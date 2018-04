Nenechte si zkazit dovolenou. Co dělat, když vám na letišti ztratí kufr

Je to noční můra všech cestovatelů. Doletíte do cílové destinace, ale vaše zavazadla zmizí kdesi v propadlišti dějin. Zůstanete stát na letišti jen s malým batohem a není vůbec jisté, jestli zbytek věcí ještě někdy uvidíte.

Co se děje s těmi zavazadly, která nedoputují k majitelům? Jaká je pravděpodobnost, že se s nimi ještě shledáte, a co dělat, když zůstanete na cestách jen v tom, co máte právě na sobě?

Optimistická čísla

Dobrou zprávou je, že počet ztracených zavazadel rok od roku klesá. Podle statistiky společnosti SITA se ztratí 5,73 zavazadla na tisíc pasažérů, což představuje oproti minulému roku pokles o víc než dvanáct procent. Za posledních deset let se potom počet ztracených zavazadel snížil o sedmdesát procent.

„Přesné statistiky ztracených či poškozených zavazadel si vedou přímo jednotlivé letecké společnosti. Reklamace ztracených zavazadel u handlingové společnosti Czech Airlines Handling, která na Letišti Václava Havla Praha odbavuje přibližně polovinu leteckých společností, nedosahují za období od ledna do listopadu roku 2017 ani jednoho procenta z celkového počtu odbavených zavazadel na příletech. Případů, kdy došlo k reklamaci poškozeného zavazadla, bylo dokonce pouze 0,2 %,“ říká Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Czech Airlines Handling.

Podle údajů Association of European Airlines se pětaosmdesát zavazadel, která jsou nahlášena jako ztracená, vrátí ke svým majitelům v průběhu osmačtyřiceti hodin. Pouze sedm procent zavazadel je definitivně ztraceno nebo ukradeno. Některé zdroje dokonce uvádějí jen dvě procenta.

VIDEO: Cesta kufru na letišti. Dali jsme na něj kameru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stržené štítky a zapomenuté kufry

„Pokud cestující v cílové destinaci neobdrží své zavazadlo, jedná se nejčastěji o zpoždění zavazadla, které nebylo naložené či přeložené do konkrétní destinace včas. V takovém případě dodáváme zavazadla zpět cestujícímu většinou do čtyřiadvaceti hodin, případně do osmačtyřiceti hodin,“ říká Kateřina Pavlíková.

„Zavazadla, u kterých došlo například ke stržení zavazadlového štítku s označením destinace a majitele nebo k chybě při odbavení, se dohledávají obtížněji. V těchto případech může dojít k delšímu zpoždění, i v řádech týdnů. Nicméně těchto případů je vzhledem k celkovému počtu odbavených zavazadel v letecké přepravě minimum. Pro případy opožděných zavazadel zajišťujeme zvláštní rozvozovou službu, která vyráží několikrát denně a dodává tato zavazadla cestujícím na dohodnutou adresu.“

Právě poškození nebo stržení zavazadlového štítku je jednou z nejčastějších příčin ztráty zavazadel. Bez něj není možné zjistit, kam má být zavazadlo odesláno. Teprve když dorazíte do cílové destinace a marně čekáte u přepravního pásu (neboli karuselu), může společnost na základě vašeho popisu nasměrovat ztracené zavazadlo k vám.

Na letišti v Ruzyni vám můžou otevřít kufr i násilím. Kvůli výbušninám Cestujícím z pražského ruzyňského letiště mohou být od května loňského roku kontrolovány kufry mnohem častěji. Jestliže doteď jim byla zavazadla kontrolována jen při podezření na přepravování zakázaných věcí, nově může být jejich taška vybrána ke kontrole namátkově i tehdy, pokud nic podezřelého nevezou. A to kvůli hledání výbušnin či stopách po nich. Více informací najdete zde.

Méně častou příčinou ztraceného zavazadla jsou situace, kdy si kufr z nějakého důvodu z karuselu nevyzvednete. I když si možná nedokážete představit důvod, proč by někdo své zavazadlo nechával na letišti, nejčastěji k tomu dochází v situaci, kdy s sebou má cestující množství zavazadel a jedno z nich zkrátka zapomene vyzvednout. V takovém případě zavazadlo vyzvednou zaměstnanci letiště, uloží ho, a až se po něm začnete shánět, opět vám ho vydají.

