Jak překonat strach z muslimů. V Budapešti k nim chodí turisté na návštěvu

Cestovní kancelář Setamuhely nabízí v Budapešti tři desítky různých výletů, od krás místní architektury a přes kulturní stánky po muslimskou a židovskou komunitu. „Musím říci, že procházka ‚Muslimové mezi námi‘ je nejoblíbenější,“ řekla agentuře Reuters Anna Lenardová z kanceláře. Když před třemi lety s muslimskou procházkou začínala, zajímalo se o ni jen pár lidí. Nyní ji absolvuje na 80 lidí měsíčně.

„Většina lidí se s muslimy v životě nesetkala. A to spolu s tím, co slyší každý den v médiích, způsobuje v běžném životě spoustu napětí a stresu. Myslím, že to je hlavní důvod, proč se teď lidi jen hrnou,“ dodává Anna. Většina zájemců o čtyřhodinové putování má podle ní vysokoškolské vzdělání, ze dvou třetin jde o ženy.

Procházka s názvem Köztünk élő muszlimok - séta mecsetlátogatással (Mezi námi žijícími muslimy - procházka s návštěvou mešity) trvá celkem 3,5 hodiny. „Podíváme se po stopách nejstarší muslimské komunity v Karpatské kotlině. Zjistíme, kde dnes žijí muslimové v Budapešti a odkud pocházejí,“ píše se na facebookových stránkách agentury.

Během procházky máte také možnost zjistit, jakou práci dnešní muslimové dělají a jak udržují kontakt s rodinou a příbuznými na jiných kontinentech. Dozvíte se také, jak slaví své svátky, jak řeší každodenní věci v životě, jaké jsou kariérní příležitosti pro muslimské ženy a kam chodí do školy. Agentura doporučuje, aby turisté zvolili na procházku vhodné oblečení, které jim bude zakrývat kolena a ramena.

Maďarská muslimská komunita podle odhadů čítá zhruba 40 tisíc lidí. Rozrostla se za migrační krize v roce 2015, ale většina z místních muslimů přišla už dříve studovat na maďarské univerzity.

Přestože za vrcholící krize přišly přes Balkán stovky tisíc migrantů, většina odešla do bohatších částí západní Evropy.

Nicméně podíl lidí považovaných za xenofobní a nesoucích nelibě přistěhovalce z ciziny podle údajů agentury Tárki během letoška přesáhl 60 procent. Během dvou let stoupl o 19 procentních bodů.

Při muslimské vycházce se skupina turistů nejdříve podívá do malé mešity skryté ve starém bytě, kde se muslimové před návštěvníky modlí. Další zastávky na trase zahrnují muslimské obchody a největší budapešťskou mešitu, která se nachází v bývalé kancelářské budově.

Věřící muslim při mytí nohou v mešitě v Budapešti

„Velice se zajímám o vše multikulturní a o kultury a náboženství mezi námi,“ uvedla psycholožka Nauszika, která nechtěla sdělit celé své jméno.

„Je to nejlepší způsob, jak se zbavit obav, když se začnete vyptávat někoho, koho se bojíte,“ tvrdí průvodkyně a odbornice na Afriku Marianna Karmanová, která sama konvertovala k islámu. „Tito lidé se rozhodli vyrazit na procházku, protože chtěli mluvit o problému. Chtějí bojovat proti svému strachu.“