Nejlepší místa, kam vyrazit do Rakouska na lyže

Nejlepší ledovec: Sölden, Tyrolsko

Na konci údolí Ötztal se dá už od října lyžovat na dvou ledovcích. Sölden je po Vídni nejnavštěvovanějším místem v Rakousku. Tunelem a kabinovou lanovkou propojené ledovce Rettenbach a Tiefenbach se rozprostírají na rozloze 20 km2, jsou dostatečně členité a některé sjezdovky na nich neobvykle prudké.

Na ledovcích ve výšce od 3250 do 2600 metrů jezdí deset moderních lanovek pro třicet kilometrů sjezdových tratí. ADAC dává 4 hvězdičky.

Slavné lázně Bad Gastein

V údolí Gastein v Salcbursku leží pět lyžařských středisek, z nichž některá jsou vzájemně propojena. Je tu 250 km sjezdovek, 90 km běžeckých stop. Ale také slavné termální lázně Bad Gastein se sedmnácti radonovými prameny. Toto je ideální místo pro kombinaci sportu a lázeňských kúr.

ADAC dává sjezdovkám i běžeckým tratím 4 hvězdičky.

Nejmalebnější: Maria Alm

Pod masivem Hochkönig v Salcbursku si užijete lyžařskou "houpačku“, kde se dá najet až 150 kilometrů. Terén je kombinace dobrého lyžování s úžasnými panoramaty rozeklaných skal a malebných vesniček v romantickém údolí kolem říčky Urslau. V pitoreskním městečku Maria Alm jezdí z centra lanovka přímo kolem kostelní věže. Atlas ADAC dává 4 hvězdičky.

Nejlepší: Saalbach-Hinterglemm

Pro Rakušany je Saalbach-Hinterglemm v Salcbursku jako Tři údolí pro Francouze. Je tu 200 km sjezdovek, což se nedá zvládnout za den. Z dvoutisícových vrcholů se sjíždí do údolí o tisíc metrů níž a tam se dá pokračovat na protilehlé straně až do Leogangu. Kromě čtyř funparků jsou tu skvělé volné terény. ADAC dává jen čtyři hvězdičky, ale věřte, že to lyžování stojí za pět!

Nejšílenější: Krippenstein

U nás neznámý ráj milovníků freeridu nad Hallstattským jezerem na hranicích Salcburska a Štýrska nenabízí stovky kilometrů sjezdovek. Nad strmými srázy se líně sune žlutá kabina z konce 50. let až na vrchol hory Krippenstein (2100 m). Odtud vede červenomodrá 11kilometrová sjezdovka s převýšením 1500 metrů do Obertraunu, ze které se dá vyjet do divokého terénu.

Když vás už sjezdovky omrzí

Království křišťálu Wattens v Tyrolsku je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Rakousku. Společnost Swarovski si tu v roce 1995 otevřela - k příležitosti stého výročí přestěhování firmy z Jablonce do alpského údolí řeky Innu -sklářské muzeum. Lze tu obdivovat broušené šperky a miniatury zvířátek z křišťálu, které září z nejluxusnějších obchodů po celém světě.