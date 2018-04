Kde je nejlepší lyžování v Alpách? Vybrali jsme 10 super středisek

Arlberg: St. Anton a Lech Zürs (Rakousko)

Nejlepší a také jedno z nejdražších lyžování v sousedním Rakousku je rozdělené do dvou nepropojených oblastí. Obě místa jsou však mezi sebou za půlhodinku lehce dostupná autem či autobusem.

Zóna St. Anton, St.Christoph a Stuben má 133 km tratí a také neuvěřitelně rozlehlé a báječné terény pro freeride. Luxusní Lech Zürs, pýcha rakouského lyžování, přidává 110 km propojených sjezdovek. Zejména tato oblast má navíc záměrně omezenou kapacitu hotelových lůžek kvůli zachování komfortu turistů.

Lyžuje se tu od 1 300 do 2 800 m n.m. Nejdelší, desetikilometrový sjezd vede z nejvýše položené Vallugy do St. Antonu, nejtěžší je pak asi slavná tříkilometrová závodní sjezdová trať Kandahár.

V této oblasti levné ubytování a restaurace nehledejte. Specializují se tu zejména na více či méně luxusní hotely a chaty. Náš tip? Třeba penzion Sandbur v malebném Lechu, fantasticky renovovaná chalupa ze 17. století. Nebo hotel Maiensee v malém a klidném St. Christoph přímo u lanovky. Za 10 minut budete pod vrcholem Vallugy ve 2 800 metrech a sjezdařská, zejména freeridová euforie může naplno propuknout.

Rakousko, St. Anton

Čtyři údolí (Švýcarsko)

Verbier, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz, Thyon 2000. Nejvyšším bodem oblasti je Mt. Fort, 3 300 m n.m. Dnes jedna z nejtrendovějších a největších propojených oblastí světa. Celkem 330 km tratí s výškovým převýšením 2 000 metrů. Verbier se díky každoročním závodům Xtreme Verbier stalo největší mekkou freeriderů Evropy a možná i světa. Navíc se právě zde neoficiálně končí i závodní světová sjezdařská sezona při akci Verbier High Five.

Zalyžuje si tu každý včetně rodin s dětmi, ale nehledejme tu příliš vysoustružené kilometrové zasněžené dálnice. Čtyři údolí, to je hlavně pestré až divoké lyžování s výbornými místy pro freeriding. Kdo se chce pořádně praštit přes kapsu, najde krásné hotely, luxusní chaty i skvělé restaurace a butiky ve Verbier.

Pro rodiny s dětmi, jež chtějí ušetřit, pak bude nejlepší ubytovací komplex Thyon 2000 na úplně opačné straně oblasti. Nabízí skromné, ale dobře vybavené apartmány přímo u sjezdovek, podzemní garáže pro auta, bazén i pár restaurací a barů. Mimochodem, mají tu i jeden z nejlepších snowparků ve Švýcarsku.

Celou oblast Čtyř údolí lze aspoň částečně projet za jediný den, ale bude to pěkná honička.

Švýcarsko, Čtyři údolí, Verbier, Mont Fort

Ischgl – Samnaun (Rakousko, Švýcarsko)

Tyrolský Ischgl je luxusní až snobský. A samozřejmě i patřičně drahý, s mondénními bary a obchody. Sousední Samnaun ve Švýcarsku, který je mimochodem bezcelní zónou, naopak levnější a sportovnější. A lyžařská zóna nazvaná Silvretta Arena stojí za hřích. Přes 200 km tratí všech obtížností, nejdelší je devítikilometrový sjezd z Palinkopf až dolů do Ischglu s převýšením 1 500 metrů. Nejtěžší pak kilometrový Pardatschgrad Nordabfahrt.

Rakousko, Ischgl

Chamomix (Francie)

alpy vs. Amerika Nekonečné diskuse se vedou o to, zda jsou lepší střediska v Severní Americe, nebo v Alpách. Znalci upozorňují, že to je 50:50. Kritérií je mnoho a srovnání není vůbec snadné. Na mnoha místech v Americe mají vynikající sněhové podmínky, stabilní počasí, skvělé svahy i velmi luxusní zázemí. Lyžařské terény jsou tam obvykle jinak koncipovány. Jednotlivé sjezdovky často vedou z jedné hory nebo z jednoho hřebene jedna vedle druhé, tak jako málokde v Alpách. Zajímavé je nicméně srovnání hodinové kapacity lanovek. Například kanadský Whistler, který je mnohými zdroji označován za nejlepší středisko světa, má hodinovou kapacitu 65 tisíc lidí. Z naší alpské hitparády má méně jen Chamonix. Naopak největší propojené zóny světa Portes du Soleil a francouzská Tři údolí mají čtyřikrát tolik.

