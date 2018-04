Je to tady! E-kola naplno vtrhla na cyklostezky i do terénu

Pak jsem se sice probudil, ale podivný sen může být velmi brzy skutečností. Během několika letošních pobytů v Rakouských Alpách a v Dolomitech severní Itálie jsem narazil na takové množství turistů a „cyklistů“ na elektrokolech, že můžu s jistotou říct, že jich bylo přinejmenším stejně jako těch, co jeli na normálních kolech.

Majitelé několika cyklopůjčoven v Trentinu a Jižním Tyrolsku se mi v rozhovorech přiznali, že během letošního léta půjčovali elektrokola, 70 až 80 %. A po deseti letech od prvních „e-krůčků“ se loni a letos poprvé výrazněji prosazují i u nás.

„Skutečný boom elektrokol jsme zaznamenali v letošním roce,“ říká Jakub Ditrich ze společnosti Ekolo.cz, která se na elektrokola specializuje. „Přesně před deseti lety, kdy jsme otevírali první obchod s elektrokoly v Dejvicích, byli našimi zákazníky jen opravdoví nadšenci. Roční prodej byl okolo 70 kusů. Letos jsme na e-kolo posadili hodně přes dva tisíce nových zákazníků,“ uvádí Ditrich.

Jiří Píša, produktový manažer největšího světového výrobce kol Giant a LIV pro Česko, potvrzuje, že před deseti lety prodávali řádově kusy a byla to kola určená na dopravu cílové skupiny 60+. „Před pěti lety už to byly desítky a nyní jsou to stovky kusů. Meziroční nárůsty jsou ve stovkách procent,“ zdůrazňuje Píša.



Ditrich z Ekolo.cz upozorňuje, že k dispozici jsou jenom odhady. „Stále není oficiální statistika, ale můj tip je, že se letos prodá v Česku okolo 35 tisíc kusů, když nezapočítávám motorizační sady. Velikým hitem letošního roku začala být výkonná horská elektrokola, kde prodeje stouply o více než 100% oproti roku 2016. To je ale jenom začátek. V Německu, kde velký boom elektrokol začal už před třemi lety, skočila čísla na dvojnásobek a loni byly prodeje okolo 630 tisíc kusů. Letos budou mít německy mluvící země prodeje přes milion kusů,“ zdůrazňuje Ditrich.

Pokud letos činí prodeje elektrokol 10% z prodeje všech jízdních kol, příští rok to může být klidně 25% - tedy přes 70 tisíc. Záleží, jak se bude dařit ekonomice a zda výrobci budou mít dostatek kol. Letošní prodeje totiž podle Ditricha ovlivnil nedostatek e-kol v hlavní sezóně.

Proč tomu tak je? Aspoň trochu kvalitní e-kolo otevírá běžnému výletnímu cyklistovi absolutně nové obzory. Zaveze ho s mnohonásobně menším úsilím na delší vzdálenosti, do kopců i do hor. I tam, kam by se jich velká část vůbec neodvážila. I méně sportovní žena tak může jet na Šumavě nebo dokonce i v Alpách na výlet se svým sportovním manželem.

Na dříve relativně náročnější výlet se můžou vydat bez obav lidé s nižší výkonností, nadváhou, v rekonvalescenci, senioři, nebo ti, kdo mají nějaké funkční omezení.

Z e-kola se ale zároveň stává také standardní dopravní prostředek. Lidé, kterým cyklistika (coby sport) nic neříká, ho používají jako zdravou součást svého dopravního mixu. A protože už to „dnes není divné“, přidává se mnoho lidí, kteří se jinak nových věcí trochu obávají. „Potvrzením toho je, že na elektrokole začala do práce na Malé Straně jezdit i moje žena, která tím prý ušetří denně až hodinu času stráveného v MHD,“ dodává Ditrich.



Vybere si každý

Mimochodem, ten kdo jízdu na e-kole nikdy nezkusil, bude po prvních kilometrech jízdy žasnout. Rozdíl ve vynaloženém úsilí je obrovský. Je to i díky tomu, že elektrokola za posledních pár let udělala veliký skok kupředu. Jsou hezčí, výkonnější, vychytanější, lehčí, ujedou delší vzdálenost a jsou mnohem diverzifikovanější.

Na trhu už druhy e-kol prakticky kopírují nabídku modelů kol na lidský pohon. Kromě strojů městských, které celou éru vlastně začínaly, jsou běžná už i krosová a dokonce silniční s berany. Firma Giant a někteří další mají na příští rok už i kompletní modelovou e-řadu pro ženy.



Zatímco ještě nedávno byl hitem „obyčejný“ horský e-bike s pevným rámem, dnes už máme horské celoodpružené stroje typu XC/maraton – tedy do lehčího terénu, allmountain – do středního terénu a dokonce i enduro/sjezd, jehož předvojem je Specialized Trubo Kenevo do těžkého terénu se zdvihy 180 mm.

Pomineme-li „fat“ e-kola s plášti širokými šest palců, velkým hitem začínají být stroje s terénními plášti širokými od 2,7“ - do 3“. Na hladkém povrchu odvalují téměř stejně rychle jako klasické horské pláště (2.1 – 2.3“), v terénu jsou výhodnější, stabilnější a lépe „žehlí“ nerovnosti.

A jsou tu navíc i cyklofirmy (například německý Haibike), které se už vysloveně specializují na e-kola a nabízejí obří škálu modelů.

Motor do středu kola

Zatímco první elektromotory byly umístěny v nábě zadního kola (pro městská/rovinná kola je to dostačující), ten, kdo chce dnes v segmentu horských e-kol něco znamenat, montuje motor v oblasti šlapání, tedy více či méně v místě těžiště. K tomu se ho společně s baterií snaží integrovat do spodní rámové trubky.

