Největší pevnost Dalmácie a unikátní zřídlo Krky

Může se hodit Jak se tam dostat Od pobřeží představuje nejkratší spojení komunikace Šibenik – Drniš – Knin (62 km), malebnější se může stát spleť silniček západně od toku Krky, s následným napojením na silnici Djevrske – Kistanje – Knin. Vzdálenost Kistanje – Knin činí 27 km. Každopádně doporučuji vybavit se vhodnou mapou. Vstupné

Vstupné do areálu kninské pevnosti: 20 HRK, klášterní komplex sv. Archanděla není zpoplatněn, nelze vyloučit, že bude zpoplatněn příjezd k němu, avšak v květnu 2007 nebyl. Tip iDNES

Stará prašná komunikace, zbudovaná v době Napoleonovy nadvlády nad Dalmácií a vedoucí kaňonem Krčiće do obce Kijevo, se může stát dobrou výzvou pro milovníky horských kol – směrovka cyklostezky se nalézá v obci Kovačić, ihned u příjezdové komunikace k pramenu Krky a vodopádu Topoljski buk. Další zajímavou možnost skýtá sousední osada Guge (severně od Kovačiće), odkud vychází makadamová silnice (a současně i turistické značení) do centra pohoří Dinara – k chatě Brezovac. Vše označeno směrovkami. Pozor – její údajná sjízdnost osobními automobily je značně diskutabilní, doporučuji spíše majitelům terénních vozů ! Užitečné weby

www.knin.hr

prezentace města Kninu

www.npkrka.hr

oficiální stránky Narodního parku Krka

www.sibenik-tourism.hr

Turistické sdružení šibenické županije

Fotogalerie popisované oblasti - ZDE