Vietnam zavedl elektronická víza pro občany 40 zemí, včetně Česka

17:12 , aktualizováno 17:12

Zavedení elektronických víz pro občany 40 států světa cestující do Vietnamu povzbudilo turistický ruch v zemi. Tvrdí to úřady v Ho Či Minově Městě, které je hlavní vstupní branou do Vietnamu. Mezi státy, jež mohou od 1. února získat víza prostřednictvím elektronického systému, jsou i Česká republika a Slovensko.