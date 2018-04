OBRAZEM: Nejlepší pláže světa. Chorvatsko v prestižní anketě není

01 - Grace Bay - Turks and Caicos

02 - Whitehaven Beach - Austrálie

03 - Anse Lazio Beach - Seychely

04 - Pink Sands Beach - Bahamy

05 - Navagio Beach - ostrov Zakynthos, Řecko

06 - Baia Dos Porcos - Brazílie

07 - Playa Paraiso - Mexiko

08 - Hyams Beach - Austrálie

09 - Hidden Beach - ostrovy Marieta, Mexiko

10 - Trunk Bay - Americké Panenské ostrovy

11 - Maya Bay - Thajsko

12 - Pig Beach - Bahamy

13 - Blue Lagoon - Fidži

14 - El Nido - Filipíny

15 - Muri Beach - Cookovy ostrovy

16 - Saltwhistle Bay - Svatý Vincenc a Grenadiny

17 - Half Moon Bay - Ostrov Antigua a Barbuda

18 - Lucky Bay - Austrálie

19 - Flamenco Beach - Portoriko

20 - Reynisfjara Beach - Island

21 - Ile aux Cerfs - Mauricius

22 - Fulhadhoo Beach - Maledivy

23 - Vaeroy - Norsko

24 - Cayo Coco - Kuba

25 - Seven Mile Beach - Kajmanské ostrovy

26 - Anse Source d’Argent - Seychely

27 - Horseshoe Bay - Bermudy

28 - Honokalani Beach - USA

29 - Turquoise Bay - Austrálie

30 - Elafonissi Beach - Řecko

31 - Champagne Beach - Vanuatu

32 - Tunnels Beach - USA

33 - Kaputas Beach - Turecko

34 - Dhigurah - Maledivy

35 - Ile aux Nattes - Madagaskar

36 - Cala Goloroitze - Itálie

37 - Los Roques - Venezuela

38 - Long Beach - Kanada

39 - Grand Anse - Grenada

40 - Boulders Beach - JAR

41 - Lanikai Beach - USA

42 - Cala Mitjana - Španělsko

43 - Shoal Bay - Anguilla

44 - One Foot Island - Cookovy ostrovy

45 - Ao Nang - Thajsko

46 - Radhanagar Beach - Indie

47 - Eagle Beach - Aruba

48 - Agiba Beach - Egypt

49 - Diani Beach - Keňa

50 - Cannon Beach - USA

zdroj: FlightNetwork