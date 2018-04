Už nejsou jen pro důchodce. Popularita elektrokol v Jizerkách stále roste

„Kauce jsou z důvody ochrany, kdyby se něco stalo. Takové kolo stojí kolem 50 000 korun,“ uvedl Roman Jungwirth z půjčovny Elbikes pod Libereckou výšinou. Vratná záloha v této půjčovně je 5 000 korun. Zájemci si tam mohou vybrat horské, trekové i městské elektrokolo. „Nejčastěji si je lidé půjčují na víkend,“ dodal Jungwirth.

E-kola naplno vtrhla na cyklostezky i do terénu Měl jsem pekelný sen. Sešla se naše parta na bikovou půldenní vyjížďku. „Doufám, že na vás nebudeme čekat,“ obrací se na mě jeden z kamarádů. Koukám kolem a prakticky všichni mají celoodpružená horská elektrokola. Zbyli jsme jen dva odkázaní na vlastní pohon. Já, protože to tak chci, ten druhý, protože si na e-kolo zatím nenašetřil.

Zájem je podle něj hlavně mezi lidmi staršími 50 let. S tím souhlasí i Stanislav Pelc z půjčovny K&P v Kořenově - Příchovicích. Jizerské hory jsou podle něj díky elektrokolům dostupnější pro větší okruh turistů.

Obdobný názor má i Drahoslava Bínová z půjčovny B sport v Hraběticích. Všimla si však, že elektrokola lákají i jiné věkové skupiny. „Zájem roste a nejsou to jen důchodci, ale i mladí. Zjistili, že když mají elektrokolo, tak toho objedou a vidí více, než kdyby jeli jen za své,“ uvedla Bínová. Zájem o půjčení klasických kol a elektrokol se podle ní postupně srovnává. „Už to může být tak půl na půl,“ tvrdí.

Jiní klienti než jen senioři chodí také do půjčoven pod sjezdovkami na Tanvaldském Špičáku a Severáku. „Jsou to rodiny s dětmi, manželky či partnerky sportovců i méně zdatní cyklisté. Díky elektrokolům toho mohou více zvládnout a nestojí je to tolik sil,“ uvedl za půjčovny Petr Bažant.

Také podle Antonína Grygara z libereckého obchodu AG Kola elektrokola nevyužívají pouze senioři. Stává se podle něj například, že kolo s pohonem pořídí muž nejprve své manželce, pak si ho párkrát vyzkouší a chce ho také.

Často si kola půjčují lidé na týdenní cyklistickou dovolenou, když si nevěří, zda by celou trasu zvládli. Díky půjčování elektrokol podle Grygara roste i zájem o jejich koupi. „Za rok prodáme asi 250 elektrokol, tak deset až 20 procent z toho jsou ti, co si ho nejprve půjčí,“ dodal.