Chamonix je jedno z nejbližších a z Česka nejlépe dostupných francouzských lyžařských středisek. Malebné horské město s historickým centrem, nad kterým se tyčí úchvatný masiv Mont Blanku, obklopují překrásné lyžařské terény a horské vrcholy. Nejatraktivnější je určitě Aiguille du Midi (3 842 m). Během jízdy z Chamonix na Aiguille du Midi druhou nejvyšší lanovkou v Alpách se tají dech.

Chamonix má úžasnou horolezeckou a lyžařskou tradici, vždyť se tu v roce 1924 konaly první zimní olympijské hry.

Lyžařské terény tvoří několik oblastí, propojených skibusy. Neubytujete se sice přímo u sjezdovky, avšak Chamonix nabízí něco jiného, co jinde ve Francii moc nenajdete. Toto malebné horské městečko je proslulé zejména vynikajícími podmínkami pro jízdu ve volném terénu s úchvatnými pohledy na masiv Mont Blanku a Bossonský ledovec. Proslulý je zejména 22 km dlouhý sjezd Vallée Blanche, který se doporučuje jet s horským vůdcem.

Portes du Soleil (Francie, Švýcarsko)

Dnes asi největší propojená lyžařská zóna světa. Dohromady 650 km sjezdovek, mezi nimiž nemusíte sundat lyže z nohou. Nejezdí se tu přitom nijak závratně vysoko, "jen" do 2 466 metrů.

Zato zde lyžař najde báječné, nekonečné výlety přes hory a doly, pestré lyžování zejména na lehčích a středně těžkých tratích.

Ze švýcarských míst jsou nejznámější Morgins (na švýcarské straně leží nejblíž od Česka), Champéry a Les Crosets, z francouzských rodinnější Morzine, velmi sportovní Avoriaz a Les Gets. Nejmírnější sjezdovky pro začátečníky nebo seniory jsou v Morzine, ty nejtěžší naopak v blízkém Avoriaz, které leží jak orlí hnízdo přilepené na závratném skalním masivu. Lanovky tu jezdí přímo mezi moderními apartmánovými domy.

Sv. Mořic (Švýcarsko)

Kdo říká, že St. Moritz je jen pro bohaté páprdy, krutě se mýlí. Tohle luxusní místo s noblesními hotely a super drahými obchody se šperky, hodinkami a kožešinami umí držet krok s dobou, hlavně co se samotného lyžování týče. Tři lyžařské propojené zóny nabízejí 350 km lyžování až ve třítisícových výškách s úžasnými scenériemi mnoha tří až čtyřtisícových vrcholů.

Těžko říci, kde to je nejlepší. Přímo ze Sv. Mořice vedou dvě velké lanovky do lyžařské zóny Corviglia – Piz Nair – Marguns, která má 80 km tratí. Třetí lanovka nahoru míří ze sousední Celeriny. Jen třetina sjezdovek má označení modrá – lehká. Zbývající jsou hlavně červené a černé. Nejdelší sjezd (7 km) vede z vrcholu Fuorcla do Celeriny. K nejtěžším patří olympijská sjezdová trať z vrcholu Corviglie.

Druhou největší zónou je nedaleký Corvatsch – Furtschellas, čítající 65 km tratí, z toho 53 km jsou červené a černé. Lyžuje se tu až do výšky 3 303 m na ledovci. Třetí oblastí je pak scénická Diavolezza pod masivem čtyřtisícové Berniny, kde jsou už jen červené a černé tratě. K nejkrásnějším patří desetikilometrová ski-tour Diavolezza – Morteratsch.

Švýcarsko, St. Moritz

Tři údolí (Francie)

Tady je to nejlepší francouzské lyžování a zároveň jedno z NEJ míst světa. Les Menuires, Val Thorens, Meribel, La Tania a superluxusní Courchevel. Celkem 600 km skvělých dlouhých upravených sjezdovek s hotely a apartmány přímo na svazích. Lyžuje se tu od 1 300 do 3 300 m n.m. Střediska se nacházejí ve vysokých nadmořských výškách (Val Thorens je nejvýše položené středisko v Evropě) a nabízejí luxus ubytování přímo u sjezdovky.

