Nepoznaná brdská divočina. Turisté se nehrnou, chybí atrakce a bufety

Muzeum totalitní vojny ve Strašicích Na fotce v muzejní expozici pózují vojáci první poválečné posádky ve Strašicích ještě z roku 1945. Poznámka pod fotkou upozorňuje, že jeden z nich na fotce má uniformu americkou a další mundúr wehrmachtu. Nosili tenkrát, co se dalo. Absurdita jak z Hlavy XXII. nebo ze Švejka. Vedle je vystavena čepice „brďačka“ zvláštního střihu, kterou nosili vojenští lesníci, aby se odlišili od civilů i ostatních vojáků v kraji, kde se to uniformami jen hemžilo. Málokterý kraj je tak „vojenský“ jako Brdy. Na jejich úpatí ve Strašicích najdete dobře „utajené“ Muzeum Středních Brd, které funguje dnes už dokonce ve dvou budovách a jeho tématem

je hlavně armáda. I když si dnes „zakázané Brdy“ spojujeme hlavně s komunistickou érou, vojenský újezd tam fungoval skoro sto let už v časech první republiky. Dnes jsou Brdy otevřené veřejnosti a turisté tam vyznačili skoro 150 kilometrů nových tras. V dobách po druhé světové válce tam však za vstup do zapovězeného prostoru hrozilo i obvinění ze špionáže. Nebyla to žádná legrace. V muzeu nechybí ani ochutnávka místní historie včetně nakašírovaného protileteckého krytu ve sklepě a unikátních fotek dřevěné makety plzeňské Škodovky, kterou zbudovali Němci jako

návnadu pro spojenecké bombardéry. Vojenská muzea se většinou budují v místech slavných i neslavných bitev, ale tohle je muzeum všední vojny. Panuje tu atmosféra jak v Černých baronech či Tankovém praporu. Hned za oknem

se rozpadá zbytek kasárenského areálu. Najdete zde všechny myslitelné druhy zbraní a uniforem, propagandistické plakáty nebo dálnopis, který má klávesnici v latince i azbuce. Zlatým hřebem „zážitkové expozice“ je turistická ubytovna ve vojenském stylu. Spí se tam na stejných kavalcích, jaké jsou k vidění o pár místností dál na historických fotkách. Jak se tam dostat

Do Strašic jezdí nejvíc autobusů z Rokycan, ale fungují i přímé spoje z Plzně, Prahy a Hořovic. Ve Strašicích lze i dobře zaparkovat. Dobrým výchozím bodem je Rožmitál pod Třemšínem. Trasy

Ze Strašic se můžete projít 5,5 kilometru po zelené k loveckému zámečku Tři Trubky, kde vznikne návštěvnické centrum Brd. I dnes je to romantická stavba s krásnou dřevěnou verandou a štíty. Dalším vhodným cílem jsou Padrťské rybníky, údajně nejkrásnější místo Brd, kam se chodí z Trokavce (kde měl být americký radar). V Brdech se dá dobře jezdit na běžkách i na kole. Občerstvení

Hospodu hledejte raději ve větších městech, jako jsou Rokycany. Internet

www.brdy.ochranaprirody.cz;

www.muzeumstrasice.eu