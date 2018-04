Českým rájem na kole

Ne nadarmo pojmenovali obrozenci v 19. století tento kraj jako Český ráj. Celou tu nádheru viděli i oni ­ ovšem pěšky. Kolo je druhá, rychlejší varianta, jak si tento kout české země zamilovat.

Jiný svět začíná za Turnovem

Dostat se z Turnova je snad tou nejsložitější částí cesty. Pravda, pěkné náměstí sice nabízí přehledný rozcestník, ale ukazatel pro modrou cyklostezku, kterou se chceme vydat, chybí. Ochotná slečna v informačním středisku nám ukazuje směr ­ na Jičín.

Výjezd z města je nepříjemný, provoz na hlavní spojnici dvou "metropolí" Českého ráje, Jičína a Turnova, je hustý a silnice úzká. Odbočujeme na Pelešany a pokračujeme lesní cestou do Sedmihorek. Terén se lehce vlní, přesně tak, aby člověk neměl pocit, že je Český ráj úplná placka.

Les je hluboký, občas jím proskakují nezbedné sluneční paprsky, které nepříjemně oslňují. Na skály, kvůli nimž tady vlastně jsme, nemusíme čekat dlouho. Upozorní nás na ně turisté s pohorkami na nohou, kteří se vracejí z dopoledního výšlapu. Právě vcházejí do příjemného kempu Sedmihorky, který míjíme.

Skály se úporně snaží probojovat si v lesním porostu svoje právo na život a sebevědomě prostrkují hlavy mezi korunami stromů. Chceme se k nim přiblížit na kole, ale z této strany je to vyloučené. V písku, který se ze skal drolí, se prostě jezdit nedá.

Zámek na vrcholu skal

Trochu nás mate značení, které je většinou umístěno na kmenech stromů. Zřejmě však nikdo nepočítal s tím, že na jaře stromy obrostou listím a značky také nemusí být vidět. To je i případ odbočky na Hrubou Skálu. Nejsme jediní, kdo za Sedmihorkami místo vlevo odbočuje vpravo a šplhá se nesmyslně do úplně jiného kopce.

Také cestu na zámek nemůžeme zpočátku najít. "Dračí hnízdo" na vrcholu skal vidíme, ale přístupová stezka pro cyklisty tak zřetelně označena není. Rozhodujeme se, zda se skutečně vydat mezi pískovcové skály po zelené, kde však v pravidelném rytmu šlapou pěší turisté.

Jak se ukazuje, volba je správná. Náročnější výjezd stojí za to. Hruboskalské skalní město opravdu bere dech. Kdo tenhle zázrak přírody nečeká, bude přinejmenším překvapen. ¨

Čím výše stoupáme, tím více skály houstnou a tvoří doslova spleť stezek a zákoutí ­ tmavých a vlhkých i osvětlených a prohřátých slunečními paprsky. Úzkému, tajuplnému průchodu mezi pískovci se musíme bohužel vyhnout, kolo soutěskou neprojde. K zámku tedy vyjíždíme pro bicykl schůdnější lesní cestou, ale i tak jej poslední úsek musíme vzít na ramena.

Trosky ­ co by kamenem dohodil

Na zámku Hrubá Skála končí na chvíli klidné putování. Výletní místo je přeplněno zvídavými turisty i výletníky, kteří se sem snadno dostanou z druhé strany, než jsme přijeli my, auty i autobusy. I přesto se tu alespoň na chvíli zastavujeme ­- vyhlídka z věže je pěkná a lze z ní pohodlně přehlédnout celé skalní město. Jen pozor na kola, v našem případě je svěřujeme do rukou mladíka, který u brány prodává vstupenky.

Z Hrubé Skály se spouštíme příjemným sjezdem dále po modré cyklotrase směrem na Doubravici a Rokytnici. Jedeme po hranici Českého ráje kolem rybníků, které se tváří, jako by do krajiny patřily odjakživa. Celou dobu nás provázejí pískovcové masivy, jež dávají jasně najevo, kdo je v kraji pánem.

Trosky na sebe nenechají dlouho čekat. Slavná silueta ­- kamenné věže Baba i Panna -­ je z dálky bezpečně vidět. Šetříme síly na výjezd. Serpentinami pomalu stoupáme až k parkovišti pod zříceninou, kde si trhovci skládají svá "fidlátka".

Je pozdní odpoledne, přesto kupodivu davy turistů neubývají. Snažíme se najít úschovnu kol, na niž upozorňuje cedule. Marně ­ musíme vzít kola s sebou. Pokoušíme se proto vyjet až k hradní bráně, ale cesta je v závěru extrémně strmá a kola je nutné vést. Výrazné upozornění nám oznamuje, že je musíme před branami této úctyhodné památky zanechat.

Středem Českého ráje

Cesta z Trosek po modré přes Želejov k Želejovskému rybníku neboli Věžáku je rychlá a příjemná. Blížíme se k samému srdci Českého ráje. Upravené louky se střídají s hlubokými lesy a osvěžujícími rybníky. Jeden z nich, Věžák, je mezi filmovými nadšenci zvláště vyhlášený. Některé scény z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny se natáčely právě na zdejších skalách, které příkře a hluboce padají do vody.

Tolik tekutiny pohromadě doslova vybízí k napití. Ještěže na konci rybníka, kde se prašná stezka vedoucí podél břehu napojuje na asfaltku, vyvěrá ze skal průzračně čistý a výborně chutnající pramen Prdlavka.

Po osvěžení vyrážíme středem Českého ráje zpět do Turnova. Před Lažanami projíždíme pod Pekařovou branou vytvořenou ze skalního masivu dále do Vyskeře, která je položená trochu výše, než unavené nohy chtějí zvládnout. Putování přes malé vesničky vskutku připomíná houpačku ­ jednou nahoře, jednou dole, ale rozhled po okolí vše vynahrazuje. I z těchto zapomenutých vísek však vypadá Český ráj opravdu rajsky.

MŮŽE SE HODIT



Délka trasy

Trasa (modrá cyklostezka číslo 4010 a 14) čítá okolo třiceti kilometrů. Střídají se příjemné sjezdy se stoupáními. Zvláště průjezd středem Českého ráje z obce Podlažany do Turnova připomíná houpačku. Cesty jsou prašné, lesní i asfaltové, s mírným provozem. Výjezd na Trosky je nejnáročnější částí. Dojet lze strmou stezkou prakticky až k branám hradu, počítejte však s tím, že kolo dovnitř vpuštěno nebude. Za kolik na památky

Vstupné na zámek Hrubá Skála (nádvoří a věž) stojí 25 korun. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin. Na Trosky se dostanete za 20 korun. Otevírací doba je od 8 do 17 hodin. Kde se najíst

Dobře vaří v restauraci na Hrubé Skále, která má venkovní posezení na zámeckém nádvoří. Jednodušší občerstvení poskytují stánky a kiosky pod hradem Trosky. Tip na cestu

Pokud by vám v polovině cesty došly tekutiny, zastavte se u pramene Prdlavka na výjezdu od Želejovského rybníka, kterému se zde kvůli skalám trčícím přímo z vodní hladiny říká Věžák. V místě, kde končí rybník a začíná silnice ve směru na Podlažany, zurčí ze skály chladivá čistá voda. Internetové adresy

www.ceskyraj.cz

www.cesky-raj.cz

www.jicin.org