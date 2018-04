Žraloci na Jadranu? Nic neobvyklého!

Několik dnů po spatření žraloka u Istrie byl zřejmě tentýž exemplář pozorován na moři, o několik desítek kilometrů dále. V Chorvatsku tato informace vyvolala ostrou diskusi, zda a jak fungují pobřežní hlídky a zda náhodou nemohou být napadeni koupající se turisté a potápěči.

V Česku naopak tato zpráva velký ohlas nevyvolala, a to přes to, že do oblasti severního Jadranu míří statisíce našich turistů. Z nějakého záhadného důvodu totiž Češi na žraloky v Jadranu nevěří a domnívají se, že jde jen o výmysl novinářů v letní sezoně.

Historky o českých učitelkách sežraných na dovolené v Jugoslávii se předávaly z generace na generaci, dokonce i v dobách, kdy bylo chorvatské pobřeží luxusní destinací, často jen pro vyvolené. Proč ta skepse?

Nejde přece jen o hrozící nebezpečí, to je skutečně prakticky zanedbatelné, ale o to, aby každý, kdo jede k moři, o možnosti setkání s tímto nádherným mořským tvorem věděl. A podle své povahy a zájmů se buď držel spíše u břehu, nebo třeba naopak plaval s kusem krvácejí ryby co nejdále od pláže.

JAK PŘEDEJÍT ÚTOKU * Vyhýbejte se místům, kde byl nedávno napaden člověk.

* Nepotápějte se a nesurfujte na místech, kde se vyskytují tuleni, lachtani, velká hejna ryb.

* Nechoďte do moře sami.

* Neplavte daleko od břehu.

* Nezůstávejte ve vodě při západu slunce a v noci.

* Nevstupujte do vody s krvácejícím zraněním nebo při menstruaci.

* Nevykonávejte do vody potřebu.

* Nenoste třpytivé předměty.

* Pokud lovíte, nenoste s sebou dlouho krvácející zraněnou rybu.

* Pokud na vás žralok zaútočí, snažte se ho zasáhnout do oka nebo do žaberních oblouků.

Může tedy zažít setkání s velkým žralokem i český turista ve vodách Středozemního moře?

Není to sice příliš pravděpodobné, ale rok co rok zde bývá pozorováno několik opravdu velkých exemplářů. Nejčastěji jde o přes deset metrů dlouhé, neškodné planktonožravé žraloky obrovské a velké. Bývá však mezi nimi i hrdina Spielbergových Čelistí - žralok bílý neboli lidožravý. Své jméno si vysloužil tím, že občas napadá i člověka. Jinak loví mořské savce a velké ryby, za kterými podniká daleké cesty mořem.

Zatím byl ve Středozemním moři doložen výskyt 47 druhů žraloků. Většina jich žije i na Jadranu. Někteří z nich jsou dosud běžní. Jde nejčastěji o malé druhy, které nejsou nebezpečné, jako je máčka skvrnitá. Snad vůbec nejhojnějším žralokem Středozemí je ostroun obecný. Dorůstá až dvoumetrové délky, ale obvykle je poloviční.

Ve Středozemním moři lze při troše štěstí nalézt všechna velká mořská zvířata. Žijí zde kytovci, stálá populace asi dvou tisíc delfínů a občas se sem zatoulá i „opravdová“ velryba.

Zrovna tak ve Středozemním moři, i na Jadranu, přežívají kolonie místních tuleňů. Pochopitelně kvůli znečištění a nadměrnému lovu zde těchto tvorů ubývá. Dramaticky klesají i počty žraloků. A to nejen ve Středozemním moři. I proto se „lidožravý“ žralok bílý objevil na seznamu nejohroženějších živočichů světa, tzv. CITES.

***JMENUJU SE ŽRALOK BÍLÝ, MĚŘÍM 8 METRŮ, UPLAVU 60 KM ZA HODINU. SEZNAMTE SE PROSÍM - KLIKNĚTE ZDE

Nebezpeční žraloci ve Středozemním moři

*Poslední věrohodné pozorování žraloka bílého 21. června 2005, Istrie, Chorvatsko

Potápěč pozoroval asi čtyřmetrového žraloka bílého. Ten ho prý obeplul, ale neublížil mu. O týden později a o 40 km dále pozorovaly stejný exemplář posádky dvou lodí.

