Janské Lázně přidaly sněžná děla i kabinky na lanovku

Před 80 lety začala jezdit nejstarší lanovka v Česku

Skiareál Janské Lázně letos otevíral sezonu jako první a tradičně patří mezi střediska s nejdelší zimní sezonou. Ta se zde pohybuje od 130 do 150 dní. Obvykle začíná už na konci listopadu a poslední lyžaři brázdí zdejší sjezdovky ještě v dubnu.

V letošním roce navíc přibylo 40 tyčových děl a nově je tak zasněžována i sjezdovka pod lanovou dráhou. "Jsme schopni uměle zasněžovat 76 procent sjezdovek, to znamená 9,5 z více než dvanácti kilometrů," řekl šéf areálu Petr Hynek.

Nově přestavěná je i spodní stanice lanovky. Lyžaři a snowboardisté tak už nemusí jezdit pod ni a stoupat k turniketům po schodech nahoru, ale mohou využít nový vstup shora od sjezdovky. Nové jsou i pokladny, půjčovna se servisem a úschovna. "Lidé získali možnost nechat si u nás vybavení a přijít a poté znovu odejít do hotelu takříkajíc v teniskách," vysvětlil Hynek.

Ke zvýšení bezpečnosti zase přispělo nové přemostění silnice Janské Lázně - Černý Důl na dojezdu. To nahradilo původní tunel, do kterého lyžař neviděl a pak se jen těžko vyhýbal snowboardistovi, který se málo rozjel a zůstal stát uvnitř. "Důvodem byla jednoznačně bezpečnost, ale pomůže nám to i kvůli rolbám. Ty dosud musely přejíždět silnici, když jely upravit dojezd k lanovce," uvedl šéf areálu.

Sjezdovka Suzuki (v horní třetině vpravo, potom přechází do prostřední části)

Rizika

I nové přemostění má ale svá úskalí a při jeho překonávání je třeba opatrnosti. Někteří snowboardisté nemají potřebnou rychlost, aby překonali jeho převýšení, a potom šplhají po zábradlí vzhůru. Když se pak málo rozjede i lyžař a pomalu stoupá mezi nimi, vytvoří se na krátký okamžik neprůjezdná překážka.

Dalším místem, kde je třeba zvýšené opatrnosti, je sjezdovka podél vleku Anděl. Ta je úzká a v případě pádu hrozí střet mezi lyžařem a lidmi na vleku. "My bychom ji rádi rozšířili, ale jsme na území národního parku. Nicméně řešením do budoucna bude nahrazení vleku sedačkovou lanovkou. Tím pádem jedna třetina sjezdovky, kterou zabírá vlek, bude volná pro lyžování. Lidé budou navíc ve vzduchu, tak nedojde ke střetu, když někdo upadne," nastínil budoucí řešení Petr Hynek.





Výjimečné sjezdovky

Černá hora nabízí na české poměry dlouhé sjezdovky. Ta nejdelší - Suzuki - měří tři kilometry, prudší trať Pod Kabinou 2 600 metrů.

Specifikem areálu je, že sjezdovky pro méně zdatné nejsou při úpatí kopce, jak je obvyklé jinde, ale na vrchu ve výšce 1 260 metrů. Začátečníkům to zajišťuje dobré sněhové podmínky i v případě teplejšího počasí v údolích. Tratě na vrcholu Černé Hory jsou opravdu mírné a vhodné po výuku. Pokud umění lyžaře nebo snowboardisty ještě nestačí na červené sjezdovky areálu, dá se sjet dolů k parkovišti kabinkovou lanovkou.

Parkoviště přímo pod lanovkou pojme 550 vozů. Je rozděleno do tří částí. První dvě plochy blíže k areálu jsou zpoplatněné šedesáti korunami za auto a den, třetí plocha je zdarma. "Pokud jsou plná, máme ještě záchytná parkoviště, odkud jezdí k lanovce skibusy," uvedl šéf střediska.





Ráj sáňkařů



K Černé hoře tradičně patří přes tři a půl kilometru dlouhá sáňkařská dráha. Pokud je v provozu, sveze se na ní až 500 lidí za den. "Někteří lidé sem jezdí výhradně sáňkovat, zejména pro Němce je to oblíbená zábava," řekl šéf střediska.

Kromě sáňkařů u kabinkové lanovky narazí zejména ranní návštěvníci na běžkaře. Skiareál upravuje speciální rolbou 50 kilometrů běžeckých tratí podle počasí každý den nebo obden. "Ve východní části Krkonoš jsme nejnavštěvovanější běžeckou oblastí," tvrdí Petr Hynek.



Pokud návštěvníka přepadne hlad a nebude chtít opustit středisko, pak může využít restaurace v dolní stanici lanovky, kde jídlo dne stojí 75 korun. Menší hlad a především žízeň zaženou lyžaři v kulatém stanu u horní stanice lanovky. Za bagetu nebo tortilu zaplatí 79 korun, grog nebo svařák vyjde na čtyřicet a panák něčeho ostřejšího na padesát korun.



Klikněte na mapku pro originální velikost



Janské Lázně Nadmořská výška: 500 až 1 260 metrů

Počet vleků/lanovek: 15/2

Celková délka sjezdovek: 12,35 kilometru

Přepravní kapacita: 13 245 lidí za hodinu

Celodenní permanentka dospělý/dítě: 590/360

Šestidenní permanentka dospělý/díte: 2 900/1 480