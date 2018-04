Korsika: jedno z mála míst, kde najdete romantickou pláž jen pro sebe

Mafiánské historky

Místní bossové na Korsice mají podíly v restauracích, barech či penzionech a o „reklamu“ v podobě veřejných poprav nestojí, odrazovaly by turisty. Nicméně pokud téma mafie při rozhovoru s místními nadhodíte, nejčastější odpovědí je - hrobové ticho.

Výjimku tvoří mladá generace. Student Jean, který přes léto brigádničí jako číšník v metropoli Ajacciu, mi po štědrém spropitném (to se v restauracích až tak moc nedává, ceny totiž už tak dost připomínají drahotu) přece jen něco řekl:

„Většina těch hrůzostrašných mafiánských historek jsou výmysly spisovatelů a filmařů! Všechno vzniklo kdysi dávno na základě zákona krevní msty, vendety, a to proto, že lidi neměli šanci hledat spravedlnost u úřadů.

Ty byly daleko a navíc každou chvíli vládl někdo jiný, takže jsme si vytvořili vlastní pravidla, založená na rodinném principu. O všem rozhodoval nejstarší mužský člen, pokud měl autoritu a majetek, stal se zároveň neomezeným vládcem vesnice.

Pochopitelně se snažil rozšířit sféru svého vlivu i do těch okolních, a tak vznikaly ty boje, táta mi vyprávěl, že ještě před válkou byla na venkově brokovnice dost běžný komunikační prostředek, ale to je dávná minulost. Dnes nejsou žádné střílečky na ulici, pokud si klany mezi sebou vyřizují účty, tak zásadně v soukromí, a nikdo - kromě těch, kterých se to týká, a ve výjimečných případech i policie - se o tom nedozví,“ vypráví zasvěceně Jean.

Korsičané prý navíc nejsou tak pomstychtiví jako Sicilané, spíš si vzájemně vymlátí bar či butik, pochopitelně až po zavíračce, jednak kvůli svědkům, jednak proto, aby si nekazili kšefty. „V lepším případě propíchají pneumatiky či poškrábou auťák, než by se masakrovali,“ uzavírá mafiánský exkurz Jean.

Nejslavnější Korsičan

V Ajacciu se narodil nejslavnější Korsičan v dějinách, Napoleon, takže do něj kromě běžných návštěvníků míří i četní obdivovatelé, toužící poznat místa, kde slavný císař a vojevůdce strávil dětství. Jeho duch je tak v ulicích stále všudypřítomný, připomínají ho četné sochy, ani rodný dům si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže.

V něm jsou, kromě jiných exponátů, vystavena i dřevěná nosítka, na nichž jeho matku narychlo přenesli z kostela domů poté, co jí tam praskla plodová voda. K tomu, aby se její nejslavnější syn narodil přímo po kůrem, scházelo prý jen velmi málo…

Pláže Na Korsice najdete pláže všeho druhu. Kamenité (nejromantičtější je v Portu, ze tří stran obklopená horami) i s černým hrubým pískem. Nejvíc jich je ale s čistě bílým pískem, ty leží spíše na jihu. Poblíž letoviska Bonifacio je i jedna z nejhezčích, Rondinara. K některým není zrovna snadný přístup, vede k nim jen úzká pěšinka, jako příklad může sloužit vyhlášená Palombaggia u Porto Vechia, kde je ale i přesto plno lidí. Nesnadný přístup je i na opuštěné pláže, ze silnice je uvidíte docela snadno, horší je se k nim dostat, ale stojí to za to.

Návštěvu si zaslouží i pevnost na útesu, z jejíchž hradeb je nádherný výhled na celé město včetně pláže Saint Francois, tržiště poblíž náměstí Place Foch, rodinnou hrobku rodu Bonapartů Chapelle Impériale či Muzeum Fesch, v němž jsou vystavena díla starých mistrů, např. Raffaela,Tiziana, Veroneseho a dalších.

