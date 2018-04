Bludní vyslanci z doby ledové

V České republice je největší bludný balvan vystaven nedaleko hlavní brány Nové huti v Ostravě-Kunčicích. Sedmnáctitunový kolos přinesl do Kunčic sálský ledovec asi před 200 tisíci lety, ale samotná hornina je mnohem starší, z geologického období země zvané starohory (asi před 1400 až 1700 miliony lety). Další bludné balvany, i když méně gigantické (až třeba po desetigramové kousky, které je například možno běžně hledat na plážích známé hlučínské štěrkovny), lze najít i v mnoha jiných lokalitách severní Moravy a Slezska. Respektive, všude tam, kam ve čtvrtohorách pronikly mohutné masy pevninského ledovce ve dvou hlavních etapách zalednění - halštrovském (asi před 470 až 430 tisíci lety) a sálském (asi před 230 až 170 tisíci lety). Jedenáctitunový bludný balvan leží například u silnice mezi Ostravou Porubou a Vřesinou v okrese Nový Jičín. Téměř pětitunový balvan zase leží u obce Liptáň na Osoblažsku a podobně velký u plotu zahrady minoritského kláštera v Opavě . Před vodní tvrzí v Jeseníku se nachází asi dvoutunový bludný balvan - granit z jihovýchodního Švédska z provincie Smâland u měst Vestervik a Oskarhamn. Přímá vzdálenost do Jeseníku je odtud asi 850 kilometrů a to je také cesta, kterou s pomocí ledovce tento balvan kdysi překonal Muzea s vystavenými sbírkami bludných balvanů: Obecní muzeum v Bohušově (okres Bruntál), Muzeum v Je- seníku, glaciální zahrádka ve Velké Kraši (okres Jeseník), geologická expozice v Karlově Studánce (okres Bruntál), Slezské zemské muzeum v Opavě (malá expozice).