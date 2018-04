Autem do Chorvatska. Srovnání pěti alternativních tras

Když do vyhledávače tras zadáte cestu z Prahy do Splitu, "vyplivne" vám jako první a nejlepší možnost tu, kterou jsme jeli i my, tedy z Prahy do Brna, přes Mikulov na Vídeň, přes Graz a Maribor na Záhřeb a po dálnici do Splitu.

klasická trasa na Jadran Klasickou trasu do Chorvatska si stáhněte a vytiskněte ZDE

Zhruba 1 100 kilometrů se dá ujet za necelých jedenáct hodin, ovšem v případě, že použijete všechny dálnice včetně drahé slovinské a že někde neuváznete v koloně. Této trase jsme se již podrobně věnovali, tuto trasu s celou infografikou a tipů na objížďky a benzinky si můžete stáhnout v rámečku vpravo.

Existuje však řada dalších alternativních tras, které jsme sice na vlastní kůži neprojeli, ale přinášíme schematickou mapku a potřebné informace k cestě.

ALTERNATIVNÍ CESTY NA JADRAN

Trasa 1

Druhou nejčastější volbou Čechů jedoucích do Chorvatska, mimo již popsané "klasické" trasy, je cesta přes České Budějovice, Linec a Graz, kde se buď napojí na dálnici z Vídně (cesta do Splitu), případně odbočí na Lublaň při cestě na Istrii. Tato trasa je nejkratší cestou do Dalmácie, měří jen 1 039 kilometrů, ale není nejrychlejší, trvá zhruba 11,5 hodiny.

Na cestě navíc můžete čekat kolony, ať už v Čechách na rozestavěné dálnici D3 nebo před Lincem i před Grazem.

Trasa 2

Naopak nejdelší možnou variantou cesty k moři je cesta přes Budapešť. Je to poněkud překvapivé, ale plánovače i navigace vám ji nabídnou jako druhou nejvýhodnější trasu, hned po té "klasické". Je sice o 150 kilometrů a 40 minut delší než ona (11,5 hodiny, 1 250 kilometrů), na druhou stranu je nejpohodlnější, protože až na krátké úseky na Slovensku a u maďarsko-chorvatské hranice vůbec nesjedete z dálnice.

Rizika kolon hrozí na konci dálnice u Rajky a před Budapeští. Potřebovat však budete navíc slovenskou dálniční známku (týdenní 4,90; měsíční 9,90 eura, tedy 125, resp. 255 Kč), a hlavně maďarskou (desetidenní 255, měsíční 385 Kč).

Trasa 3

Nejedete-li až do Dalmácie, ale jen na severnější Istrii, vyberou vám plánovače jako optimální trasu opět cestu přes Brno, Vídeň, Graz a Maribor - tam se jen odpojíte na dálnici A1 na Lublaň. Do Puly je to 917 kilometrů, ujet se dají za 9,5 hodiny.

Je ovšem možné jet rovněž přes Linec, Salcburk a Villach - 863 kilometrů se teoreticky dá ujet za zhruba 11 hodin.

Trasa 4

Bydlíte-li v západních Čechách nebo máte rádi rychlou jízdu neomezenou rychlostí po německé dálnici, můžete jet na Istrii také trasou Plzeň - Řezno - Mnichov -Salcburk - Villach - Lublaň - Pula. Je dlouhá 982 km a stihnout se dá za 10 hodin. Hrozí však na ní některá rizika, hlavně v pátek odpoledne obchvat Mnichova, kde kvůli silnému provozu vznikají mnohakilometrové kolony.

Nevýhodou je také nutnost platit poplatky za tunely na rakouské Taurské dálnici A10 (Tauerntunnel a Katchbergtunnel 9,50 eura = 245 Kč; dají se objet po neplacených horských cestách). Za Villachem pak projíždíte placeným tunelem pod Karavankami (6,50 eura = 167 Kč).

Před tunely také v sezoně hrozí riziko stání v kolonách. Cesta je však proslulá malebnými scenériemi.

Trasa 5

Bydlíte-li na severní Moravě či ve Slezsku, je zřejmě pořád nejvýhodnější jet běžnou trasou přes Brno, Vídeň, Graz a Slovinsko. Je ovšem možné vyzkoušet další variaci, ve slovenské Bytči (před Žilinou) se napojit na dálnici do Bratislavy, pod ní v Maďarsku buď po hlavní silnici na Szombathely a přechod do Chorvatska Letenye-Goričan, nebo zvolit objížďku přes Budapešť po dálnici, přijedete rovněž na Goričan a pokračujete dále po dálnici A4 na Záhřeb. Přes Szombathely je to 1 074 km, ujet se dají za 12,5 hodiny; přes Budapešť je to 1 270 km, ale zhruba jen o půlhodinku déle, ovšem pohodlněji.

Problémem mohou být kolony kolem Bratislavy nebo Budapešti.