V Jadranu došlo ve 20. století k deseti útokům žraloků na člověka, naposledy v roce 1974.

*Poslední doložené pozorování žraloka bílého červenec 2003, Jabuka, Chorvatsko

Rybáři u ostrova Jabuka chytili šestimetrového, dvě tuny vážícího žraloka bílého. Zabili ho, vyfotografovali a vylomili několik zubů. Tělo jim zaplňovalo celou loď, proto ho hodili do moře.

*Poslední ověřený útok na plavce 3. září 1993, pláž Arenes, Costa Blanca, Španělsko

Plavec cca 200 m od pláže napaden na hladině malým žralokem neurčeného druhu. Žralok byl dlouhý nejvýše 2 metry. Ukousl plavci několik prstů na noze.

*Poslední zabití člověka žralokem 2. února 1989, záliv Baratti, Itálie

Potápěč Luciano Costanzo čistil kabel v hloubce 27 m a byl napaden cca šestimetrovým žralokem bílým. Potápěč se vynořil a plaval k lodi. Žralok ho obkroužil a pak ho stáhl pod hladinu. Tělo se nenašlo.

JAK SE JMENUJE ŽRALOK BÍLÝ V RŮZNÝCH ZEMÍCH Arabsky (severní Afrika)

kalb bahr Austrálie

Great White Shark, white pointer, white death, tommy shark Chorvatsko

pas ljudozder Dánsko

blĺ haj, store hvide haj, menneskehaj Francie

grand requin blanc, requin blanc, requin mangeur d’homme, lamie, carcharodonte Itálie

pescecane, grande squalo bianco, squalo bianco Jižní Afrika

Great White Shark, blue pointer, tommy shark, uptail, witdoodshaai Kanada

Great White Shark, mangeur d’homme, grand requin blanc Německo

Menschenhai, Weisshai Nizozemsko

mensen haai, witte haai Portugalsko

tubarao de Sao Tomé, tubarao branco, tibarao-come-homens Rusko

geldevaja akula Řecko

skylópsaro sbríllios, carcharos Španělsko

jaquetón blanco, jaquetón, tiburon blanco, devorador de hombres, tauró blanc (Katalánsko), sarda (Kanárské ostrovy) Švédsko

stora, vita hajen Turecko

karkarias USA

Great White Shark, maneater

Žraloci útočí hlavně v teplých mořích, často v sériích

Na rozdíl od evropských vod útočí žraloci v teplých mořích na lidi častěji, nezřídka v sériích. Proto se nedoporučuje koupat tam, kde v nedávné době žralok napadl plavce. Důkazem je i série žraločích útoků na Floridě z počátku letošního července. Během jednoho týdne zde zemřela čtrnáctiletá dívka, o dva roky starší mladík utrpěl vážné zranění a devatenáctiletý Rakušan přišel o kus kotníku.

Všichni žraloci, kteří příležitostně napadnou člověka, dávají přednost své přirozené potravě: ploutvonožcům a velkým rybám. Podle biologů je příčinou mnoha útoků na surfaře to, že jejich obrys na hladině připomíná siluetu lachtana nebo tuleně.

Každý rok dochází na světě k několika desítkám útoků žraloka na člověka - přibližně desetina z nich je smrtelná. Skutečný počet napadených však bude zřejmě několikanásobně vyšší. Existuje i podezření, že některé země útoky žraloků záměrně tají, aby neodradily turisty, a nepoškodily tak své příjmy z cestovního ruchu.

A jak je to s nebezpečností žraloků na Jadranu? Poslední stoprocentně doložený úlovek velkého bílého žraloka v tomto moři je starý dva roky. Chorvatští rybáři lovící tuňáky jihozápadně od ostrova Jabuka ve střední Dalmácii vytáhli na palubu šestimetrový exemplář tohoto dravce.

