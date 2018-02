Přejezd Šumavy od západu k východu. Vzhůru na běžky ve stopách profíků

Tipy Honzy Šraila na výlety kolem Nové Hůrky Nejraději chodím směr Polom okolo Hůrecké kaple rodu Abelů a dále přes Vlčí jámy do Polomského sedla a dále na tři vrcholy Polomů, odkud jsou krásné výhledy jak na českou stranu, tak i na německou. Jako další možnost, když už chci udělat změnu, je okruh z Nové Hůrky, na Hůrku a dále na Vlčí Jámy, odkud odbočím po turistické trase na ledovcové jezero Laka a dále pokračuji na Zlatý stoleček, odkud jsou opět krásné výhledy na obě strany. Ze zlatého stolečku vyrážím směr Gsenget, kde byla dříve osada, po které jsou vidět v této době jen pozůstatky a louky, kde se dříve pásl dobytek. Gsenget je nádherné prosluněné místo s několika křížky a výhledem na rozhlednu Poledník. Dále pokračuji do Prášil, kde si v případě nedostatku sil dám něco dobrého v cukrárně Pampeliška, nebo v Hostinci u Michala, a z Prášil zamířím na Fomberg, odkud jsou to čtyři kilometry zpět k Hůrecké kapli. Určitě nemohu vynechat novou cyklotrasu, která zde na Nové Hůrce byla dokončena před dvěma lety a je z Nové Hůrky až do Prášil, přes Skelnou a profilem je velice jednoduchá a vede především po loukách. A jako poslední strana, kam se z Nové Hůrky dá jet, je směr bývalé Zhůří, kde dříve bývala osada a v nynější době je tam již jen malá kaplička a dobové fotografie. Ze Zhůří se dále dá pokračovat na nejvyšší bod, kde se přejde silnice ve směru od Klatov na Železnou Rudu a dále na Nový Brunst a Gerlovu Huť, odkud na Novou Hůrku dojedu po trase, která vede při silnici.