Zřícenině Valdeku hrozí rozpad

"Rekonstrukční práce byly zastaveny a nedokážu říci, kdy a zda vůbec budou pokračovat. Je to smutné, ale my na to už peníze nemáme a armáda, která je majitelem hradu, zřejmě také ne," uvedla Helena Štveráková, vedoucí referátu kultury Okresního úřadu v Příbrami.

Hrad Valdek pochází ze 13. století a jeho zřícenina je největší na Příbramsku a jedna z nejvýznamnějších ve Středočeském kraji. Šlechtické rody ho obývaly do počátku 17. století, kdy začal chátrat. Součástí vojenského výcvikového prostoru a veřejnosti nepřístupný je od roku 1923. Od padesátých let je zahrnut do území dělostřelecké střelnice. Zřícenina je kulturní památkou, o níž měla pečovat armáda.

Přehlíživý postoj minulého režimu k uchování národního dědictví a nedostatek peněz v rozpočtu ministerstva obrany v posledních letech způsobily stav, kdy zřícenině bezprostředně hrozí zánik. "Z peněz, které uvolnilo okresní shromáždění, se podařilo staticky zajistit část věže, upevnit na ni uvolněné zdivo, zčásti zpevnit a zakonzervovat omítky," přibližuje dosud vykonané stavební práce Helena Štveráková. Zbývá však stejným způsobem opravit druhou půlku věže, propadající se vstupní bránu a především hradby. "Prorůstají jimi náletové rostliny, které způsobují jejich zkázu a mohou je rozvalit," upozorňuje Štveráková.

Minimálně statisíce korun na pokračující rekonstrukci Valdeku by mělo dát ministerstvo obrany, neboť ministerstvo kultury nemá na takovéto akce vytvořený žádný dotační program. Navíc armáda je majitelem památky. "Ministerstvo obrany nemá v současné době informace o plánované době rekonstrukčních prací a jejich finančním zajištění," uvedla ve svém stanovisku jeho tisková služba.

Zřícenině nemůže podat pomocnou ruku ani Památkový ústav středních Čech. "Máme vliv pouze na havarijní střešní fond a ten se na tento případ nevztahuje," tvrdí jeho ředitel Vojtěch Láska. Upozornil ale, že podle zákona o památkové péči je v pravomoci okresního úřadu nařídit vlastníkovi objektu, aby provedl práce nezbytné pro jeho zachování. "Otázkou ale je, jestli takové nařízení něco zmůže, když vlastník na to opravdu nemá peníze," řekl. To je také důvod, proč Okresní úřad v Příbrami dosud k takovému kroku vůči ministerstvu obrany nepřikročil. "Vyzývali jsme tehdy jeho zástupce, aby zajištění zříceniny zaplatil jejich resort. Argumentovali však tím, že nemají dost peněz ani na provoz armády," vzpomíná Jaroslav Hodrment, bývalý vedoucí referátu kultury Okresního úřadu v Příbrami.

Legální přístup na zříceninu hradu Valdek byl v minulosti možný pouze na základě písemného povolení správce Vojenského újezdu Brdy. "Nyní se však povolení k návštěvě zříceniny neudělují, a to z bezpečnostních důvodů. Objekt není v dobrém stavu a návštěvníkům by se tam mohlo něco stát," tvrdí tisková služba ministerstva obrany. Valdek však dál láká k prohlídce stovky tůristů, kteří sem přicházejí načerno. Pohybují se ale po něm na vlastní nebezpečí a s rizikem, že pokud je objeví hlídky státní či vojenské policie, zaplatí pokutu za neoprávněné vniknutí do vojenského prostoru.