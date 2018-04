Schizofrenie železné opony. Kypr, jihem i severem rozděleného ostrova

Může se hodit KYPR Rozloha: 9 251 km² (z toho tvoří 38 % území TRNC)

Počet obyvatel: 1 140 000 (z toho 260 000 na území TRNC)

Hlavní město: Lefkosía (Nikósie)

Nejvyšší bod: Olympos (Chionistra), 1 952 m

HDP na hlavu podle parity kupní síly: 29 100 USD (pro srovnání: Česko má 25 900 USD, údaje podle metodiky CIA)

Měna: Euro (na území TRNC turecká lira) POČASÍ A SEZONA

Teploty moře u pobřeží Kypru přesahují 22 °C obvykle od května do listopadu, to je tedy "koupací sezona". V létě očekávejte značné vedro, průměrné denní teploty v Nikósii atakují v červenci a srpnu 30 °C, u pobřeží je o trochu chladněji. Od června do září včetně prakticky vůbec neprší, zato v zimě (prosinec až únor) se občas vyskytnou srážky intenzivní, na horách i sněhové. DOPRAVA NA KYPR

Letiště přijímající spoje z Evropy se nacházejí u Larnaky a Pafosu. Přímé spoje z Prahy do Larnaky provozují Smart Wings (www.smartwings.net) se zpátečními cenami kolem 8 000 CZK. V roce 2012 se výrazně rozšiřují možnosti cestování na Kypr s nízkonákladovými společnostmi. Ryanair (www.ryanair.com) otevřel základnu v Pafosu mj. s linkami do Budapešti a Milána/Bergama; do Larnaky míří spoje Ryanairu, Wizzairu (www.wizzair.com) i easyJetu (www.easyjet.com). DOPRAVA PO OSTROVĚ

Půjčovné za automobily je na Kypru tak směšně levné, že alternativu veřejné dopravy téměř vyřazuje z uvažování: týdenní pronájem za menší auto se obvykle vejde do 100 eur. Zařiďte si to předem, např. u spolehlivého providera Holiday Autos (www.holidayautos.co.uk).