Jezeří opět vzdoruje času i uhlí. Zatím.

Nejde jen o Jezeří... Na zpáteční cestě se krátce zastavuji v blízkých Černicích. V útulné lidové krčmě vládne domácká venkovská atmosféra, na stěnách visí reprodukce dávných podob zámku. Jedno z mála míst severočeské hnědouhelné pánve, kde lze ještě spatřit autentickou původní zástavbu a nenarušenou krajinu. Také ony jsou bezprostředně ohroženy, stejně jako sousední Horní Jiřetín. V případě prolomení limitů by obě sídla byla zničena, přičemž konečnou stanicí rypadel by se patrně stal Litvínov. A možná by světlo světa opět spatřily megalomanské plány na přesunutí litvínovské chemičky. I pod ní se totiž mají nacházet uhelné sloje. POKUD BYSTE CHTĚLI POMOCI ZACHRÁNIT JEZEŘÍ A HORNÍ JIŘETÍN, MŮŽETE PODEPSAT PETICI ZDE