Hlavní světové kolařské firmy Specialized, Scott, Giant, Trek, Cannondale i další mají v nabídce šest i více modelů do každého terénu a na různé povrchy a to nezahrnujeme ženskou řadu. A někdo nabízí už i e-kola dětská.

Pro náš trh e-kol je zatím stále určitým limitem cena. Specialized má nejlevnější „trekové“ e-kolo za 74 tisíc Kč, nejlevnější horské za 85 tisíc Kč, Scott je na tom podobně, Giant 41 tisíc (trekové) a 54 tisíc korun (horské), na e-kola specializovaný Haibike má oba modely za shodnou cenu 53 tisíc Kč. Velmi přibližně si tedy za aspoň trošku kvalitnější e-kolo oproti normálnímu kolu připlatíte nejméně o 30 tisíc Kč navíc.

Vůbec nejlevnější městské elektrokolo se dá u nás pořídit kolem 20 tisíc Kč. Tradičně nejsilnějším a neprodávanějším je mezi e-koly podle znalců cestovní dámské okolo 30 tisíc Kč. Aspoň trochu horské, ale s motorem v zadním kole, se pak dá pořídit za cca 33 tisíc Kč a s motorem ve středu šlapání za o něco málo víc než 40 tisíc Kč.



Moderní elektrokolo má dnes několik režimů jízdy – nejčastěji ECO – SPORT a TURBO. Jezdec si tak podle potřeby, únavy, obtížností stoupání a terénu může ladit podpůrný výkon.



Kam až dojedeme?

To má samozřejmě vliv na maximální dojezd, protože kapacita baterie není nekonečná. Ale přesný návod neexistuje. Záleží na jednotlivci a na terénu. Každý má jinou váhu, jinou kondici, jiné schopnosti. A pak je tu profil terénu. Někdy rovina, někdy zvlněná rovina, mírné kopce, velké kopce. Ale vhodný režim si brzy každý najde sám, variabilita je opravdu veliká.

U nejmodernějších kol je tak dojezdové rozpětí od cca 40 km do 100 i více kilometrů. Běžně je to něco mezi, řekněme 60-70 km. Cyklista si však délku dojezdu může kontrolovat na měřiči kapacity baterie, který bývá umístěn na řídítkách a ukazuje vesměs pět úrovní nabití.

Pro toho, kdo by měl z dojezdové vzdálenosti obavy, jsou dvě řešení. Kdo chce jet na celodenní výlet a nebude si jist, může si se sebou vzít dobíječku do batůžku a při zastávce na oběd či na svačinu kolo nechat aspoň trochu dobít. (Celková doba nabíjení z prázdné baterie do maxima bývá u moderních strojů něco přes 3,5 hodiny.)

Trendy? Lehčí, větší výdrž baterie...

Velkým hitem začínají být mobilní aplikace, kde je možné si dojezd ovlivnit buď zadáním plánované doby jízdy, nebo počtu plánovaných kilometrů. Aplikace si pak už sama řídí úroveň podpory šlapání tak, aby cyklista v pohodě dojel a nezůstal stát s vybitou baterií uprostřed cesty.

Znalci soudí, že technologie e-kol půjde rychle kupředu. Bude se zvětšovat kapacita baterií až do 1 kWh (1000 Wh). Baterie i motor se budou zcela integrovat v rámu do jednoho celku, budou se zmenšovat displeje a OLED zobrazovače. Zároveň bude běžné propojení navigace v telefonu s ukazatelem na e-kole, hlídání kola přes vestavěné GPS a IoT čip, super-lehká a skladná elektrokola nebo elektrifikace kol v bike-sharingu.



Jiří Píša z Giantu potvrzuje, že se řeší integrace baterií. „Zmenšují se i motory, zkrátka výrobci se snaží o to, aby elektrokola vypadala a také se chovala co nejvíce jako normální kola, jen s extra energií navíc. Ale aby zákazník na první pohled ani nepoznal, že tam ten motor a baterie jsou.“ Horská e-kola se budou více vybavovat širšími plášti. Pokračovat bude podle něj diskuze ohledně legalizace elektrokol typu S-pedelec s vyšší povolenou provozní rychlostí 45 km/hod, zatímco stávající maximum v EU je 25 km/hod.

A kdo si u nás e-kola nejvíc kupuje? „Chytří lidé. Takoví, kteří si váží svého času a chtějí se dopravovat rychle a moderně. Ti, kteří využívají jízdu na kole k relaxaci a k poznání nových dosud nedosažitelných míst. A samozřejmě i lidé, kteří jej používají k práci,“ soudí Ditrich.



Podle Píši často také kupuje elektrokolo manžel pro svou manželku, aby mu při společných vyjížďkách, kdy on jeden na normálním kole, manželka stačila.



Píša z Giantu upozorňuje, že český zákazník je pozitivně specifický tím, že je hodně sportovně a závodně zaměřený, takže mnoho lidí e-kolo prostě z principu nechce. Naopak Němec nemá takový problém používat elektrokolo třeba i v bikeparku a ušetřit tím síly při výjezdu na kopec. Samozřejmě také kupní síla je tam mnohem vyšší, takže i německý důchodce si bez problému koupí cestovní e-kolo za 3 tisíce Eur, aby na něm dojížděl třeba na nákupy.

Celkově je trh s elektrokoly v Německu na mnohem vyšší úrovni než u nás, ale postupně se to i u nás zlepšuje.



Ještě nedávno jsme se mnozí sportovnější cyklisté e-kolům smáli. Teď už se moc nesmějeme. Jestliže letošek byl doslova průlomovým rokem, můžeme se těšit na rok příští. A jedno je takřka jisté. Elektrokol se už jen tak nezbavíme.