Jinak zde a ve druhém největším městě Bastii, ležícím na opačné straně ostrova (kde lze obdivovat guvernérské sídlo, etnografické muzeum, radnici, dům, palác janovské vlády, v němž strávil část dětství Victor Hugo, a další památky), žije takřka polovina všech obyvatel.

Jestli něco Korsice určitě nehrozí, tak přelidněnost. Hustota osídlení, která činí 27 lidí na km2, je jedna z vůbec nejnižších v Evropě, takže se lze o samotě toulat krajinou nejen hodiny, ale klidně i dny… To se netýká jen poněkud hůře přístupného, kopcovitého vnitrozemí, ale i pobřeží - i tady totiž můžete s trochu štěstí najít sice malou, ale zato úplně liduprázdnou pláž, což se vám jinde ve Středomoří asi podaří jen stěží.

Venkovská idyla

Hory křižují skrz naskrz značené turistické cesty, takže bloudění nehrozí. Nejdelší, 220 km dlouhá legendární trasa nazývaná GR 20 prochází, místy v nadmořské výšce až dva tisíce metrů, napříč celým ostrovem. O túře po této trase jsme psali ZDE.

Cestou lze narazit na vesničky jakoby nahodile roztroušené na úbočích, s baráčky nalepenými na sebe, křivolakými uličkami i nezbytným kostelíkem na návrší. Tady se opravdu tak trochu zastavil čas, starší ženy v černém oblečení posedávají k večeru na zápraží svých domů, zatímco muži temperamentně diskutují se sklenkou vína u stolků v zahradní restauraci, stejně jako to činili jejich předkové.

Do mnohých vesniček se nelze dostat jinak než pěšky nebo stopem, na ten ovšem není radno spoléhat. Na silnici můžete klidně stát i pár hodin, než kolem projede auto, dopravní provoz je minimální. Pak ale máte téměř stoprocentní jistotu, že zastaví. Navíc není ani úplně neobvyklé, že vás řidič pozve k sobě domů, což se nám stalo poblíž vesničky Nonzo v oblasti Cap Corse.

Čtyřicetiletý Pierre je jedním z mála, kteří nepodlehli městskému vábení, hospodaří dál na statku po rodičích, k němuž přiléhá i malá vinice. K obědu nabídl typické místní menu - hustou rybí polévku aziminu, pikantní klobásky figatelli, jehněčí vnitřnosti riffiu a na závěr výtečnou vepřovou kotletu.

Jelikož prasata tady nechovají v chlívku, spíš v jakémsi volném výběhu (někde pobíhají úplně svobodně po lese) a živí se vším možným - zejména si oblíbila kaštany, bukvice a žaludy - jejich maso voní už zdaleka a je velmi šťavnaté.

Jako aperitiv se podávala další krajová specialita - myrtový likér s ledem a po něm silné červené víno, prostě hotový hodokvas, i když nás hostitel ujišťoval, že jde o běžný nedělní oběd.

Korsická konverzace

S námi mluvil Pierre francouzsky, anglicky se tady, kromě větších hotelů, kterých je tu pomálu, moc nedomluvíte. Korsika, i když má širokou autonomii, spadá stále pod zemi galského kohouta, s rodinou však komunikoval pouze korsicky.

„Musím, jinak by mé děti dopadly jako městské, ty už náš jazyk skoro neumí. On totiž nemá žádný slovník ani gramatiku, předává se ústně, což je složité. Mám obavu, že za pár desítek let vyhyne,“ vysvětlil náš hostitel.

Na druhou stranu se prý spousta lidí, co žili dlouhá léta v cizině, vrací jen kvůli tomu, aby si s ním mohli poklábosit. „Každý Korsičan je hrdý na svůj původ a tvrdohlavý, už římští císaři od nás nebrali otroky, protože se jim nikdy nepodařilo je zlomit. A jestli něco vyloženě nesnášíme, tak to, když nás někdo považuje za Francouze nebo, ještě hůř, za Italy. Nejsme ani jedno, civilizace u nás existovala mnohem dřív než u nich,“ zdůrazňuje hrdě Pierre.