Na vině ztráty zavazadla může být samozřejmě i lidská chyba, kdy při odbavování zadá personál na letišti špatný kód cílového letiště na zavazadlový štítek. Nebo je váš kufr naložen do špatného letadla. Jakmile přiletíte do cílové destinace, na reklamacích zadají váš popis zavazadla (v případě, že má štítek, tak i údaje na něm uvedené) do systému, a jakmile se na letišti někde na světě objeví nadbytečný odpovídající kufr, dopraví ho k vám.

VIDEO: Na ruzyňském letišti budou nově kontrolovat zavazadla na přítomnost výbušnin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První pomoc při ztrátě

Co si ale počít v situaci, kdy skutečně zůstanete na letišti jen s tím, co jste si vzali v malém batohu do letadla? „Pokud nastane situace, kdy se cestující v cílové destinaci ocitnou bez svých zavazadel, poskytuje většina leteckých společností finanční kompenzaci na zajištění nejnutnějších potřeb. Spíše se ale situace hodnotí individuálně,“ vysvětluje Kateřina Pavlíková.

„Některé letecké společnosti nabízejí finanční náhradu přímo na letišti nebo poskytují tzv. overnight kity se základními hygienickými potřebami. Letecké společnosti také mohou cestujícím zpětně kompenzovat výdaje za nejnutnější oblečení a hygienické potřeby na základě předložených účtenek. Je nutné mít na paměti, že vždy záleží na konkrétních postupech a pravidlech dopravce.“

Nejprve je ale samozřejmě nutné nahlásit ztrátu zavazadla na přepážce označené jako reklamace zavazadel (respektive Baggage Claim). Tam společně s pracovníkem vyplníte adekvátní formulář, který se zadá do systému a vy dostanete číselný kód, pod kterým budete moci on-line sledovat, jak to s hledáním a nalezením vašeho zavazadla vypadá.

Finanční náhrady

Pokud se vaše zavazadlo nenajde do sedmi dnů, podejte písemnou žádost o náhradu škody. Ale pozor, v takovém případě vám aerolinky nezaplatí ještě obsah vašeho kufru, ale škody, které vám vznikly v souvislosti se zpožděním zavazadla (proto budete potřebovat účtenky od oblečení, hygienických potřeb, kosmetiky a dalších věcí, které jste si museli na vlastní náklady pořídit). Za ztracené se vaše zavazadlo považuje po jednadvaceti dnech. Od té doby (nejpozději ale do dvou let) můžete požádat o finanční kompenzaci za samotné zavazadlo i jeho obsah.

Módní kabát pro milovníky létání. 15 kilo zavazadel si strčte do kapes Australan Andrew Benke navrhl speciální kabát, díky kterému na letišti ušetříte na poplatcích za hmotnost zavazadla. Má v sobě 14 hlubokých kapes, do kterých se vejde i notebook, foťák a boty. V letadle ho pak můžete zabalit do jednoduchého obalu jako zavazadlo.

„Za přepravu zavazadel zodpovídá přímo letecká společnost. Každá letecká společnost má nastaveny konkrétní postupy, podmínky i limity kompenzací, které cestujícím v případě poškození, zpoždění či dokonce ztráty zavazadla náleží. Obecně lze říci, že cestující během reklamace doloží seznam věcí, které v zavazadle měl, například i včetně popisu značek, velikostí i barev oblečení apod.,“ upozorňuje Kateřina Pavlíková.

„Odpovědnost leteckých dopravců za zavazadla se řídí Montrealskou úmluvou, která stanovuje i přesnou částku, do které letecké společnosti za zavazadla a jejich obsah ručí. Samozřejmě existují i komerční pojištění zavazadel, které si mohou cestující dohodnout s pojišťovnou a pojistit si zavazadlo na vyšší hodnotu. Pokud má zavazadlo vyšší hodnotu, může cestující také učinit prohlášení letecké společnosti nejpozději před odbavením a doplatit poplatek dle přepravních podmínek,“ doplňuje Pavlíková.

Maximální výše kompenzace, kterou po letecké společnosti můžete požadovat, podle Montrealské úmluvy činí 1 445 eur (37 150 Kč) za jedno zavazadlo. Od této částky je ale potřeba odečíst tu, kterou jste už utratili při nákupu nezbytností, abyste při čekání na zavazadlo přežili. To znamená, že pokud jste si nakoupili oblečení a kosmetiku za 200 eur (5 150 Kč), váš nárok na maximální finanční kompenzaci od aerolinek se snižuje na 1 245 eur (32 000 Kč).