Zrušili vám let? Klid a čekat

To, co na první pohled vypadá jako špatný vtip, se při cestování letadlem může stát sice zřídka, zato velmi rychle skutečností: čekáte na letišti a na světelné tabuli najednou naskočí oznámení, že váš let byl zrušen.Zvláště pokud je člověk někde v cizině a vrací se domů, může to pro něho být zpočátku šok. Co teď? Jak se dostanu zpátky? Také peněz už většinou není nazbyt, takže na kupu problémů je, zdá se, vystaráno. Ale jak už to tak bývá, nakonec se ukáže,že nic nemusí být ztraceno. Chce to jen vědět, co vlastně v takové situaci dělat. Tak předně: vždy je třeba navštívit přepážku letecké společnosti, s níž jste měli letět. Její pracovníci už většinou mají tou dobou pokyny, jak nadále postupovat. S návštěvou příliš neotálejte, protože jak už to v takových případech bývá, postižených je více a každý chce svůj problém vyřešit co nejdříve. Jestliže vás letecká společnost není schopna přepravit vlastními silami, musí najít náhradní způsob. V praxi se to většinou řeší tak, že se snaží najít místo v letadle jiné společnosti. Zajímavé to může být v tom, že jiný dopravce mívá jinak uspořádané linky, takže se ve finále podíváte do země, kam jste neměli vůbec v úmyslu cestovat. Je totiž třeba najít takové letiště, odkud bude navazovat přípoj do České republiky. A to nebývá odkudkoli, protože přece jen nejsme středobodem světa. Pokud v letadle jedné společnosti už není místo, je třeba čekat na odlet dalšího, ale to vše už je záležitostí pracovníků na letišti. Vám nezbývá než se obrnit trpělivostí a pamatovat si, že i při čekání máte jako cestující určitá práva. Takže pokud by čekací doba překročila určitou mez, měla by letecká společnost, která vám cestu zkomplikovala, zajistit na vlastní náklady nocleh v hotelu a stejně tak i občerstvení. Ve chvíli, kdy se podaří najít místo v jiném letadle, pracovníci u přepážky letecké společnosti vystaví nové letenky. K nim potom připojí jakýsi průvodní doklad osvětlující okolnosti, za kterých došlo k přerušení vašeho letu - takzvaný FIM. Tento doklad je velmi důležité uschovat a při odbavování u náhradní letecké společnosti předložit. V opačném případě byste mohli mít problémy s uznáním vašeho nároku na přepravu. Pokud budete mít štěstí a všechno dobře dopadne, může se vám stát, že domů nakonec přiletíte ještě dříve, než kdybyste cestovali s původní leteckou společností. Vše vlastně záleží na tom, jak rychle bude k dispozici návazný let toho kterého dopravce. Nikde ovšem není řečeno, že náhradní varianta musí být zajištěna pokaždé letecky. Pokud jde o kratší vzdálenost, může být cesta zajištěna i pozemními dopravními prostředky. Náhradní letecké spojení přes třetí zemi by totiž mohlo trvat neúnosně dlouho. V každém případě není při zrušení letu nouze o překvapující zážitky. Ale pokud se vám někdy něco podobného stane, je třeba pamatovat si jedno: důležité je zachovat klid a mít trpělivost. Domů se nakonec dostanete.