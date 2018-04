Zvoní krkonošským boudám hrana? Některé zavírají, jiné jsou na prodej

Poštovna na prodej za 25 milionů

Bývalá poštmistrová z Velké Úpy Jaroslava Skrbková si splnila svůj velký sen a na vrcholu Sněžky postavila novou moderní Českou poštovnu. Od slavnostního otevření prosklené dřevěné stavby však ještě neuplynuly ani tři roky a majitelka se rozhodla ji prodat.

"Je mi čtyřiašedesát, dvacet let podnikám a loni jsem měla i nějaké zdravotní problémy. Je čas si trochu odpočinout," vysvětluje Skrbková.

Rázně odmítá, že by za jejím rozhodnutím stály provozní či ekonomické problémy.

"Návštěvnost máme výbornou. Se starou poštovnou se to vůbec nedá srovnat. V té nové je mnohem víc prostoru, lidé si mohou uvnitř v klidu posedět a vychutnat si krásný rozhled," upozorňuje podnikatelka z Pece pod Sněžkou.

Majitelka chaty nepochybuje, že se jí podaří najít kupce, který za poštovnu bude ochoten zaplatit požadovaných 25 milionů korun. "Zájemci jsou. Mrzí mě, že se poštovny zbavuji, ale je to opravdu nad moje síly. Už jsem se s tím smířila. Jinak to nejde," dodává Skrbková.

Poštovna na Sněžce. Autor: Miloš Šálek/ www.fotosalek.com



Za Špindlerovku chce 138 milionů

hřebenové boudy V provozu:

Běžně otevřené jsou Vosecká a

Vrbatova bouda. V provozu jsou

také Výrovka a Chalupa Na Rozcestí. Funguje Špindlerova bouda (Špindlerovka), která je

však na prodej za 138 milionů korun. Po nedávném požáru je

rovněž otevřená Luční bouda. Můžete navštívit i Poštovnu na Sněžce, jež je na prodej za 25

milionů korun.

Omezený provoz:

Omezený provoz má Labská bouda. Tu chtějí správci Krkonošského národního parku koupit a poté zbourat. Zavřeno:

Zavřená je zatím Petrova

bouda (Petrovka).

Čistě osobní důvody prý stojí i za prodejem Špindlerovy boudy.

"Před půldruhým měsícem se nám s přítelkyní narodilo dítě. Tak jsem se rozhodl všechny své podnikatelské aktivity ve Špindlerově Mlýně ukončit a odstěhovat se s rodinou někam do tepla. Je mi padesát a na Špindlerovce jsem dvaadvacet let. Ať si to také vyzkouší někdo jiný," říká majitel známé chaty Tomáš Tyle.

Za hotelový komplex na hlavním krkonošském hřebeni na hranici s Polskem ve výšce 1200 metrů nad mořem požaduje prostřednictvím jedné realitní kanceláře 138 milionů korun.

"Po požáru přístavby pro personál v roce 2005 prošla Špindlerovka rekonstrukcí, která mě stála 65 milionů korun. Zájemců je hodně, ale rozhodující okamžik nastane, až dojde na placení," upozorňuje Tyle.

Špindlerova bouda má podle něj obrovskou výhodu v tom, že je jedinou chatou na hřebenech Krkonoš, kam se hosté dostanou bez větších problémů vlastními auty po horské silnici ze Špindlerova Mlýna, po které jezdí i pravidelná autobusová linka.

"To je hlavní důvod, proč máme stále plno. Na prodej nijak nespěchám. Když přijde někdo se zajímavou nabídkou, tak mu Špindlerovku prodám. Když ne, také se nic neděje a o provoz se budu dál starat sám," dodává Tyle.

Špindlerova bouda. Chata vpravo byla dříve polská celní bouda, nyní ale patří také ke Špindlerově boudě. Autor: www.spindlerovabouda.cz

Labská bouda: Koupit, nebo zbourat?

Každé boudy je škoda "Každé zavřené nebo zbourané boudy je škoda. Proto mě třeba mrzí, že po zlikvidované Obří boudě na naší straně hor zůstává dodnes prázdné místo a Poláci mají naproti svůj hojně navštěvovaný Slezský dům," říká například Karel Novák ze Sportovního klubu lyžování a orientačního běhu v Nové Pace, jehož členové v Krkonoších často trénují.

Změny vlastníků horských chat zajímají i správce Krkonošského národního parku.

"Pro nás není dobré, když se majitelé či provozovatelé často střídají. Stačí si vzpomenout na období, kdy v minulosti střídala majitele Luční bouda, byla kvůli tomu dlouho zavřená a nikdo nevěděl, jak to s ní dopadne," říká mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Ochranáři podle něj dávají přednost tomu, když s boudaři spolupracují delší dobu, vědí, co od nich mohou čekat a oni naopak přesně znají jejich požadavky. "Ale pokud dojde ke změně, musíme se tomu přizpůsobit," dodává Drahný.

Jednu vlastnickou změnu na hřebenech Krkonoš by rád uskutečnil i samotný národní park - ochranáři už tři roky usilují o odkoupení a zbourání Labské boudy, která podle nich do nejpřísněji chráněného území nepatří.

Na zakoupení železobetonového kolosu by již peníze sehnat dokázali. Schází jim však další desítky milionů na zbourání, odvoz odpadu a navrácení místa přírodě.

Majitelé chtěli za stavbu původně 43 milionů včetně roleb a skútrů. Později slevili na 39 milionů, které byly základem i pro jednání se správci parku.

Snahu ochranářů o získání peněz musí posvětit ministerstvo životního prostředí a také vláda. Nynější ministr Jan Dusík by se měl se situací a stavem Labské boudy seznámit ještě během března přímo na místě.

"Březnový termín návštěvy stále platí. Nyní dohadujeme konkrétní datum," říká Drahný.