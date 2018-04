Zříceniny, ruiny a smetiště

Hrad Libá Hrad Starý Rybník

Tyto kamenné památky jsou nahuštěny v obdélníku deset krát pět kilometrů. Lze je tedy poznat během jediného dne pěšky nebo na kole. Výchozím bodem je možné si zvolit půvabné a opravené Františkovy Lázně. Čím dále se od nich budete vzdalovat, tím tristnější vizuální zážitky vás budou očekávat.Pět kilometrů bude dlouhá cesta, jež se klikatí mezi rybníky a poli, než se objeví dramatické panorama hradu Ostroh (německy Seeberg). Vysoko nad Slatinským potokem se zvedá původně románský hrad, který získali čeští králové až v roce 1322. Během staletí se v jeho držbě vystřídalo mnoho majitelů, včetně chebských patricijů Junckerů, šlechtických rodů Šliků a Nosticů.Středověký hrad Ostroh, přestavěný později částečně v renesanční zámek, je dnes přístupný veřejnosti. V jeho vnitřku je expozice historického bydlení a na nádvoří ve starém dřevěném špýcharu si můžete prohlédnout výstavu chebské lidové kultury. Opravený hrad ostře kontrastuje se zbarokizovaným původně pozdně gotickým kostelem sv. Wolfganga. Tento svatostánek stojící při cestě k hradu Libá je uvnitř totálně zdevastovaný.Než se vzpamatujete z pohledu skrze klíčovou dírku do útrob kostela, vynoří se před vámi původně románská věž hradu Libá (německy Liebenstein) z 2.pol. 12. století. Hrad přestavěný pozdně goticky byl na počátku a na konci 18. století přetvořen v zámek. Hrad v soukromém držení je dnes veřejnosti nepřístupný, nachází se ve stavu zkázy. Oprava se plánuje již několik let.Hodinu rychlou chůzí typickou krajinou západního pohraničí (se všemi průvodními znaky poválečné devastace krajiny, staveb, božích muk a kapliček) dorazíte do Hazlova. Projdete kolem dalšího, leč nedávno vypáleného hradu, přetnete silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Vojtanov a ocitnete se před zříceninou hradu Starý Rybník. Romantické místo, jež by jistě kdekoliv v Evropě bylo chloubou obce, je dnes regulérním smetištěm.Na polostrově rybníka se nalézá zřícenina pozdně gotického hradu. Dnes zde můžeme obdivovavat nejen dvoulodní halový prostor sklenutý na kamenný pilíř, zaklenuté portály, gotická ostění a zbytky ornamentálních sgrafit na průčelí, ale i plastikové lahve, pneumatiky a šrot v příkopu.Sousední kaple i panský dvůr se také začínají pomalu měnit v ruinu. Po dalších dvou kilometrech dojdeme k hradu Skalná (německy Wildstein) založeného v 1. čtvrtině 13. století a přestavěného v 15. a v 16. století. Tento původně románský hrad z okruhu štaufské hradní architektury stojí na žulovém ostrohu nad údolím potoka. Sestával z předhradí (dnes tzv. Nový zámek), jež je odděleno od samotného vnitřního hradu (tzv. Starý zámek) příkopem s kamenným mostem. Hrad prochází rekonstrukcí, jeho okolí je však ve velmi zanedbaném stavu.Cestou zpět do Františkových Lázní se můžete zastavit v proslulé přírodní rezervaci SOS a zlepšit si tak náladu pohledem na bublající bahenní sopky.