Zvířecí penisy v Pekingu, specialita pro gurmány

15:06 , aktualizováno 15:06

Doma jez, co máš, a v cizině, co ti dají. Cimrmanovské rčení by ale nejspíš mnohým českým gurmánům zmrzlo na rtech při návštěvě Guolizhuang Penis Restaurantu v Pekingu. Tento podnik se totiž specializuje na zvířecí penisy - vybrat si můžete ze 30 druhů!