Testujeme NEJ česká horská kola. Duratec Torain je závodní zbraň

Pohled znalce Kolo je posazené malinko výš, než všechny ostatní testované modely a to jak cenově, tak i výbavou, má například vnitřní vedení. Rám je perfektně zpracován, k tomu není co dodat. Stroj byl postaven na kolegu, takže mohu mít trochu zkreslený dojem, ale na druhou stranu, má jen o centimetr výš sedlo a délkově to máme stejné. A teď k jízdě. V této kategorii není moc co vytknout, kolo jde velice dobře dopředu, odezva na šlápnutí je okamžitá. Zadní stavba je hodně profilovaná, patky jsou nataženy dozadu za zadní vzpěry, tím se zvyšuje schopnost pohlcovat nerovnosti. Celkově zadní stavba funguje perfektně, tuhá a flexibilní. Přední trojúhelník je nezvykle vysoký, jezdec má méně prostoru v oblasti kolen. To se projevuje v prudkých a technicky náročných pasážích. Otázkou je, jak moc se uživatel takového stroje do těžkého terénu dostane, zda jej bude vůbec vyhledávat a pak je vše ok. Myslím, že uživatel takového kola nejspíš nepojede MTB Trilogy (extrémní závody). Skvělý stroj pro výkonnostní cyklistiku a začínající závodníky, navíc s puncem českého výrobku a možností individuálního designu. Pavel Čábelický, reprezentační mechanik