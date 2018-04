Je to drahé, ale opravdu to stojí za to. Lyžování ve stínu Matterhornu

Může se hodit Lyžování

Středisko nabízí celkem 360 km sjezdovek a množství freeridových terénů. Třídenní skipas pro oblast Zermatt stojí 211 švýcarských franků (4 650 korun), mezinárodní 243 švýcarských franků (5 350 Kč), děti do 9 let lyžují zdarma. Díky vysoké nadmořské výšce je víceméně garantována obrovská porce přírodního sněhu a sezona je prodloužena cca o měsíc oproti „klasickým“ alpským střediskům. Doprava na místo

Nejpohodlnější je cesta letadlem. Letět můžete do Curychu nebo do Ženevy, odkud přímo z letiště jezdí rychlíky do Vispu a následně zubačka do Zermattu. Cesta autem do Zermattu z Prahy je dlouhá téměř 900 km a zabere vám přibližně 10 hodin jízdy. Protože Zermatt je uzavřen pro automobilovou dopravu, musíte přesednout na místní vlak Täsch – Zermatt a posledních 10 km absolvovat vlakem. Ubytování

V Zermattu najdete jak luxusní hotely, tak i relativně levné ubytování v apartmánech. Kdo má rád výhledy, může se ubytovat v unikátním hotelu Kulmhotel Gornegrat ve výšce 3 100 m. Levnější ubytování nabízí Täsch, ale každý den budete muset vlakem do Zermattu.