Jeho slova si později připomeneme při návštěvě „hřbitova“ menhirů Filitosa u městečka Olme, které patří mezi zdejší největší rarity. Ty nejstarší pocházejí z období až 3 500 před Kristem, na mnohých jsou dobře vidět rysy obličeje.

Podobně záhadných monolitů, o jejichž původu i účelu se stále vedou vášnivé spory, podle některých teorií jsou prý dokonce dílem mimozemšťanů, ovšem najdeme po celé Korsice stovky.

Useknutá hlava na vlajce

K dalším neobvyklostem patří věžovité, zřejmě náboženské stavby, které najdeme hlavně v lokalitě Castell d´Araghja. Autorství je přičítáno starobylému, ale téměř neznámému národu Torreánů. Ten se, bůhví odkud, na ostrově objevil někdy v době bronzové a vytlačil původní obyvatele. Mnozí místní, tedy hlavně ti, co znají dějiny, se stále považují za jejich potomky.

Pokud jde o památky, jsou zde zastoupeny všechny slohy už od těch antických (okolí měst Aléria a Mariana), největší úctu však vzbuzují impozantní citadely. Najdeme je na skalních srázech či kopcovitých návrších v Ajacciu, St. Florent, Bastii, Porto-Vecchiu, nejpůsobivější jsou ale ty v Bonifacio a v Calvi.

Většina z nich vznikla během pěti století, kdy ostrov patřil pod správu italského Janova, za účelem ochránit pobřeží před vpády obávaných islámských Saracénů. Podle legend se je místní snažili odradit i tím, že jim z dálky ukazovali na bílé plachtě useknutou hlavu jejich vůdce, tu nakonec i dnes najdeme na oficiální vlajce Korsiky…

Dnes sem ovšem návštěvníci jezdí hlavně za přírodními krásami, a je opravdu na co se dívat.

Ať už jde o louky, hlavně na jaře pokryté miliony rozkvetlých pestrobarevných květin, zejména krokusů, sice nepříliš husté, nicméně impozantně působící lesy, množství potoků a potůčků s křišťálově čistou vodou stékající z horských úbočí, ledovcová jezera na náhorních planinách, či strmé skalní masivy na pobřeží, doslova vyrůstající z mořské hladiny.

Mnohé výjevy lze ovšem obdivovat jen zdálky, velkou část povrchu totiž pokrývá sytě zelené, nicméně naprosto neproniknutelné křoví. Do romantického rámce krajiny pak zcela přirozeně zapadají volně se pasoucí ovce a krávy.

Na ostrov Monte Christo

Pěší turisté, i ti na horských kolech (ta normální jsou bez šance), tady najdou hned několik vhodných tras, jak delších, dálkových, na týden i déle, tak menších, místních, třeba jen na pár hodin. Je ovšem třeba si zvyknout na to, že jsou pro našince značené poněkud netradičně - barevnými cákanci na kamenech.

Jinak kempovat či spát lze pouze na vyhrazených tábořištích, cena zhruba 5 eur za noc. Všude jinde platí přísný zákaz, za porušení hrozí vysoké pokuty.

Nedaleko Korsiky leží i proslulý ostrov Monte Christo, jehož návštěva by určitě lákala dobrodruhy či čtenáře románů Alexandra Dumase. Mají ovšem smůlu. Nejen že je zcela opuštěný - zbytky osídlení připomínají ruiny kláštera z třináctého století, zničeného piráty, ale hlavně na něj lze vstoupit pouze na základě zvláštního povolení italských úřadů, pod které spadá.

Ani nakrátko zakotvit na břehu se nesmí, což bedlivě kontroluje pobřežní stráž, takže zbývá jen možnost objet ho motorovým člunem a přitom si představovat Edmonda Dantése, jak hledá pečlivě ukrytý poklad...