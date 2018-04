Přírodní „Václaváky“ v Česku. Fenomén, který nechceme, ale máme

Kde si prožít „Václavák“ v přírodě? Výstup na Sněžku a pramen Labe

Krkonoše si na nedostatek pozornosti rozhodně stěžovat nemusí. Krkonošský národní park v loňském roce navštívilo o milion lidí více než slavný americký Yellowstone, kam ročně přijedou čtyři miliony lidí. „Nejvytíženější vstupy do první zóny jsou Jelenka, Obří důl - Kovárna a Růžohorky, tedy všechny přístupové cesta na Sněžku. Dál to jsou chalupa Na Rozcestí a v západních Krkonoších hrana Labského dolu a mohyla Hanče a Vrbaty,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Nejvytíženějším dnem je sobota. V časovém průřezu dne se 90 procent návštěvníků na cestě pohybuje mezi 10. až 16. hodinou. Pravčická brána

Do Národního parku České Švýcarsko zavítalo za loňský rok odhadem přes tři čtvrtě milionu návštěvníků. Oproti roku 2015 se jejich počet zvýšil asi o 13 procent. Tradičně nejnavštěvovanějšími místy v národním parku jsou Pravčická brána a soutěsky Kamenice. Například populární Edmundovu soutěsku loni podle odhadů navštívilo 184 000 turistů. Podle mluvčího národního parku budou reálná čísla návštěvnosti ještě vyšší. Pustevny

Pustevny jsou nejoblíbenější turistickým střediskem v Beskydech a socha Radegasta, kterou najdete cestou na Radhošť, je neznámějším symbolem celého Moravskoslezského kraje. Nejoblíbenější trasou z Pusteven je právě čtyři kilometry dlouhá procházka na Radhošť. Vodácká Vltava od Vyššího Brodu do Českého Krumlova

Podle odhadů vyrazí v sezoně na Vltavu průměrně přibližně 100 tisíc lidí. Většina splouvá úsek mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, při mimořádné sezoně sjede řeku až dvojnásobek turistů. Jen pro zajímavost, návštěvníci tu za jediný rok dokázali spotřebovat až dva miliony jednorázových kelímků. Adršpašsko-teplické skály

I když jde jen o jedno z mnoha tzv. skalních měst na českém území, tamní rezervace je mimořádně atraktivní. Skalní stěny zde totiž dosahují mimořádné výšky až 90 metrů (tedy o dost více než např. v Českém ráji) a oblast je také poměrně rozlehlá. Skalní útvary jako Milenci či Starosta a starostová se staly symboly českých pískovců. Do Adršpachu se ročně podívá asi 300 tisíc platících turistů, do Teplických skal asi 70 tisíc. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko nechce v této oblasti povolit další parkovací místa, snaží se tím regulovat příliv turistů do skalního města, které je národní přírodní rezervací. Stezka korunami stromů na Lipně

675 metrů dlouhou a 40 metrů vysokou vyhlídkovou stezku navštívilo loni přes 300 tisíc turistů. Stezka je jednou z nejvyhledávanějších atrakcí v Jihočeském kraji, její roční návštěvnost je srovnatelná například s českokrumlovským zámkem. Punkevní jeskyně - Macocha

Punkevní jeskyně jsou nejvyhledávanější jeskyně CHKO Moravský kras, v roce 2016 do nich zamířilo 208 tisíc turistů. Na plavbu po temně zelených vodách podzemní Punkvy přijíždějí i turisté z Japonska. Turisticky přetížených míst najdete v Česku desítky. Podělte se o svůj tip v diskusi pod článkem.