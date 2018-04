Poslední den letu nad Frískými ostrovy a proč mě pan Maňas neotrávil

Ostrovy Severního moře - den jedenáctý Esbjerg – Helgoland – Brémy – Příbram

Trošku mě to zaskočilo, ale pak jsem si uvědomil, že pan Maňas nemůže vědět

Stáhněte si deník z expedice V e-knize z expedice Jiřího Pruši na Knihy.iDNES.cz najdete palubní deník složený z jeho SMS zpráv i dechberoucí fotografie evropských ostrovů.

, že si nejsem nikdy tak úplně jistý, kam a v kolik doletím. A také, že udělat si rezervaci znamená, že se tam člověk podvědomě bude snažit dostat, což může

A že i ta nejistota toho, kde a jak budu večer spát, je pro mě součástí radosti z mého stylu cestování. Ráno bylo ale moc hezké, a tak mi to náladu nezkazilo (více v článku Kolem Faerských ostrovů a proč se v Begenu může taxi hodně prodražit). být ve špatném počasí při mém létání velmi špatný rádce, proto si vozím si spacák, kdyby to opravdu někde nevyšlo.

Letiště na ostrově Dune. Pokud chcete na Helgoland, musíte jet lodí. Cesta trvá asi 10 minut. Ostrov Mando, Severofríské ostrovy

Přes Severofríské ostrovy a Helgoland

Letiště v Esbjergu se ukázalo jako velmi příjemné a vše zde proběhlo během pěti minut včetně prověření letového plánu v systému. Pořád jsem počítal, jak dlouho a kudy poletím, protože jsem chtěl ještě nafilmovat ostrov Helgoland a Fríské ostrovy a zároveň doletět do Příbrami podle plánu kolem půl druhé.

Přeletěl jsem Severofríské ostrovy, ostrov Helgoland i jeho menšího souputníka ostrov Dune a dorazil jsem k Východofríským ostrovům – nad těmi jsem chtěl letět až k holandské hranici a pak se stočit na jihovýchod směrem na Příbram. Tady však za mě rozhodla vyšší moc - směrem na západ se rychle vytvářela bouřka a několik pilotů ve vzduchu si o ní předávalo informace. Stočil jsem se proto směrem na Příbram u ústí Labe do Severního moře. To cestu zkrátilo o hodinu a já jsem už jen dával pozor, abych nepřiletěl moc brzy. To by znamenalo, že bych nemohl mít z příletu žádné fotky.

Přes Německo skrz silné turbulence

On-line: Ostrovy Severního moře Evropské ostrovy z výšky Prohlédněte si fotografie a videa z cesty pilota Jiřího Pruši nad ostrovy Severního moře s letounem Dynamic WT-9 (OK-LEX).

Přelet Německa byl hodně dlouhý – asi 3 hodiny v dost silných turbulencích a nad krajinou, která je samozřejmě hezká, ale ne tak spektakulární jako třeba ta kolem Bergenu. Trochu jsem bojoval s únavou, a tak se mi docela ulevilo, když se kolem tři čtvrtě na jednu pode mnou konečně objevily Karlovy Vary a na kopci nad nimi hotel Imperiál. Ještě jsem musel obletět dva aktivní vojenské prostory – LK R 4 u Karlových Var a LK R 5 zahrnující velkou část Brd – a letiště Příbram se vyhouplo přímo přede mnou. Bylo 13:15, udělal jsem dva průlety nad dráhou a přistál. Více z příletu zde.

V následujících týdnech chci připravit z cesty nad Severním mořem elektronickou knížku a začnu plánovat další etapu expedice Evropské ostrovy z nebe – tentokrát nad ostrovy Baltického moře.