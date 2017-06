Co vás čeká cestou do Chorvatska? Projeli jsme nejoblíbenější trasy

Platby za chorvatské dálnice Mýto v Chorvatsku letos zdražilo – od začátku roku o 5 procent. Takže třeba na úseku dálnice Záhřeb–Zagvozd (sjezd na Makarskou) vzrostla loňská cena 195 kun (730 Kč) asi o 40 korun.

Horší je, že si v plné sezoně, od začátku prázdnin, připlatíte dalších deset procent, celkem tedy 843 korun; oproti loňsku tedy zhruba o 110 Kč více. Ale například dvacetikunový poplatek za průjezd tunelem Sveti Ilja z dálnice A1 na Makarskou zůstal stejný. Stále můžete dost ušetřit, vlastníte-li zařízení ENC na předplacené mýto. Sleva je 22%, kartu ENC prodávají na velkých mýtných branách, informace najdete na www.hac.hr. Kredit můžete dobíjet z domova platební kartou, funguje to bez problémů. Pokud byste však plánovali koupit ENC až letos, raději počkejte: chorvatská vláda uvažuje, že slevovou výhodu od příštího roku zruší. Zbytečně byste tak zaplatili 122 kun (450 Kč) za samotné zařízení. Životnost elektronické „krabičky“ ENC je deklarována na pět až šest let do vybití vestavěné baterie. Naší krabičce je už pět a občas máme pocit, že ji mýtné brány hůř načítají. Zašli jsme se proto na prodejním místě Dugopolje u Splitu zeptat, jestli by ji nebylo možné vyměnit za nové zařízení. A dozvěděli jsme se, že ne; to by šlo pouze v dvouleté záruční době. Pokud by ENC dosloužilo, lze jen koupit nové a kredit převést. Úředník nám také potvrdil, že životnost ENC je nepredikovatelná, může prý vydržet pět let, ale taky deset. Naši krabičku však zkontroloval čtečkou a ujistil nás, že je v pořádku. Placení mýta je jednoduché: u mýtné brány při vjezdu na dálnici si vezmete lístek, který na další mýtnici naopak do stojanu vložíte a platební kartou (není ani nutné zadávat PIN) bleskově zaplatíte.