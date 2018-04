Zubačka: nejistý osud vzácné technické památky

Moderní soupravy mají na ozubnici potíže

Ozubnice může moderním nízkopodlažním vlakům překážet v cestě. "Řešíme, co s tím. Hledáme takové vlaky, kterým by ozubnice nepřekážela, protože je to unikátní záležitost,“ dodal Lauerman.

Jenže loňské testy ukázaly, že moderní soupravy tu mohou mít problémy. Například Regionova měla s vyjetím tratě značné potíže kvůli prokluzování při strmém stoupáním.



Rakušanka T426.003 nad Dolním Polubným na největším sklonu trati (březen 2003)

Foto: Pavel Vlček / Železniční společnost Tanvald

235 metrů rozdílu na sedmi kilometrech

Samotná ozubnice nevede po celé trati z Tanvaldu až do Harrachova, ale jen po její části z Tanvaldu do Kořenova. Celkem tu jsou tři úseky dvoupásové ozubnice tzv. Abtova systému. Mezi Tanvaldem a Kořenovem překonává trať dohromady 235 metrů rozdílu na sedmi kilometrech. Největší sklon je 58 promile. Trať je navíc velmi malebná, vede předělem Jizerských hor a Krkonoš. Nechybí tunely nebo nebo 26 metrů dlouhý obloukový most přes Jizeru.



T426.001. Na viaduktu mezi Desnou a Dolním Polubným

Foto: Pavel Vlček/ Železniční společnost Tanvald