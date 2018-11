Švýcaři nabízejí dětské skipasy do Alp zdarma. Stačí vybrat středisko

Akce se vztahuje na děti do dvanácti let, začala 7. listopadu a trvá jen do 2. prosince. Vítězové své skipasy obdrží ještě před Vánocemi.

„Skipas je platný šest po sobě jdoucích dní v zimní sezoně 2018/2019, od 22. prosince 2018 až do konce sezony v konkrétním středisku. Každý dospělý může soutěžit o jeden skipas pro dítě pouze jednou,“ upřesňuje pravidla švýcarská turistická kancelář na svých webových stránkách.

Většina lyžařských středisek ve Švýcarsku nabízí lyžování zdarma pro děti do šesti let, někde do devíti let. Výherní skipasy se tedy vztahují na děti od šesti do dvanácti let. Každé středisko věnovalo do soutěže jiný počet skipasů. Polovina z nich bude pro lyžaře, kteří jezdí do Švýcarska pravidelně, druhá polovina je určena těm, kteří chtějí zemi teprve poznat a na hory sem vyrážejí poprvé.

Návštěvníky rozřadí první soutěžní otázka, poté je třeba zvolit konkrétní středisko, kam rodina míří. „Při vyplňování soutěže vidíte, kolik skipasů je ve hře ve vybraném středisku i kolik je tam již soutěžících. Střediska a jejich nabídku si můžete prohlédnout. Jakmile ale výběr potvrdíte, není už možné středisko měnit,“ upozorňují organizátoři na svých stránkách.

Tak například oblíbený Zermatt nabízí do soutěže 300 skipasů a aktuálně o ně soutěží asi 500 lidí, zdarma si tak zatím zalyžuje dítě každého druhého. Engadin Svatý Mořic (o lyžování v lokalitě si přečtěte zde) má v soutěži dokonce 500 dětských skipasů a usiluje o ně jen 516 lidí. Lyžařské středisko Davos Klosters nabídlo 300 skipasů pro děti od šesti do dvanácti let a soutěží o ně 540 lidí.

Děti lyžují ve Švýcarsku zdarma

Výherce vylosuje 4. prosince náhodně počítačový program a všichni účastníci se výsledky dozví prostřednictvím emailu. „Do 20. prosince pak výherci obdrží svůj voucher nebo kód pro vyzvednutí skipasu na místě,“ píše švýcarská turistická kancelář.

Švýcarské hory nejsou pro lyžování vůbec špatnou volbou, ta nejbližší střediska se totiž od Prahy nacházejí jen 600 kilometrů. Řada středisek také nese označení Family Destination a kromě lyžování nabízí pro děti mnoho dalších atrakcí, včetně kvalitního zázemí. Na druhou stranu, za dovolenou ve Švýcarsku si připlatíte, i když to stojí za to - přečtěte si například o lyžování ve stínu Matterhornu.

Střediska zapojená do soutěže Kids4Free Graubünden: Engadin Svatý Mořic, Arosa Lenzerheide, Davos Klosters, Laax, Scuol, Disentis Sedrun, Bergün - Filisur, Grüsch - Danusa, Tschappina - Heinzenberg, Vals, Bivio a Splügen.

Engadin Svatý Mořic, Arosa Lenzerheide, Davos Klosters, Laax, Scuol, Disentis Sedrun, Bergün - Filisur, Grüsch - Danusa, Tschappina - Heinzenberg, Vals, Bivio a Splügen. Wallis: Zermatt, Aletsch-Arena, Saas-Fee, Blatten-Belalp, Grächen - St. Niklaus, Leukerbad, Bellwald, La Fouly - Champex-Lac, Bürchen - Törbel, Ovronnaz, Rosswald a Unterbäch.

Zermatt, Aletsch-Arena, Saas-Fee, Blatten-Belalp, Grächen - St. Niklaus, Leukerbad, Bellwald, La Fouly - Champex-Lac, Bürchen - Törbel, Ovronnaz, Rosswald a Unterbäch. Berner Oberland: Adelboden - Lenk, Jungfrau Ski Region, Gstaad, Meiringen - Hasliberg, Grimmialp a Selital.

Adelboden - Lenk, Jungfrau Ski Region, Gstaad, Meiringen - Hasliberg, Grimmialp a Selital. centrální Švýcarsko: Andermatt - Sedrun, Engelberg Titlis, Melchsee-Frutt, Sörenberg, Stoos, Rigi, Klewenalp - Stockhütte a Marbachegg.

Andermatt - Sedrun, Engelberg Titlis, Melchsee-Frutt, Sörenberg, Stoos, Rigi, Klewenalp - Stockhütte a Marbachegg. Fribourg / Waadland: Les Paccots, Moléson a Sainte-Croix / Les Rasses

Les Paccots, Moléson a Sainte-Croix / Les Rasses Tessin: Airolo - Pesciüm a Nara

Airolo - Pesciüm a Nara východní Švýcarsko: Pizol a Braunwald Stačí si vybrat středisko a můžete soutěžit o jeden ze skipasů pro děti na šest dní. Zdroj: https://mojesvycarsko.com/kids4free