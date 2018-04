Maribor láká na nejstarší víno na světě, lyžování i muzeum vedle Kojaka

V rámci slovinské kampaně nazvané Návštěva na jeden den, vzpomínka na celý život má každý majitel platné týdenní nebo měsíční slovinské dálniční známky v Mariboru nárok na několik slev.

Při návštěvě muzea vína The Old Vine House řidič dostane jednu vstupenku do regionálního muzea, poukázku na jedno jídlo a jednu zmrzlinu v nejstarší mariborské cukrárně zdarma, jednu zpáteční jízdenku na horu Pohorje a jednu projížďku po městě v elektrickém vozítku Maister zdarma.

Každá poukázka nebo vstupenka je zdarma při koupi tří dalších vstupenek (3+1). Vstup do muzea vína, které kromě historie nabízí i degustace, je zdarma. Od května do září má muzeum otevřeno od 9 do 20 hodin. Více na staratrta.si.