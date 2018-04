Zveme vás na hrnčířské trhy do Berouna, na Kampu a do skanzenu

Čím je pro Plzeň pivo a pro Kutnou Horu stříbro, tím je pro Beroun keramika. Zboží s hnědými a červenými odstíny, zdobené bílými přírodními motivy si před mnoha staletími oblíbili například císař Rudolf II. či Vilém z Rožmberka. Vy je můžete vidět například na jarních a podzimních hrnčířských trzích, kde své výrobky každý rok představuje několik desítek keramických a hrnčířských dílen z Česka i ze zahraničí.

Hrnčířské trhy na jaře i na podzim

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy, které se konají v sobotu a v neděli 2. a 3. května, nevzdávají poctu jen hrnčířům, ale i dalším řemeslníkům, třeba dráteníkům, sklářům, kamenosochařům nebo řezbářům. Letošním jednotícím tématem je ruční výroba hudebních nástrojů.

V Berouně se dvakrát ročně pořádají velké hrnčířské trhy.

Na trzích proto představí umění svých absolventů Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku z Hradce Králové, nebudou chybět koncerty, ochutnávky piva a vína či přehlídka staročeských gastronomických specialit.

Na jarní trhy se můžete vypravit v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin. A pokud by se vám náhodou květnový termín nehodil, zapište si do kalendáře data Podzimních hrnčířských a řemeslných trhů; ty proběhnou o víkendu 12. a 13. září.

Muzeum berounské keramiky: novinka letošní zimy

Zatímco na trzích na Husově náměstí a v okolních ulicích uvidíte hlavně moderní kousky nebo repliky, Muzeum berounské keramiky se věnuje především historii berounských hrnčířů v časech jejich největší slávy, tedy v období renesance na přelomu 16. a 17. století. Muzeum, otevřené letos v únoru, také slouží k pořádání přednášek, koncertů a dalších akcí.

Berounskou keramiku zdobenou přírodními motivy si před mnoha staletími oblíbil dokonce císař Rudolf II.

Přízemní keramická dílna ožije na jaře a v létě prvními workshopy, od nového školního roku muzeum nabídne také tvůrčí kroužky pro děti i dospělé. Do keramické historie Berouna se podíváte v archeologické expozici, praktické používání keramiky, kameniny a porcelánu si prohlédnete v části zvané Kuchyně.

Typická retro kuchyně našich prababiček obsahuje všechno, co musela mít po ruce správná hospodyně: hrnky, talíře, mísy, džbány, hrnce, pečicí formy a další potřebné náčiní.

Rok berounského medvěda

Dalším místem, kde můžete obdivovat repliky berounské keramiky, je Městské informační centrum na Husově náměstí. Tady si je můžete koupit jako suvenýr z výletu a zároveň zjistíte, že Beroun si letos připomíná výročí 750 let od první písemné zprávy o městě.

Slavit můžete třeba na akci zvané Koláčfest, která začíná v sobotu 2. května ve 12.00 hodin na Letní scéně na Náměstí Joachima Barranda. Ochutnáte tu koláče z mnoha koutů Čech a můžete se také zapojit do soutěžních klání v pojídání koláčů na čas či soutěž o nejlepší koláč od místních hospodyněk.

Pokud si výlet do Berouna naplánujete na červen, můžete si užít třeba zábavnou městskou slavnost v historickém stylu Berounské hradby; ta se koná o víkendu 19. a 20. června. S opravdovými medvědy se seznámíte z očí do očí v medvědáriu na Městské hoře, kde bydlí Méďové ze stejnojmenného Večerníčku. Z výšky se na město můžete podívat z blízké rozhledny a výlet pak zakončíte třeba návštěvou místního aquaparku.

Okouzlily vás hrnce a hrnečky?

Výrobky desítek keramických a hrnčířských dílen jsou každoročně k vidění také na Hrnčířském jarmarku v Kunštátu.

Pokud ano, zveme vás na další hrnčířské a keramické trhy, například do skanzenu Veselý Kopec, kam se v sobotu 16. května můžete vypravit na Hrnčířskou sobotu. O čtrnáct dní později zamiřte do Kostelce nad Černými lesy, kde se v sobotu 30. května koná už 27. ročník Keramických trhů.

Tak jako do Berouna se i sem sjíždějí keramici z celého Česka i ze zahraničí, akci provází pestrý kulturní program a dokonce si můžete vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. V sobotu 27. června chystá Keramické trhy zámek Ploskovice, v září se pak můžete vydat na slavné hrnčířské trhy na pražskou Kampu anebo do Kunštátu na Hrnčířský jarmark.