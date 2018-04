Zvyšují si adrenalin v lavinovém poli

"Samozřejmě víme o tom, že se po parku občas pohybují party šílenců, které jezdí na lyžích nebo snowboardech mimo vymezené tratě nebo si vyšlápnou na hřebeny na sněžnicích. Víme i o tom, že zejména na jaře se někteří lidé snaží lyžovat na Kotli, kde sníh vydrží dlouho. Ale nemáme dost sil, abychom všechno uhlídali. A tuhle konkrétní partu zatím neznáme," uvedl šéf krkonošské Horské služby Jiří Dunka. Dodal, že někteří odvážlivci už za podobné výpravy zaplatili životem - před několika lety zahynuli v Obřím dole dva horolezci. "Při skákání do Kotelních jam riskují lyžaři nejenom vážné zranění, ale zejména na jaře je za určitých podmínek vysoká pravděpodobnost, že mohou strhnout i lavinu. K žádnému zranění nás ovšem dosud nikdo z téhle party nevolal, bojí se problémů. Samozřejmě, že lyžovat se tam nesmí," řekl Dunka.

Kotelní jámy patří do první, tedy nejpřísněji chráněné zóny Krkonošského národního parku, lidé se tu mohou pohybovat pouze po značených cestách. "Strážci parku mohou lidem, kteří poruší návštěvní řád uložit na místě pokutu do tisíce korun, ve správním řízení se pokuta může ovšem vyšplhat až na desítky tisíc," poznamenal Petr Štěpánek ze Správy národního parku. "Divím se, že jsou ti lidé tak hloupí a všechno na sebe na internetu prozradí." Šéf Terénní služby Krkonošského národního parku Jaromír Gebas zdůraznil, že vyznavači vzrušující jízdy v Kotelních jámách mohou ohrozit životy turistů. "Nejhorší na tom všem je, že projedou stopu, do které může za snížené viditelnosti vjet nic netušící turista, který místní terén příliš dobře nezná. A může spadnout přímo do Kotelních jam. Je to až neuvěřitelně nezodpovědné," prohlásil Gebas.

Členové Extreme teamu na internetu například detailně popisují, jak si skoky do Kotelních jam zpříjemňovali celé velikonoční svátky v minulém roce. "Neděle nám potom přinesla dosti silný nárazový vítr, který nám v Kotli dělal značné potíže, jelikož hned jak jste přejeli hranu, fouknul vám zespodu, zvedl špičky... a tak bylo k vidění několik nádherných dršek. Nejhezčí hodil Lachtan, který se vůbec nerozjel, zapíchl špičku a jel hlavou dolů Kotlem přímo na skály."

Členové týmu nejenom vyzývají další vyznavače adrenalinových sportů, aby se k nim p řipojili. Někteří z nich jsou instruktory lyžování a učí jezdit i začátečníky. V jakém stavu učí, ukazuje podrobný popis jejich cesty z horské chaty Dvoračky po oslavě Silvestra. "Jelikož dolů vedou dvě cesty, tak se naše grupa rozdělila - jedna část se vydala po té kratší, rychlejší a nebezpečnější cestě, cca dva metry široké, lemované stromy. Druhá skupina přebruslila na sjezdovku. Dodnes nechápu, jak jsme to mohli přežít bez úrazu... Původně jsme měli v plánu ještě pokračovat ve slibně načaté akci, ale zmohla nás únava. (Někteří borci byli stejně nuceni druhý den učit, což bylo opravdu kruté a nikdo jim to nepřál.)"

Podle internetových stránek patří členové Extreme Kotel teamu do okruhu lyžařské školy TJ Spartak Rokytnice. Šéf oddílu Slavomil Braun o existenci této skupiny dosud také nevěděl. "Jestli se prokáže, že opravdu lidé od nás dělají takové věci, okamžitě se s nimi rozloučíme," zdůraznil. "Takhle si propagaci lyžování na území národního parku rozhodně nepředstavujeme. Je to katastrofa." Na dotazy zaslané na e-mailovou adresu, která je uvedena na internetových stránkách Extreme teamu, nikdo neodpověděl.