a horských loukách a dalším dalekým vyhlídkám tak nic nebrání. V závěru treku zaujme téměř letecký pohled na Trevélez, velkou obec malebně položenou ve strmém údolí.

Pochod si naplánujte tak, abyste stihli večerní autobus zpět do Capileiry a každopádně si nechte aspoň hodinku na prohlídku vesnice. V malebných uličkách Trevélezu, podle většiny zdrojů nejvýše položené španělské obce (1 500 m n. m.) se sice snadno ztratíte, ale každopádně narazíte na množství výroben proslulé horské šunky (jamón serrano). Chladné a přitom suché podnebí je ideální pro skladování šunky a z jamónu se stala "turistická známka" vsi.

Trek z Capileiry do Trevélezu bývá schůdný po většinu roku. Aktuální informace si zjistěte před startem v Capileiře. Celá trasa je velmi dobře značena a zabloudit není možné.

Hřeben Sierry Nevady nad průsmykem Puerto de la Ragua Turistické rozcestí nad Capileirou na stezce do Trevélezu

Ze zapomenutého sedla

Dobrým východištěm pro polodenní až celodenní túry do hřebenové části Sierry Nevady je sedlo Puerto de la Ragua (2 041 m n. m.), kterým prochází silnice od pobřeží do Guadixu. Je to jediné silniční spojení překonávající hřeben Sierry Nevady otevřené pro soukromá vozidla. V průsmyku leží horská chata, kde jsou většinou k dispozici jednoduché mapy okolí a chata dobře poslouží i jako občerstvovna po návratu z výletu. Jinak než autem se sem nedostanete.

Výstup po hřebenovce na vyhlídkový vrchol Chullo (2 612 m n. m.) vám zabere asi půldruhé hodiny. Že jste už blízko nejvyššího bodu, vám napoví ruina kamenného bivaku. Z holého vrcholu přehlédnete východní část Sierry Nevady a velký kus centrálního hřebenu až k Mulhacénu, nejvyššímu bodu celého pohoří (3 479 m n. m.). Kvůli osvětlení je lépe vyrazit co nejdříve dopoledne.

Bivak pod vrchem Chullo (2 612 m)

Výstup na vrchol zabere asi půldruhé hodiny a pak se samozřejmě můžete vrátit do sedla stejnou cestou. Zajímavější, byť orientačně náročnější, možností je pokračovat dál po skalnatém hřebeni a asi po půlhodině z něj sestoupit vlevo k jezírku Laguna Seca, které – jak název napovídá – je po většinu roku vyschlé.

Od jezerní pánve traverzujte úbočím zpět do sedla Puerto de la Ragua, časem narazíte i na sporadické červené značení. Z různých míst okruhu se otevírají krásné výhledy do vyprahlé pláně směrem do vnitrozemí, určitě si všimnete dominantní siluety zámku Calahorra, který se tyčí na kopci nad stejnojmennou obcí. Na celé kolečko z Puerto de la Ragua přes Chullo a Lagunu Seca počítejte s pěti hodinami pochodu.

Pohled na zasněžený hřeben Sierry Nevady z vnitrozemí. Zdroj: Wikimedia, Antonio García Na horských pastvinách na trase z Capileiry do Trevélezu

Na nejvyšší hřeben

Dostat se až na hřeben Sierry Nevady, a to přímo na jeden z nejvyšších vrcholů Pico del Veleta (3 345 m n. m), nepředstavuje za dobrého počasí žádný velký problém. Autem totiž vyjedete z Granady až k chatě Hoya de la Mora (2 515 m n. m.) a odtud stačí sledovat silničku klikatící se vzhůru, případně můžete serpentiny na mnoha místech zkrátit pěšinou. A dokonce není třeba vynaložit ani takovou námahu: když se totiž z o něco níže ležícího střediska Pradollano vyvezete lanovkou, ušetříte dalších 500 výškových metrů a pak už toho na vrchol Velety moc nezbývá. Jinou možností je použít mikrobus, který v letním období vyveze turisty dokonce až do výšky 3 100 metrů.

Vyhlídka z vrcholu Velety je samozřejmě ohromující, vidíte pobřeží, velkou část regionu Alpujarras i daleko do vnitrozemí, včetně Granady. Budeme ale upřímní, tohle opravdu není nejkrásnější trek v Nevadě. Jednak jsou svahy pod Veletou "zadrátované" lanovkami a zimní středisko Pradollano nelze nazvat jinak než ohavným. Pokud zvolíte delší variantu, půjdete navíc většinou po "pistě", tam a zpět stejnou cestou. A rozhodně tam nebudete sami.

Výstup na Veletu se může hodit, pokud nemáte moc času, nebo když prostě chcete bez velké námahy dobýt třítisícovku. Nechte si ale tento poněkud instantní výšlap na období od konce jara do hlubokého podzimu, jinak se můžete potkat se závějemi sněhu.