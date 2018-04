Cesta do Nepálu: za námi se bortí mosty

Na pobyt v Tibetu nám zbývá už jen pár dní. Platnost našich víz brzy vyprší a zdejší čínské úřady zpravidla nemají ve zvyku je cizincům prodlužovat. Za každý přetáhlý den hrozí pokuta ve výši šedesáti dolarů. Co nejdříve se tedy musíme dostat do Nepálu. To nám ale značně znesnadňují neočekávané záplavy, navíc - letenky do Káthmándů jsou na měsíc vyprodány.