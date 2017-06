K chorvatskému moři vyjeďte jindy než v pátek odpoledne

Vybrat nejvhodnější trasu a čas pro jízdu do Chorvatska je zážitek sám o sobě. Na cestě tam i zpátky na vás čeká vždy aspoň tisíc kilometrů jedním směrem a průjezd několika zemí s většinou zpoplatněnými silnicemi.

To všechno navíc v náročném víkendovém provozu a v létě s autem vycpaným do všech možných rozměrů.



Redaktor MF DNES Roman Švidrnoch a Jelena Bilić z Chorvatského turistického sdružení v Praze v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.

Roman Švidrnoch projel dvě trasy, kterými se Češi do Chorvatska vydávají. Tam je tou nejklasičtější cestou přes Vídeň. Na zpáteční zkusili cestu přes Maďarsko, kde se dá jet buď po dálnici, kde mají relativně levné dálniční poplatky, anebo zpoplatněné komunikace jednoduše objet.

Podrobný popis obou tras vyjde 13. června v magazínu AUTO DNES, který je pravidelnou úterní přílohou deníku MF DNES.

Zkoumali také, jak objet předraženou slovinskou dálnici a kudy vjet do Chorvatska. Na hranicích schengenského prostoru má být totiž nyní zpřísněný režim, takže hrozí dopravní kolaps. „Na cestě zpátky na maďarské hranici pečlivě kontrolovali všechny doklady i kufr vozu. Tam se zdržení dá čekat,“ komentuje Švidrnoch.

„Na cestě tam jsme však dokonce objevili cestu, kde žádný hraniční přechod není, pouze minete ceduli s nápisem Republika Hrvatska,“ popisuje Švidrnoch.



Kupte si mapu

„Vyrazte mimo dopravní špičky, mimo časy, kdy se dají očekávat problémy,“ radí redaktor MF DNES i Jelena Bilić. Vyhněte se odjezdu v pátek odpoledne a v sobotu. „O víkendech tam vyrážejí kromě Čechů ještě Němci, Rakušané a další evropští dovolenkáři. I evropské autokluby před tím každoročně varují,“ dodává Švidrnoch.



Redaktor MF DNES radí nejet těmi hlavními trasami. „Zkuste i trochu experimentovat,“ radí. „Když jedete podle navigace, jedete slepě do cíle, s klasickou mapou se dají vždy najít alternativy a ucpaná silnice objet.“

Lepší jsou navigace s online připojením, které umí upravovat trasu podle aktuální dopravní situace. Roman Švidrnoch doporučuje aplikace v chytrých telefonech, které s údaji o dopravě umí pracovat (mapy Google nebo Waze), u nich ovšem potřebujete datové připojení, protože vyžadují pro správnou funkci internet (nezapomeňte si tedy aktivovat roamingová data) .



Jelena Bilić doporučuje sledovat webové stránky a aplikaci chorvatského autoklubu, kde je aktuální dopravní zpravodajství z dálnic a hraničních přechodů. Na vstup do Chorvatska stačí občanský průkaz, ale je třeba myslet na to, že doklad (pas) musí mít i děti.



Na mýtnicích ušetříte čas předplacenkou

„Chorvati v plné turistické sezoně nedělají větší opravy a rekonstrukce na dálnicích. Dělají všechno pro to, aby průjezd byl hladký,“ všímá si Roman Švidrnoch.

S placením mýta elektronicky ušetříte 22 procent oproti úhradě v hotovosti. S chytrou krabičkou můžete projíždět ta mýtnici branou označenou ENC. Je to rychlejší, auto nemusí zastavovat.

Dalším problematickým bodem je placení mýtného. Na chorvatských dálnicích jsou klasické mýtnice, kde se tvoří dlouhé fronty. „Bez potíží se dá platit kartou. Dá se také platit s pomocí předplatného. Koupíte si malou krabičku označenou ENC, na kterou zaplatíte kredit a ten se odečítá. Výhodou je, že můžete využívat speciální pruhy vyhrazené pro placení s pomocí ENC, což průjezd mýtnicí velmi urychlí,“ popisuje. Navíc je mýto přes ENC levnější o 22 procent. „Hrozí ale, že Chorvati tuto slevu zruší,“ varuje.



Drahé služby a památky

Ceny v supermarketech vycházejí v Chorvatsku podobně jako v Česku. „Pokud si vaříte sami, je to krásná a levná dovolená. Když ovšem vyrazíte do restaurace, je to naopak dost drahé,“ myslí si redaktor MF DNES. „Služby jsou v Chorvatsku poměrně dost drahé, restaurace už jsou tam dnes dražší než v Itálii.“

Podražilo vstupné i na některé památky. „Na městské hradby v Dubrovníku stojí vstup 150 kun, tedy 555 korun, to je víc než na šikmou věž v Pise, kam stojí 18 eur, to je 480 korun,“ dík. A je to i dražší než vstup do Vatikánu, kam pouští turisty za 16 eur.

