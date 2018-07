VELKÝ TEST ELEKTROKOL: Špatné už nekoupíte, jsou jen dobrá a výborná

Metodika testu Dobrá metodika je pro objektivní test to nejdůležitější. V testu elektrokol se zaměřujeme na to, co nejvíce zajímá potenciálního majitele elektrokola – tedy reálný dojezd, chování při jízdě, obsluha e-kola a manipulace s ním. Všechny parametry ověřuje několik jezdců a jezdkyň s různými uživatelskými zkušenostmi. V jízdním testu se zaměřujeme na otestování konkrétního kola ve všech situacích. Zvolili jsme jedenáctikilometrovou trasu v Krčském a Michelském lese, která kombinuje jak jízdu po asfaltkách lepší i horší kvality po rovině i ve stoupání, tak nabízí perfektní čistě trekingové úseky mlatových a kamenitých cest do stoupání i z kopce. Vyzkoušeli jsme i 1,5 km dlouhý singletrail s prudkým stoupáním i překážkami na cestě. Jednotlivé úseky byly propojeny do okruhu a jednotlivá místa pro test konkrétní trasy byla testerům jasně definována. Po návratu na základnu tester vypnul elektrokolo, aby nebyl vliv na výsledný dojezd, a na mírně zvlněné trase cca 300 metrů vyzkoušel, jak lze konkrétní stroj použít i bez asistence elektromotoru. Protože jsme testovali primárně dojezd elektrokol na maximální asistenci, kterou výrobce elektrokola nabízí, každý jezdec ujel na testovaném elektrokole jeden okruh, zpracoval hodnocení bodovým přídělem, kdy 5 bodů představovalo maximum, a pokračoval na jiném elektrokole další okruh. Tímto se na jednom modelu vystřídali muži i ženy s různou hmotností a jízdním stylem. Díky tomu můžeme publikovaný dojezd považovat za velmi objektivní, s dodatkem, že jde o kilometry uvedené na displeji kola, nikoli změřené přes GPS zařízení. Typicky je údaj změřený na kole vyšší o 1 až 5 % od skutečnosti. První kolo jezdci absolvovali na „referenčních elektrokolech“ – městských modelech Agogs, aby každý z účastníků testu, kteří ještě na elektrokole neseděli, získal potřebný nadhled a objektivitu. Testeři hodnotili každé kolo ihned po dojezdu, tedy ve chvíli, kdy měli zcela jasné zážitky a dokázali popsat, co se jim na konkrétním modelu zdálo dobré a co ne. Mezitím získávala redakce Elektrokol i audiozáznam jejich hodnocení. Odpovídalo se na dotazy: Jaký byl váš subjektivní pocit z jízdy – po rovině, z trekingové jízdy po šotolině, z terénní jízdy do prudkého stoupání. Dále jsme zjišťovali, zdali elektromotor zabíral rovnoměrně a plynule nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“. U technických pasáží jsme se ptali, zda byl subjektivně výkon motoru dostatečný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a byl nedostatečný. Další dotazy se týkaly hlučnosti a vibrací motoru, kde jsou mezi jednotlivými typy elektrokol značné rozdíly. Poslední hodnocený parametr se věnoval jednoduchosti či složitosti ovládání kola, protože každý účastník jej musel zvládnout sám zapnout a nastavit na něm maximální asistenci Elektrokola - průzkum Po ukončení jízdního testu následoval technický a ergonomický test organizovaný experty v ekolo.cz. Každé elektrokolo bylo přesně zváženo, včetně pedálů, standardně dodávaného příslušenství (např. stojánky) a k testu použité baterie. Zcela vybité baterie (elektronika vypnula napájení kola) byly připojeny na výrobcem dodávanou nabíječku, která byla propojena s přesným wattmetrem. Proto vám přinášíme reálné informace o době nabíjení z 0 na 100 procent, což je zásadně ovlivněno jak kapacitou baterie, tak výkonem nabíječky. Rekordman v testu s kapacitou přes 600 Wh se 2A nabíječem dobíjel přes sedm hodin. Změřili jsme celkovou reálnou kapacitu baterie – tedy energii, kterou si nabíječ odebral ze sítě. Zde je třeba počítat s režií nabíječky – odpadní teplo a ztráty vzniklé transformací 230 V AC a 42 V DC – což je cca 10 procent. Pro referenci je uvedena i kapacita baterie, kterou uvádí výrobce.

Při vracení baterie do elektrokola jsme hodnotili jednoduchost či komplikovanost manipulace s baterií. Rozdíly nás překvapily, protože některé baterie nebyly v kolech vůbec uzamčeny, u jiných byl zase přístup velmi komplikovaný či výrobce nedodal klíč. Pro praktické používání elektrokola to však je velmi důležité. Dalším testem byla manipulace s elektrokolem, k čemuž posloužily schody, do kterých bylo nutné elektrokolo vynést a opět jej snést dolů. Každý je někdy nucen s elektrokolem manipulovat, což je jeho zásadní výhoda oproti skútru, kde to vzhledem k hmotnosti není možné. I v tomto bodě jsou mezi jednotlivými modely značné rozdíly, některé modely neměli testující jak uchopit a v tomto testu zcela propadly. Posledním technickým testem bylo ověření skutečné rychlosti jízdy přes přesnou GPS. Protože v testu byla velká převaha konvenčních středových pohonů, až na výjimky (Easybike) byla všechna kola nastavena na provozní rychlost 25,0 – 26,2 km/h, což je v relaci procentní odchylky. Bohužel normu omezená rychlost naše jezdce na rovných úsecích spíše omezovala a většina by uvítala její zvýšení. V případě jakýchkoli dotazů k metodice testování se obraťte na redakci časopisu Elektrokola nebo přímo na test@ekolo.cz. Text: Jakub Ditrich, www.ekolo.cz