Žraloci útočí stále častěji

11:00 , aktualizováno 11:00

Bylo klidné odpoledne a vlny plynuly jedna za druhou po vodách Tichého oceánu. Mark Butler, zkušený surfař, už byl na vodě víc než hodinu a právě se svezl na vlně až téměř k okraji vylidněné pláže u Brooms Head, asi 600 kilometrů severně od Sydney. "Říkal jsem si 'ještě jednu vlnu'," vzpomíná na chvíli, kdy si lehl na prkno a rukama pádloval od pobřeží. Ale pak zaznamenal pohyb ve vodě, prudký stisk a pocit, jako by měl levou nohu ve svěráku. "Měl tak ostré zuby, že jsem v první chvíli ani necítil, jak mi pronikly do kůže a svalu," říká Butler. "Cítil jsem jen ten tlak. Chňapnul po mě, skousnul a zas mě pustil tak rychle, že než jsem se stihl otočit, co to bylo, už zase zmizel ve vodě."