VELKÝ TEST ELEKTROKOL: Kategorie celoodpružených horských kol

První dojmy testerů Martina: Úžasný do prudkých kopců na singltrail, jízda po lesních pěšinách a nezpevněné ploše byla parádní, kolo jelo samo. Po překročení rychlostního limitu jsem hodně vnímala moment, kdy motor přestal pomáhat. Miloslav: Dobré výletní kolo, když člověk nespěchá. V terénu je výrazně lepší než na asfaltu, tam ale ani tolik nepatří. V extrémně těžkém terénu se mi nezdál výkon motoru dostatečný, zejména v prudkých výjezdech. Při překročení limitu má motor velmi jasnou odezvu, naznačí, že je přes 25 km/h. Tomáš: Vynikající kolo, postavené do těžšího terénu, hodně pohodlné, k charakteru kola se hodí pláště 2.8". Kdybych si měl jedno z testovaných vzít, byl by to Scalp. Motor je silný, člověk šlápne a kolo ihned reaguje.