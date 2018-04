Zvířátka v zimě nespí, oslavte advent v zoologických zahradách

Zoo Praha: Mikuláš, narozeniny a vstup zdarma

V pražské zoo se advent bude slavit na plné obrátky! Návštěvu si nenechá ujít ani svatý Mikuláš s doprovodem, který zde 5. prosince obdaruje poslušné děti. S mikulášskou nadílkou ale nepospíchejte hned domů, protože od 17 hodin začne večerní prohlídka s průvodcem. Objevovat tajemní noční život v zoo budete moci sice každý pátek a sobotu, ale jenom do konce roku. Vydáte-li se směr Troja

7. prosince, budou mít vaše děti vstup jenom za korunu.

Malý Nuru oslaví 21. prosince své druhé narozeniny, přijďte mu zazpívat Happy birthday

Zoo Praha se totiž v letošním roce stala 7. nejlepší zoo světa a své návštěvníky odměňuje za přízeň zvýhodněným lístkem. S blížícími se Vánocemi se zde otevřou také adventní dílny, kde si budete moci vytvořit svou vlastní vánoční ozdobu či přání. Zlatá neděle ale bude patřit nejmladší gorile, samečkovi Nuru. Ten 21. prosince oslaví druhé narozeniny a mezi dárky nebude chybět ani vánoční strom s ovocnými ozdobami.



Zoo Liberec s tradiční mikulášskou party

Adventní program v liberecké zoologické zahradě odstartují speciální večerní prohlídky, začínající vždy v 17 hodin. Do první z nich se můžete zapojit už 4. prosince, kdy do zoo zavítá i svatý Mikuláš s anděly a čerty, kteří si připravili tradiční party. Za dalšími speciálními prohlídkami se vydejte do zoo 18. a 22. prosince. Zhlédnout budete moci například bílé tygři či káňata šakalí, jež v Evropě naleznete jenom v dalších čtyřech zoologických zahradách.



Mikuláš v zoo Dvůr Králové

Svatý Mikuláš na svých cestách neobejde ani zoo ve Dvoře Králové, kde se objeví 5. prosince mezi 13 až 17 hodinou. Pro poslušné děti si už chystá bohatou nadílku, ovšem nějaké dárečky musí schovat pro slona Kyta. Ten totiž 6. prosince oslavuje své narozeniny a zazpívat Happy birthday mu přijďte v 13 hodin. Do vánočních světel a ozdob se králodvorská zoo převleče začátkem prosince, ale od 20. 12. si nasvícené pavilony budete moci obhlížet až do večerních hodin.



V děčínské zoo začne Čertovský rej

Zlobili jste během roku a místo dobrůtek čekáte letos spíš čerty? Zamiřte 6. prosince do ZOO Děčín, kde se od 14 hodin chystá Čertovský rej. Cesta plná zapeklitých soutěží a úkolů vás dovede až do samotného pekla, kde se budou opékat buřty. Pokud jste však byli hodní, nemusíte se bát, Mikuláš si vás v děčínské zoo najde a odmění sladkými balíčky.

Adventní program bude dále pokračovat 13. prosince speciální předvánoční prohlídkou a o týden později nastane oblíbené Dárečkování. Děčínské zvířátka totiž dostanou své první vánoční dárečky a zapojit se můžete i vy. Za připravené koše plné jídla se vám zoo odvděčí poloviční cenou za vstupenku.



V zoo Jihlava rozsvítí stromeček Mikuláš

Adventní kalendář, ukrývající na každý den jedno překvapení, si pro své návštěvníky připravila zoologická zahrada v Jihlavě. Komentované krmení, speciální prohlídky i řadu akcí na vás čekají každý den až do Vánoc, stačí si jenom vybrat. Například 6. prosince si můžete vyrobit svou vánoční ozdobu v adventních dílničkách, které se otevřou v 10 hodin.

Kdo nebude pospíchat, stihne určitě i Mikuláše, jako rozsvěcuje stromeček u Babiččina dvorečku. Pokud máte rádi překvapení, vyberte se do Zoo Jihlava 9. a 15. prosince, program se drží v tajnosti a dozvíte se ho až na místě. Určitě však víme, že děti, které přinesou ozdobu na stromeček na Australské farmě, zaplatí za lístek jenom polovinu.

Zoo Ostrava ozdobí svůj stromeček

Blížící se Vánoce a jejich atmosféru můžete už 13. prosince zažít na východní Moravě. V ostravské zoologické zahradě se bude od 10 hodin zdobit stromeček a i vy můžete přiložit ruku k dílu. Kromě toho se můžete těšit na zpívání koled u živého betléma či na vánoční punč. O hodinu později si budete moci vyzkoušet aktivity s vůní medu jako třeba zdobení perníčků nebo výrobu svíček z včelího vosku.

V ostravské zoo na vás čekají aktivity s vůni medu, jako například zdobení perníčků

Za staročeskými Vánocemi do zoo Brno Svou přípravu na Vánoce můžete během adventu začat v brněnské zoologické zahradě, kde se 13. prosince konají Vánoční dílničky. Se svými dětmi si zde budete moci vyrobit nejenom originální vánoční ozdoby, ale i vlastní svícny. Kromě toho program doplní vyprávění o staročeských zvycích a pověrách, které naši předci dodržovali během adventního či vánočního času. Při návštěvě Zoo Brno nezapomeňte na krásně rozsvícený stromek.