U chorvatského pobřeží, na rozdíl od moře v okolí Itálie, nebyl před rokem 2003 bílý žralok pozorován téměř třicet let. Naposledy v roce 1974, kdy smrtelně pokousal německého turistu u pláže v Rogoznici. O tom, že je Jadran, co se žraloků týče, poměrně bezpečné moře, svědčí, že zde bylo ve 20. století zaznamenáno pouze deset žraločích útoků.

Bezpečný je ostatně i zbytek Středozemního moře, k průkazným útokům žraloků na člověka zde dochází v průměru dvakrát za pět let. Poslední tragický případ se stal v roce 1989, kdy bílý žralok poblíž toskánského pobřeží Itálie zabil potápěče Luciana Costanza.

Další útoky skončily zraněními: třeba surfaře Ezia Bocediho rovněž u břehů Toskánska kousl v roce 1989 žralok do stehna. Většinou však setkání dopadlo pro člověka bez následků jako v roce 1991, kdy se v Ligurii žralok zakousl do bílé laminátové kánoe Ivany Iacaccieové, Italky českého původu. Nakonec se nechal zahnat křikem.

Po stopách tuňáků

Nejoblíbenější kořistí žraloků bílých jsou tuňáci obecní. Tyto velké ryby žijí v hejnech jak ve východním Atlantiku, od břehů Maroka až k Islandu a severnímu pobřeží Norska, tak i v Tichém oceánu při pobřeží Spojených států i jinde.

Na svých tazích překonávají hejna tuňáků obrovské vzdálenosti. V květnu až v červenci, když je voda teplejší hojně vplouvají do Středozemního a Černého moře, kde se rozmnožují. Samičky kladou u pobřeží značné množství asi milimetr velkých jiker.

Dospělý tuňák může dosáhnout značné váhy a délky. Obvykle se uvádí délka 3 metry a váha 500 kg. Běžně se však loví kusy podstatně menší (asi do 150 kg). Tuňák obecný je dravá ryba požírající sledě, sardele a další druhy ryb.

Tuňáci vplouvají do Středozemního moře Gibraltarským průlivem, kopírují jižní pobřeží Španělska a Francie, obeplouvají Itálii. V průlivech mezi Itálií a Korsikou a zejména Itálií a Sicílií lze proto nejčastěji pozorovat velké žraloky, kteří zde na tuňáky číhají.

Po obeplutí Itálie část tuňáků míří do prohřátých vod Jadranu, část jich pokračuje směrem na východ často až do Černého moře. Na podzim, když se voda ve Středozemním moři ochlazuje, se tuňáci vracejí do oceánu.

Za hejny tuňáků táhnou mořem i žraloci bílí. Právě v místech, kde tuňáci musí proplouvat úžinami mezi ostrovy a pevninou, je i největší šance na setkání se žraloky.

Nejznámější žraloci ZDROJ: Zvíře, Knižní klulb Žralok bílý Bývá někdy označován jako lidožravý. Jeho hlavní kořistí jsou ale tuleni, lachtani, delfíni a velké ryby a paryby. Útočí velmi divoce a jeho trojúhelníkové zuby s hrubě pilovitými hranami jsou účinné zbraně. Žralok modravý I tento žralok je pro člověka velmi nebezpečný. Kolem kořisti většinou dlouho krouží, než zaútočí. Pokud něco uloví, shromažďují se v hejnech a napadají vše v dohledu. Žralok tygří Ve skutečnosti je pro člověka nejnebezpečnější právě tento žralok. Je to převážně noční lovec a ze všech žraloků je nejméně vybíravý. Kladivoun obecný Tento žralok je velmi dobře rozpoznatelný díky bizardnímu tvaru hlavy. Má nepředvídatelnou povahu a napadá i lidi. Kladivouni se vyskytují ve velkých hejnech Ostroun obecný Tento velice malý žralok žije u dna v pobřežních vodách. Živí se korýši, sasankami a často tvoří velké hejna. Máčka skvrnitá Nejběžnější evropský žralok je aktivní ve dne i v noci a loví těsně u dna mořské červy, měkkýše, korýše a malé ryby. ZDROJ: Zvíře, Knižní klub