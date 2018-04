Otestovali jsme odpružené berany, novinku pro Sagana, Štybara a Vakoče

Vyrobit závodní silniční kolo, které pojede rychle i po nerovném terénu, to je stále jedna z největších výzev světových výrobců. Vtip je v tom, že ty dvě věci prostě nejdou dohromady. Buď je kolo rychlé, nebo pohodlné, ale obojí?

Firma Specialized patří v tomto oboru k průkopníkům. V roce 2004 vyvinula model nazvaný záměrně Roubaix, tedy kolo určené na jednu z nejtěžších klasik Paříž – Roubaix (a další jí podobné), která drtí závodníky „terénními“ vložkami po dlažebních kostkách. S podobnými koly rychle vyrukovali i ostatní výrobci.

Stojí za pozornost, že v českých podmínkách (většinou horší asfaltový povrch silnic než na jihozápad od nás) jsou taková kola velmi sledovaná nejen pravověrnými závodníky, ale i širší silničkářskou obcí. Mnozí koukají po kole, které bude na českých silnicích rychlé a zároveň pohodlné.

Proto jsme uvítali možnost být mezi prvními, kdo otestují úplně novou generaci ikonické mašiny Specialized Roubaix.

Řídítka se skrytým tlumícím perem pod uchycením představce Pohled na hlavovou část kola se skrytým tlumícím perem

A nové „rubéčko opět způsobilo poprask. Technici vedení Chrisem D ́Aluisiem a Chrisem Yu ve spolupráci s belgickým klasikářem Tomem Boonenem a laboratoří technického partnera McLaren na to tentokrát šli z úplně jiného konce.

Jiné odpružení

První zkušenost Zdeňka Štybara „Jel jsem na novém kole zatím jen jednou, ale už vím, že je perfektní. Technici ve firmě udělali dobrou práci. To kolo jede a je udělané, tak jak má být,“ řekl Zdeněk Štybar v krátkém telefonickém rozhovoru pro iDNES.cz. „Asi před dvěma lety jsem se bavil v USA s vývojáři a ptal jsem se jich, zda nezvažují pérování pod představcem. Teď to kolo existuje, tak mne těší, že snad vzniklo i díky mé myšlence. Když jezdíme jarní klasiky, nejhorší jsou nárazy do rukou a ramen. Odpružení moc pomůže a myslím, že nové Roubaix bude víc využíváno, než staré. Osobně předpokládám, že bych na něm mohl objet celé jaro, protože se jezdí na velmi nerovných silničkách. Jsou často mnohem horší, než u nás v Česku,“ uvedl Štybar.

Ještě než se k tomu dostaneme, musíme vysvětlit, co znamená ta malá trojúhelníková černá plastová krabička ve spodním části rámu. Můžeme všechny čtenáře ujistit, že to není motor. Napadne to totiž skoro každého. Je to obyčejná schránka na nářadí, záplaty a náhradní duši.

A teď to hlavní. Až dosud se prakticky všichni snažili dosáhnout „pohodlnosti“ závodních strojů různými zásahy do rámů, vidlic a zadních staveb. Změnou geometrie, tvarováním trubek a zejména elastomery a jinými pružícími segmenty integrovanými jak do rámu, tak do přední vidlice nebo zadní stavby.

Nové Roubaix je úplně jiné a přístup vývojářů mnohé šokoval. Rám je postaven „do rychla“ a postrádá sebemenší elastomery či jiné tlumicí segmenty. Tolik potřebné tlumení tentokrát obstarává zaprvé odpružení řídítek pomocí patrony Future Shock. V ní jsou tři pružiny, z nichž jednu lze vyměnit a přizpůsobit její projev jízdnímu stylu. Zákazník dostane s kolem pružiny tři, instalovaná je ta prostřední. Patrona je utěsněná a pružiny běhají na čtyřech setech jehličkových ložisek, která není třeba nijak servisovat.

Zadruhé pod jezdcem mírně pruží i sedlovka, která je speciálně uchycena hodně nízko (o 6,5 cm níže než obvykle) a v mnohem širší rámové trubce. Kromě předozadní poddajnosti způsobené větší délkou sedlovky velmi pomáhá ještě faktor tzv. CG-R sedlovky, což je elastomer pod sedlem v koncovém zalomení sedlové trubky. Díky němu se jezdcovo „pozadí“ neposunuje jen předozadně, ale i lehce dolů. Celé sedlo pak vykazuje spíše eliptickou trajektorii, což nekazí posed jako podobná řešení u některých konkurenčních firem.



„Rubéčko“ má prostě tvrdý superzávodní spodek a tlumení se odehrává až na přechodu mezi rámem a jezdcem. Cílem vývojářů bylo evidentně odpružit jezdce, nikoli kolo, protože odpružením kola se ztrácí rychlost, akcelerace a efektivita šlapání. Šlo tedy o to, kolo zrychlit a přiblížit vlastnostem špičkového modelu Tarmac (přední rámový trojúhelník má ostatně podobnou geometrii).

Specialized Roubaix Expert UDI2

Popisované tlumení má ještě jednu výhodu. Umožňuje hustit pláště nebo galusky více, než bylo až dosud na závodech s "terénními“ úseky zvykem. A to prakticky stejně jako na hladké tratě. Což znamená další zrychlení.

První ohlasy často konzervativní české cyklistické obce byly nezřídka skeptické až odmítavé. Avšak jen do okamžiku, než kolo jezdci osedlali a projeli. První testy západních oborových magazínů jsou velmi pozitivní. Naše zkušenosti z testování tomu musejí dát za pravdu.

Pocitově rychlejší

Vyzkoušeli jsme model Specialized Roubaix Expert UDI2 na elektrickém řazení a kotoučových brzdách (z kuloárů zní, že už by se na nich na jaře mohlo znovu závodit i v profipelotonu). Závodní top model S-Works Roubaix eTap se liší použitím ještě kvalitnějšího a lehčího karbonového rámu, některými komponenty a samozřejmě cenou. Námi testované kolo stojí 140 tisíc korun, zmíněný top model 270 tisíc. Charakteristika obou kol by však měla být velmi podobná.

Kolo je pocitově rychlé a jezdec na něm brzy přestane řešit drobné nerovnosti. Samozřejmě, velkým dírám je třeba se kvůli defektům nadále vyhýbat, ale ty menší přestává cyklista řešit.

Pružící berany s dvacetimilimetrovým zdvihem překvapivě nemají žádný záporný vliv na jízdní vlastnosti. Obavy jsme měli zejména při jízdě do kopce ze sedla. Jezdec si však na malý vertikální pohyb velmi rychle zvykne a přestane ho registrovat. Ukázková je i vysoká manévrovací schopnost kola.

Díky tuhému rámu a vidlici má kolo vynikající trakci, perfektně kopíruje zatáčky, drží a bezpečně vede i v prudších sjezdech. Pevné osy kol pak zajišťují naprosto klidné chování stroje při ostřejším brzdění ve sjezdech, na rozdíl od loni testovaného modelu Tarmac (čtěte zde), který pevné osy ještě neměl.

Závěrem snad ještě zhodnocení prestižního britského cykloserveru BikeRadar, když zmiňoval jedinou nevýhodu testovaného stroje: všechna vaše ostatní kola budou najednou zbytečná.

Poznámka: Video jsme točili na téměř 13% kopci s velkými kostkami v pražské ulici Pod Žvahovem, někdy zvané mezi cyklisty „Mur de Žvahov“.