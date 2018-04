Kde lyžuje Katka Neumannová? Tipy na tři její NEJ trasy v Česku

rozhovor Jak často teď, když jste skončila s kariérou, jezdíte na běžky nebo sjezdovky? Kromě dovolené se na běžky dostanu o víkendech na Šumavě. Snažím se tak dvakrát až třikrát za zimu udělat si prodloužený víkend na lyžích. Na ten vyjíždím buď do Špindlerova Mlýna, nebo do Val di Fiemme v Trentinu. Naštěstí se na lyže do hor dostávám občas i pracovně. Jaký jiný sport ráda provozujete? V zimě rozhodně lyžování - běžky a sjezdovky doplněné o návštěvu fitcenter, v létě ráda a často běhám, chodím po horách a samozřejmě preferuji jízdu na kole - za sebou mám už řadu cyklistických závodů. Stýská se vám po závodění? Stýská, ale jen občas. Chybí mi někdy i ten adrenalin a vzrušení. Ale nestýská se mi po cestování, balení tašek, tréninku v dešti a odloučení od mých nejbližších. Co byste poradila lidem, kteří s lyžováním teprve začínají? Na co si mají dát pozor? Důležité je pořídit si odpovídající výzbroj a výstroj, nechat si poradit od odborníků a nepřeceňovat síly. Bezpečnější jsou samozřejmě běžky, zvlášť pro starší generaci. Každý pohyb je ale pro tělo i duši přínosný. Kdo má tu možnost, rozhodně doporučuji vzít si lyžařského instruktora. Kdy mají podle vás začínat s lyžováním děti? Děti mohou začít s lyžováním brzy. Moje dcera lyžovala už v 2,5 letech, ale tak brzy to zase není úplně obvyklé. Důležité je děti nenutit a začínat po chvilkách. Pro děti to musí být hlavně zábava.