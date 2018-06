Slovinsko už nechce být jen tranzit k moři. K dálniční známce láká na slevy

Týdenní za 15 eur, měsíční za 30. A nic mezi tím. Jak moc je slovinská dálniční známka nevýhodná, si každý uvědomí hned za rakousko-slovinskými hranicemi. Nejenže je rakouská známka levnější, ale ještě platí déle a kratší dovolená se tak s ní dá snadno stihnout. Se slovinskou to jde jen velmi těžko.

„Jsme si vědomi negativního vnímání cen slovinských dálničních známek, respektive jejich doby platnosti. Cílem je tedy nabídnout turistům za dálniční známku něco zpět a navíc,“ popisuje pro iDNES.cz ředitel české pobočky Slovinské centrály cestovního ruchu Michal Kůra.

Ve spolupráci se slovinskou vládou centrála rozjela kampaň Návštěva na den, vzpomínka na celý život. Ta začala v polovině února a platí jen do konce roku.

S týdenní nebo měsíční dálniční známkou získá řidič a posádka auta vstup zdarma nebo se slevou v pěti turistických oblastech záměrně vybraných tak, aby si lidé spěchající na pláž příliš nezajížděli.

V severovýchodní části země je tahákem Maribor a Ptuj se svými prastarými víny, na jihu zase hrad v Predjamě, Postojenské jeskyně a hřebčín v Lipici (všechna tato místa můžete najít v našem seriálu Turistická NEJ Slovinska).

„Hlavním cílem kampaně je změnit vnímání Slovinska coby tranzitní země a představit turistům třeba zrovna místa, kudy pravidelně projíždí, ale netuší, co jim nabízí. Nalákat je, aby zůstali alespoň den a dálniční známku naplno využili k objevování slovinských krás, protože Slovinsko za návštěvu stojí,“ dodává Kůra.

Maribor láká na muzeum a lanovku, Ptuj na víno

Propagační leták s „kapsou“ na doklad o nákupu známky je podle Kůry k dispozici na každé benzinové stanici nebo v informačních centrech. Podmínky a délka kampaně se v každém městě trochu liší, obecně však platí po celou letošní letní sezonu a část podzimu.

Ze všech nabízených lokalit je Maribor ten nejméně výhodný. Podmínkou všech výhod je návštěva místního muzea vína Old Vine House, po jehož fasádě se pne nejstarší stále plodící vinná réva na světě. Do tohoto muzea je vstup zdarma.

S platnou vstupenkou a dálniční známkou pak může jeden cestující zdarma do mariborského regionálního muzea a lanovkou na nedalekou horu Pohorje, ve městě si také může zadarmo zajít na jídlo či na zmrzlinu. Kupon však skrývá ještě jednu podmínku - další tři lidé si musí zmíněné atrakce a pochutiny zaplatit.

V nedaleké Ptuji však má majitel známky až do 15. září zdarma jednu komentovanou prohlídku nejstaršího slovinského vinného sklepa, a to včetně degustace čtyř vzorků místních vín. Dalšího dospělého vstup vyjde na 15 eur a děti mají vstup zdarma.

Vstupenky dalších lidí tady nejsou podmínkou, návštěvu je ovšem potřeba zarezervovat alespoň dva dny předem na adrese franc.brodnjak@perutnina.eu. Známka platí také na ptujském hradě, ve kterém sídlí místní regionální muzeum. Vstup zdarma se vztahuje na řidiče i jeho spolupasažéry.

Dva dospělí mohou v Ptuji zadarmo i do dominikánského kláštera pod hradem. Další dospělí platí 4 eura, děti nic. Více informací naleznete na ptuj.info.

V Lipici koně, v Postojné EXPO

Na trase přes jihozápad Slovinska mohou vlastníci dálniční známky zajet třeba do Lipice, domova slavných lipicánů u slovinsko-italských hranic. Tam mají až do konce října zadarmo prohlídku parku s výběhy koní a vstup do muzea kočárů.

Zajímavější nabídky, jako je prohlídka stájí s neustále švitořícími vlaštovkami, jízda kočárem, projížďka na lipicánovi nebo v případě dětí na poníkovi, si však statek nechává za branou placených atrakcí. Dospělý si musí připravit 16 eur, děti od šesti let 8 eur. Výhodnější rodinná vstupenka pro dva dospělé a maximálně tři děti pak stojí 44 eur. Další atrakce jako návštěva drezúry se platí zvlášť. Více na www.lipica.org.

V rámci kampaně koupě dálniční známky známky zajišťuje vstup zdarma ještě do EXPO Postojna u Postojenských jeskyní, a to pro dva dospělé a dvě děti. Podmínkou je zde předchozí návštěva zmíněných jeskyní nebo Predjamského hradu.

Samostatné vstupné do jeskyní stojí 25,80 eura pro dospělého a 15,5 eura pro dítě od šesti let. V nabídce však jsou i výhodnější kombinované vstupy do Postojné a Predjamského hradu. Více na postojnska-jama.eu.

Přestože jsou všechna místa jen pár kilometrů od dálnice, je prozíravější naplánovat si výlety předem. I přes nabízené výhody totiž znamenají další výdaje a když jednotlivé atrakce sečteme, mnohdy zaberou i celý den. A byla by škoda je zase jen profrčet ve stresu, že ubytování v Chorvatsku už čeká.