Za jediný den se tohle království nedá zvládnout ani náhodou. Je proto strategické ubytovat se v prostředním údolí, tzn. ve středisku Meribel/Mottaret. Případně v údolí pod nimi v lázeňském městě Brides-les-Bains, které s Meribelem spojuje kabinová lanovka. Nebo také v La Tania. Tato střední poloha umožní projet postupně celý areál i přizpůsobovat trasy aktuálním povětrnostním podmínkám.

Nejdelší sjezdovka ve Val Thorens měří 12 km a má 1 400 m převýšení. Nejtěžší je půlkilometrový Couloir Emile Allais v Courchevelu, Piste Leo Lacroix v Les Menuires nebo šestikilometrový Combe de Caron ve Val Thorens.

Francie, Tři údolí, Courchevel

ondřej bank si zamiloval Dolomity V současnosti nejlepší český sjezdař Ondřej Bank, který byl nedávno pátý v obřím slalomu v jihotyrolské Alta Badii, si zamiloval právě tuto oblast včetně Val Gardeny a Sella Rondy. "Není to jen kvůli tomu, že se mi tady vždy daří – zajel jsem tu například už první body do světového poháru. Je to krásná a velká oblast, kde se dá celý den lyžovat na jiném místě. Jednou jsem si zde dokonce po závodech dal na lyžích takový menší výlet, což bych normálně jinde neudělal. Všechno je tu vždy tip top, perfektní organizace, výborně připravené tratě, prostě vše jak má být. Navíc výborné jídlo," říká český sjezdař.

Val Gardena (Itálie)

Kdo nad zařazením Val Gardeny zapochybuje, udělá chybu. Val Gardena možná nemá tradiční a luxusní šmrnc Cortiny. Ale je to vynikající místo pro lyžování, odkud se dá vyrazit na báječný výlet Sella Ronda kolem masivu Gruppo Sella, do Alta Badie, Araby, do oblasti Val di Fassa nebo až na ledovec Marmolada (3 342 m). Dohromady 175 km propojených sjezdovek.

A navíc lze dojet skibusem z Alta Badie za pár minut na sousední Kronplatz, kde na lyžaře čeká dalších 90 km tratí.

Nejtěžší je zaručeně závodní 3,5 km dlouhá sjezdová trať Saslong, kde se každoročně pořádá slavný sjezd světového poháru mužů. Nejdelší sjezd v oblasti "Nogler" měří přes 10 km.

Bydlet přitom nemusíte nutně přímo ve Val Gardeně. Náš tip? Krásný romantický hotel La Perla v Corvaře (Alta Badia). Oblast je navíc proslavená vynikajícími michelinskými restauracemi.

Val Gardena, Sella Ronda

Zermatt - Cervinia (Švýcarsko, Itálie)

Zermatt je prostě Zermatt, lyžování pod vrcholem Matterhornu. Jedinečný, úžasný a zároveň proklínaný a mnohými shazovaný, prý je hlavně pro snoby a bohaté Rusy. Nikde jinde v Alpách však lanovka nevyveze lyžaře tak vysoko – na Klein Matterhorn do 3 883 metrů. A vedlejší vlek pak ještě o pár metrů výš, skoro do 3 900 metrů. Kolem jsou skvělé scenérie, takové, jaké se nevidí. A také jedna čtyřtisícovka vedle druhé. Jen namátkou, kromě Matterhornu (4 478 m) ještě Monte Rosa (4 634 m), Lyskamm (4 527 m), Breithorn (4 165 m) atd.

Lyžování je tu báječné, byť někteří odborníci tvrdí, že až příliš uhlazené a urolbované. Zejména švýcarští fajnšmekři, kteří mají rádi divočejší svahy, proto raději volí například nedaleké Verbier. Nejdelší sjezd z Klein Matterhornu měří rovných 17 km a má neuvěřitelné převýšení téměř 2 300 metrů.

Dole v údolí čeká jeden luxusní hotel vedle druhého. Tohle místo si Češi zatím moc neoblíbili, ale zajet sem aspoň jednou za život patří do lyžařské bible.

Zermatt, Matterhorn Lyžaři v Zermattu

Zillertal (Rakousko)

Když jsme se nedávno ptali vycházející hvězdy ženského freeridingu Pii Widmesserové z Německa, kde má nejoblíbenější freeridové terény, bez váhání řekla, že v Zillertalu. Ale je to ráj i pro "obyčejné" sjezdaře.

Zillertal je pýchou všech Rakušanů. Má výborné tratě, velmi moderní přepravní zařízení a 650 km sjezdovek. Největšími propojenými oblastmi jsou Zillertal Arena (160 km) a Hochzillertal (145 km). Když zahrneme i ledovec Hintertux, sjezduje se tu až z výšky 3 250 metrů.