Byla rájem na zemi, teď ji ničí turisté. Maya Bay bude část roku zavřená

Vysněný ráj na zemi. Laguna oddělená od moře, bílý písek, korálové útesy, nedotčená příroda. Kdo by nechtěl právě na takovém místě žít, nebo ho alespoň jednou za život navštívit.

Zhmotněním jednoho takového ráje se po roce 2000 stala pláž Maya Bay na thajském ostrově Ko Phi Phi Leh. Idylická zátoka, ve které odehrával film Pláž v hlavní roli s hollywoodskou hvězdou Leonardem DiCapriem.

Předlohou filmu byla stejnojmenná knížka od britského autora Alexe Garlanda, který fiktivní děj své knihy (vydaná v roce 1996) zasadil na menší ostrovy poblíž Ko Samui na východním thajském pobřeží.

Film se nakonec natáčel právě na ostrově Ko Phi Phi Leh v Andamanském moři, nedaleko od populárního Phuketu.

Alex Garland v knize vypravuje příběh cestovatelů v jihovýchodní Asii, kteří hledají utopický ráj na zemi, oddělený od turistického ruchu a problémů moderního světa. Místo, kde neexistují peníze, kde vám k obživě stačí rybolov a uzavřená komunita podobně zaměřených lidí.

Poselství knihy je nekompromisní - nic takového neexistuje. Nebo to nemůže existovat dostatečně dlouho. Protože zástupy lidí, kteří takové místo hledají, neberou konce. Nic takového se v současném světě nedá utajit, zarostlé cestovatele nahradí baťůžkáři a po nich se objeví první turisté.

Dobrá propagace?

Nejlépe to ilustruje právě příběh pláže Maya Bay, kterou si filmaři vybrali za nejvhodnější lokaci. „Pro naši mořskou rezervaci, pro celé Thajsko je to skvělá reklama,“ prohlašoval v roce 1999 ministerský úředník Plodprasop Suraswadi. „Lepší propagaci bychom asi nekoupili.“

Producent filmu Andrew Macdonald dokonce prohlásil, že Thajsko se stane opravdu slavné jako země, kde může být ráj na zemi skutečností. Autor knihy se ale takovému nadšení bránil. „Bože, doufám, že tomu tak nebude. Nedokážu si představit, že by fanoušci Leonarda DiCapria naskákali do letadel a začali létat do Thajska.“

Stalo se. Ne všichni turisté, kteří každým rokem míří do Thajska, jsou fanoušci právě tohoto filmu. Ale počet turistů v Thajsku každým rokem roste (letos by podle odhadů mělo zamířit do Thajska 37,5 milionu turistů) a vysoký počet návštěvníků míří i na filmovou pláž, která se objevuje také v žebříčcích nejlepších pláží světa.

Během jediného dne uprostřed sezony jich sem zamíří až pět tisíc na lodích vyplouvajících z nedalekého Phuketu nebo provincie Krabi. Nápor na okolní přírodu je tak velký, že thajským úřadům došla trpělivost. Od června do září tak bude Maya Bay nepřístupná veřejnosti.

Turistický ruch totiž začal poškozovat místní korálové útesy a úřady doufají, že těch několik měsíců v roce pomůže přírodě i útesům, aby se z náročného provozu dokázaly vzpamatovat. Podle ekologů ale zavření pláže na několik měsíců v roce nebude stačit. „Ideálním řešením by bylo pláž uzavřít celoročně, ale kvůli naší závislosti na turistickém průmyslu to není možné,“ říká Thon Thamrongnawasawat z univerzity Kasetsart sídlící v Bangkoku.

Nebude to poprvé, co tamní úřady rozhodly o uzavření některých míst, v roce 2016 došlo k uzavření ostrovů Koh Khai Nok, Koh Khai Nui a Koh Khai Nai. Z ostrovů tehdy zmizelo také veškeré vybavení pro turisty, od bungalovů až po slunečníky.

Dalším omezením pro turisty je zákaz kouření ve 24 plážových resortech na pobřeží Andamanského moře a Thajského zálivu, ke kterému došlo na konci loňského roku. Za porušení zákona hrozí trest až jednoho roku vězení a vysoká pokuta. Přečtete si: Za cigaretu u moře pokuta 60 tisíc. Thajsko zakazuje kouření na plážích.