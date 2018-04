Co v průvodcích o Maltě nenajdete a cestovky tají, nebo neví

Blue Lagoon na ostrově Comino

Azurová voda, jaká je snad jen v Karibiku. Tak modrá není jen na obrázku, ale i ve skutečnosti, v tom průvodce nelže. Jen si k tomu přidejte ještě pár detailů jako je doprava na místo za 10 eur (zpáteční) a davy mířící stejným směrem. A podle toho to tam taky vypadá. Lodě neustále přivážejí návštěvníky a neobtěžují se vypnout motory, takže při pozorování hladiny vdechujete zplodiny.

Někteří návštěvníci výletních lodí ani neopouštějí palubu, a tak je baví rozšafný DJ, který vyřvává disco trháky na celou lagunu.

Po připlutí se lehce zoufale rozhlédnete po okolí. Na hornatém ostrově se prakticky bez lehátka neobejdete, žádné místo k sezení či ležení na špičatých kamenech prostě není. Takže z peněženky vyndáte další eura, pokud tedy budete mít to štěstí, že volné lehátko najdete.

Blue Lagoon. Voda je sice azurová, ale pláže jsou přeplněné.

Autobusy jsou sázkou do loterie

V půl deváté se vydáte na výlet v domnění, že do nedalekého kostelíka budete vstupovat s odbíjením zvonu v devět hodin. Omyl. V tu dobu budete ještě na autobusovém terminálu. Dva autobusy na vaše zoufalé mávání nebudou reagovat (maximálně řidič pokrčí rameny), protože jsou přeplněné. Další tři stroje prostě podle jízdního řádu nepřijedou.

Když po třech hodinách čekání v úmorném vedru konečně dosednete na sedadlo, ovane vás ledový vzduch z klimatizace, většinou nastavené na 19 stupňů. Ještě se s chutí zabalíte do ručníku připraveného na pláž. Pak už jen doufáte, že se třeba znenadání nerozbije zavírání dveří, protože to pak následuje vyklopení v neznámých končinách, čekání na další autobus, který nezastaví, neb je přecpaný, nebo prostě mine zastávku a neuráčí se zastavit.

Myslete také na to, že poslední spoje jedou kolem desáté hodiny. Což vědí i taxikáři, kteří s radostí napálí zvýšenou sazbu zoufalcům, co se z hlavního města potřebují dostat do svého hotelu v turistickém letovisku.

Malta totiž na začátku léta autobusový systém změnila, a podle toho to vypadá. Ale v příští turistické sezoně to snad už bude šlapat bez zmatků. Nicméně se vyplatí koupit si za 12 eur týdenní jízdenku.

Malta, další z překrásných kostelů Qawra připomíná letoviska ve Francii.

Králík na každém jídelníčku

Vzpomínky na pečeného králíka vaší babičky podávaného se zelím a knedlíkem vezmou na Maltě za své. Ochutnáte ho s omáčkou (rajčatový základ), nebo zapečeného (s olivami, rajčaty či kapary, případně vším dohromady), podávaného třeba se špagetami. Králík je na každém jídelníčku, i v hotelu se podává prakticky denně.

Nikdy nesmí chybět dochucení bylinkami.

Jídlo a suvenýry ve skleničkách

Lákavé jsou suvenýry z místních surovin. Nemusíte je nutně kupovat u prodejce, který se krčí ve stínu olivovníku, zatímco lahvičky jsou vystavené polednímu sluníčku. Seženete je i v místním supermarketu. Většinou mají oddělení, kde se za skvělé ceny prodávají džemy (mrkev, kiwi, granátové jablko), likéry (kaktus) nebo sirupy (karobový, medový, mentolový). Skvělé je i bazalkové a paprikové pesto.

Za jednu skleničku zaplatíte okolo dvou eur.

Pozor na vína – většinou se vyrábějí z italských hroznů, ale chutnají skvěle.

Pokud vás přepadne hlad, vyhledejte malou patisserii. Za euro a pár centů dostanete v těstě zabalené kuře s cibulí a houbami, nebo třeba párečky s omáčkou, případně špenát s ricottou. Neuvěřitelně horké, poctivé a lahodné.

Co musíte vidět Katedrála svatého Jana ve Valettě

V hlavním městě Malty se skví obří katedrála. Kdo viděl něco víc pozlaceného, ať zvedne ruku. Kromě famózní výzdoby a kaplí zasvěcených nejrůznějším zemím spatříte uvnitř i obraz od Caravaggia. Z pochopitelných důvodů ho nesmíte fotit, jinak je na většině míst na Maltě focení povoleno. Pepkova vesnička

Pokud cestujete s mrňousem, kterého kostelíčky nebaví, nalákejte ho na pohádkovou vesničku. Filmaři ji vytvořili speciálně kvůli snímku Pepek námořník. Projdete si domečky pekaře či zubaře, uvidíte stáje, zahrajete si minigolf a vykoupete se v bazénu nebo v moři, kde jsou nejrůznější skluzavky a trampolíny. Dospělé naláká ochutnávka vína, která je v ceně stejně jako půlhodinová projížďka lodí. Bohatě zdobená katedrála svatého Jana ve Valletě Vesnička Pepka námořníka Další z megalitických staveb Megalitické chrámy na Maltě

Jsou starší než pyramidy a celkem jich je na Maltě 45. K nejzachovalejším patří Hagar Qim, Mnajdra (od Hagar Qim leží asi 500 metrů, vstup na jeden lístek), Ggantija (na ostrově Gozo) nebo Tarxien. Vyberte si jedny, další jsou velmi podobné. Některé nechala vláda zakrýt, aby je ochránila před vlivy počasí. Azure Window

Přírodní zajímavost, velké okno ve skále směřující do moře. Nejlépe si ho prohlédnete z lodi, ze které uvidíte i mořské korály. Oblast je díky průzračné vodě a bohaté korálové výzdobě vyhledávanou potápěčskou lokalitou.

Slováci vyřeší jazykový problém

Nefunguje nám klimatizace, líčíme kostrbatě v angličtině, načež se nás recepční optá, jakým jazykem hovoříme. Zaslechl totiž naši češtinu, a tak oprášil i on svůj mateřský jazyk, slovenštinu. Stejná situace se opakuje s pokojskou, barmankou nebo servírkou. Hotely na Maltě jsou plné Slováků. Agentury je tam houfně vozí a oni zůstávají několik měsíců.

Slovenských a českých hostů ale v hotelích potkáte minimum. Daleko častěji uslyšíte maďarštinu, norštinu nebo ruštinu.

Jazykové kurzy

Malta je vyhledávaným letoviskem pro výuku angličtiny. Na plážích i v barech potkáte partičky různých národností a věkových skupin, které si společným posedáváním vylepšují svou angličtinu. Neminete se s nimi ani na karaoke, které se z barů ozývá většinou v sobotu.

Kurzy bývají v každém větším městě. A pokud se vám nechce jen polehávat na pláži, můžete si doplatit třeba několik soukromých hodin.

Většina studentů bydlí u hostitelských rodin, případně ve školních rezidencích. Kdo studuje, má navíc výhodnou slevu třeba při vstupu do památek.