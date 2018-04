Zrušené lety: vrátí aerolinky zákazníkům peníze?

1. Mohu po otevření letiště v Praze odletět kamkoli?

Nikoli. Mnoho dalších evropských letišť bude zřejmě uzavřeno přinejmenším část dnešního dne. Není jisté, jak rychle se na nich podaří obnovit standardní provoz. Německý a britský vzdušný prostor by měl být podle posledních informací uzavřen do dnešní druhé hodiny ranní, francouzský do devíti hodin. Záleží na aktuální meteorologické situaci.

Létat se dá do Španělska, Turecka, na Balkán i do dalších destinací, kam Češi míří na dovolenou, např. do Egypta či Tunisu. "Samozřejmě se snažíme obnovit co nejrychleji provoz na všech linkách. Kdy ale třeba budeme moci znovu létat do Paříže, není vůbec jasné," řekla v pondělí odpoledne mluvčí letecké společnosti Travel Service Vladimíra Dufková.

2. Měl jsem letenku na sobotu, jak dlouho budu čekat na odlet?

Pokud byl váš let během víkendu nebo včerejšího dopoledne zrušen, máte v podstatě jen dvě možnosti - požádat o vrácení peněz, nebo si svůj let přebookovat na jiný termín. Letecké společnosti mají podle nařízení EU povinnost to svým pasažérům zajistit.

Žádné pořadí, kdo kdy odletí, se automaticky nevytváří. "Pokud měl někdo cestovat zrušeným letem a chce letět v jiném termínu, pak jeho letenka dál platí. Existuje určité pravidlo, že tito lidé budou přepraveni přednostně. Je to ale věc individuální domluvy," sdělila mluvčí Českých aerolinií Hana Hejsková.

3. Mám naději dostat zpět peníze od nízkonákladové společnosti?

Nízkonákladové letecké společnosti nabízejí laciné letenky i proto, že nenesou odpovědnost za případná rizika. Mnoho těchto dopravců má už ve všeobecných obchodních podmínkách klauzuli, že v případě zásahu vyšší moci nemají vůči klientům další závazky.

"Pokud zákazník na takové podmínky přistoupil, pak pro něj bude velmi obtížné vymáhat na dopravci vrácení peněz nebo žádat náhradní let," říká šéf Asociace cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Určité možnosti však existují. Například firma EasyJet náhrady za letenky nabízí. Zákazník musí vyplnit formulář na jejích webových stránkách. K dispozici je však jen v angličtině.

Vrácení peněz slibuje také společnost Wizzair. Když však tuto společnost žádal o vrácení peněz redaktor MF DNES, který v pátek marně čekal na letadlo v Římě, pracovnice zákaznického centra jeho žádost odmítla.

"Cenu letenky refundujeme všem zákazníkům, kteří s námi nemohli letět. O vrácení peněz mohou požádat on-line na wizzair.com. Prosíme, aby nekontaktovali naši infolinku ani nechodili na letiště. Žádosti vyřídíme do 15 dnů," vyjádřil se k případu Martin Frýdl, který Wizzair zastupuje.

4. Uvázl jsem v cizině, co mám teď dělat?

Je to ta nejsložitější situace. Pokud se nemůžete dostat zpět do Česka jiným způsobem, nezbývá než čekat. Po světě takto zůstaly tisíce Čechů, například i sám šéf ČSA Miroslav Dvořák, který v pondělí nemohl odletět ze Šanghaje.

"Pro lidi, kteří uvázli na letišti třeba při cestě z dovolené, se snažíme vypravit náhradní let, jak nejrychleji je to možné. Nemůžeme je tam pochopitelně nechat," slibuje Vladimíra Dufková, mluvčí Travel Service. Společnost už v pondělí dopravila do Prahy české turisty, kteří tři dny čekali na odlet v Teneriffe.

5. Jak mám zjistit, zda je můj let z Česka odložen?

Letiště v Česku byla sice včera v poledne otevřena, neznamená to však, že zde byl obnoven běžný provoz. "Letový řád se zatím tvoří provizorně podle požadavků leteckých společností," uvedla mluvčí ruzyňského letiště Michaela Lagronová. Nejaktuálnější informace o odletech z Prahy naleznete na webu letiště www.csl.cz.