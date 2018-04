Módní kabát pro milovníky létání. 15 kilo zavazadel si strčte do kapes

Díky tomuto speciálně upravenému kabátu můžete úspěšně bojovat s dlouhými frontami při odbavení, vyhnout se poplatkům za nadměrnou váhu zavazadel a také zabránit případným ztrátám svého vybavení.

Kabát s názvem Airport Jacket můžete na sobě nosit v zimní a letní variantě a ve třech rozdílných délkách. V nejkratší verzi, kdy kabát dosahuje k vašim bokům, máte k dispozici osm kapes, ve tříčtvrtečním kabátu využije kapes jedenáct.

Pokud se rozhodnete pro nejdelší verzi, můžete využít celkem 14 kapes. V tom případě můžete do kapes strčit až dva notebooky, tablet, foťák, pár bot, pět triček a například rolák. V letadle pak celý kabát můžete úhledně složit do lehkého obalu a jako malé zavazadlo ho zastrčit pod sedačku.

Speciální kabát vám umožní ušetřit poplatky za zavazadla na letištích. Speciální kabát vám umožní ušetřit poplatky za zavazadla na letištích.

„Díky tomuto kabátu sebou můžete vzít do letadla téměř všechno, co potřebujete pro výlet na celý víkend, a nemusíte se přitom bát, že se vám něco během letu ztratí,“ říká návrhář Andy Benke. „Podle mě je perfektní například pro byznysmeny, maminky na cestách nebo pro kohokoliv, kdo hodně pospíchá.“

Nápad vytvořit originální kabát se zrodil na letišti v australském Hobartu, odkud Benke cestoval společně s přítelkyní a čerstvě narozeným synem domů do Sydney.

„Kvůli dítěti jsme měli tolik zavazadel, že po nás letecká společnost požadovala extra poplatek 140 dolarů. To byla dokonce vyšší cena, než stál náš let. Začali jsme proto cpát do našich kapes všechno možné oblečení, hračky a nabíječky notebooků, dokud jsme se nedostali na váhový limit. A tehdy nás napadlo vyrobit tento kabát.“

Andy Benke si pochvaluje, že nový kabát jim už ušetřil spoust peněz. A podle něj se neobjevil ani žádný problém s bezpečnostními kontrolami na letištích. „Když procházíte kontrolou, musíte z kabátu většinou vyndat jen notebooky a elektroniku. A ty jednoduše vyndáte z kapes. Ochranku nezajímá, jak své věci převážíte, je zajímá jenom samotný obsah.

Pokud se vám myšlenka originální leteckého kabátu líbí, můžete ji podpořit na stránkách kickstarter.com. Cílová částka projektu je stanovená na 100 tisíc dolarů, v současné době se autorům podařilo vybrat zhruba pět tisíc.