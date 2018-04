Amalfi: nejkrásnější pobřeží Itálie

K tomu za každou zatáčkou nová vyhlídka s pohledy na malebná městečka táhnoucí se i několik kilometrů nahoru po neuvěřitelně prudkých srázech vysoko nad mořem. A mezi domky proplétající se nekonečně dlouhá schodiště. Přírodní krásy v dokonalé harmonii s památkami...

Ideální dovolená: konec srpna a září

Několik desítek kilometrů dlouhé pobřeží je vzdálené zhruba hodinu a půl jízdy z Neapole a hodinu ze Salerna. Nejlepší je ho poznat pěšky nebo z lodi, zážitkem ale je i cesta křivolakými silnicemi. Ideální čas na návštěvu této oblasti je konec prázdnin a babí léto, během července a srpna je pobřeží přeplněné návštěvníky a všichni se tu snaží maximálně vydělat.

Pokud jedete od Neapole, už od odbočky v Castellammare vás čekají krásné rozhledy. Poté musíte vyšplhat přes poloostrov Sorrento. Od průsmyku Colli di San Pietro začne silnice směrem k Positanu klesat nekonečným množstvím zatáček, které vám po pravé straně otevírají výhledy na moře několik set metrů hluboko pod vámi. Takto se po jedné ze zatáček objeví i jeden z nejkrásnějších pohledů: vyhlídka na Positano.

Ne náhodou se toto pobřežní město objevuje na pohlednicích z pobřeží nejčastěji. Od přístavu se line až vysoko do hor směsice pastelově barevných domů, naskládaných na sebe jako v pohádce. Mezi tím všemožně se klikatící silnice a uličky. Hlavní cesta do centra je jednosměrná, protože je tak úzká. Pokud minete jednu zastávku a chcete se k ní vrátit, musíte složitě objet celé město. Pěšky je to tu snazší: úzké schody vedou všude. I díky nim musí být místní ve skvělé kondici...

V Positanu hledejte hlavně krásné výhledy a panoramata, památek tu mnoho není; největší atrakcí je zdejší kostel svaté Marie Assuntské. Můžete se tu i vykoupat, ve městě jsou dvě menší pláže. Příležitosti ke koupání po pobřeží jsou omezené - silnice často vede vysoko nad pobřežím a dolů se dostanete obtížně, přesto cestou pár kouzelných zátok objevíte.

Po jedněch z mnoha schodů se dostanete třeba až do vesničky Nocelle. Je to pořádný výšlap, nejméně na hodinku. Dojet sem můžete i místním minibusem, který tu funguje jako městská doprava. Větší být ani nemůže: strmými a úzkými ulicemi by neprojel.





Svahy nad mořem jsou plné teras s olivovými háji. Pohled směrem k Positanu.

Pěšky Cestou bohů

Kromě nádherného rozhledu začíná v Nocelle i jedna z nejkrásnějších pěších cest podél pobřeží: Sentiero degli Dei (Cesta bohů). Ta již tak náročná není, víceméně kopíruje několik set metrů nad hladinou moře vrstevnici. Výhledy z této frekventované cesty jsou nezapomenutelné!

Zhruba po dvou hodinách příjemného putování se dostanete na rozcestí. Odtud se můžete vrátit zpět do Positana nebo si výlet ještě zpestřit odbočkou do městečka Praiano, kam sejdete strmými schody skrz olivové háje.

Pěšími stezkami je celé pobřeží doslova protkané, z Positana můžete dojít bez problémů třeba až do Sorrenta. Počítejte ale s velkými převýšeními. Některé cesty jsou velmi náročné, například výstup na 1072 metrů vysoký Capo Muro, jedinečné výhledy na moře a pobřeží ale rozhodně stojí za to. Hodně tipů i popisů pěších tras najdete na www.giovis.com.





Rozcestí na Cestě bohů nad Praianem

Velmoc, které se sesunula do moře

Město, které dalo celému pobřeží, leží pár desítek kilometrů na východ od Positana: Amalfi. Kdysi to bylo téměř velkoměsto a námořní velmoc, kde žilo sedmdesát tisíc lidí. Dnes ani ne desetina. Většinu města pohřbilo velké zemětřesení ve 14. století: svah se zřítil do moře.

Město je malé, ale památek tu najdete mnohem více než v Positanu. Impozantní je především zdejší katedrála sv. Andrey vévodící hlavnímu náměstí.





Dominantou Amalfi je zdejší katedrála

V Amalfi zastavuje snad každý návštěvník této části Itálie a proto příjemnou změnou může být jen kilometr vzdálené městečko Atrani. Úzkými uličkami vedoucími téměř obývacími pokoji se dostanete na příjemnou cestu nad rušnou pobřežní silnicí. Rozdíl proti Amalfi je velký: žádné nablýskané fasády, ale také téměř žádní turisté. Taková Itálie bez zbytečného pozlátka.

Na celém pobřeží se nelze vyhnout všudypřítomným pohlednicím zachycujícím výhled z terasy rezidence s antickou sochou na kýčovitě modré moře. Takové místo najdete například kousek od Atrani. Tedy - kousek prstem na mapě... Pokud se vydáte pěšky do městečka Ravello, odkud zmiňované panoráma pochází, po chvíli se začnete sami proklínat. Zatímco Atrani leží u moře, Ravello ve výšce 350 m n.m. Nahoru sice můžete jít celkem pohodlně serpentinami, po schodech vedoucích přímo to ale zdánlivě vypadá jako krátká cesta...uf... Na četných odpočinkových zastávkách vám ale budou útěchou nezapomenutelné pohledy. Takové, že vám pak přijde skoro zbytečné jít do rozlehlého parku Villa Cimbrone nebo Villa Rufolu, odkud ony kýčovité fotky pocházejí.





Pohled na moře z terasovitách zahrad v Ravellu

Pokud hledáte nejdražší místo na celém pobřeží, jste na správném místě. Ravello se rádo chlubí tím, že tu pobývala třeba Greta Garbo nebo D.H. Lawrence. Na cenách je to pak samozřejmě vidět. V druhé polovině července si můžete výhled z tohoto "balkónu Amalfi" zpestřit návštěvou festivalu vážné hudby, který probíhá na zahradě Villa Rufolo.

Amalfi je mimořádně krásné pobřeží, které se dá projet rychle za půl dne, ale také tu můžete bez problémů strávit celý týden. Dobrou základnou jsou hlavně menší městečka mimo Amalfi a Positano, kde nemusíte platit za bydlení takové sumy. Veřejná doprava funguje velmi dobře.

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

* Letadlem: Nejsnazší cesta je letecky do Neapole s přímou linkou Sky Europe (dvakrát týdně).

* Autobus: velmi dobré a časté spojení je hlavně s městy Salerno a Sorrento, které jsou dobře dostupná z Neapole. Jezdí v pravidelných intervalech po hodině. Několik přímých spojů jede také z Neapole.

* Auto: řada průvodců od cestování autem po Amalfi odrazuje. Silnice jsou často velmi úzké, v létě je tu příliš plno a při řízení si zdaleka tak neužijete nádherné scenérie. Nejlepší přístup je z dálnice A3 z Neapole, odbočka v Castellammare.

* Loď: nejrychlejší způsob, jak se mezi městy pohybovat. Dražší, než autobus, ale s neopakovatelnými výhledy. Množství soukromých společností nabízí výlety podél pobřeží, linkovou dopravu zajišťuje Metro del Mar: www.metrodelmare.com Více info o Amalfi: www.amalficoast.com



